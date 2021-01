10 datos sobre Bridgerton, la popular serie de Netflix

Bridgerton es una serie creada por los mismos productores del drama médico Grey ‘s Anatomy en la que se mezclan los líos amorosos tipo Gossip Girl pero en la Londres de 1800, donde ocho hermanos buscan encontrar el amor y la felicidad en una sociedad opulenta y superficial.

La historia se ubica en el momento exacto en el que el rey Jorge III fue destituido por su hijo Jorge IV porque según la Regencia (gobierno provisional), no estaba del todo cuerdo para el mando. Fue justamente esta época la que marcó un cambio sustancial en la política, la moda y la cultura. En otras palabras, el ocaso de la época georgiana y el nacimiento de la victoriana.

Chris Van Dusen, director de Bridgerton, aprovechó este contexto para ocultar algunos mensajes y regalos para los amantes de las historias románticas y sobre todo, históricas, que han sobrevivido con su grupo de corceles, vestidos y coronas.

A continuación conozca los 10 datos que debe saber sobre Bridgerton:

La narradora es Mary Poppins

La icónica actriz Julie Andrews, quien encarnó a Mary Poppins en el clásico para cine de 1964, hizo la narración de toda la serie. Y aunque es uno de los personajes más importantes, nunca aparece en pantalla.

7.500 vestidos y piezas para la serie

Como mencionamos anteriormente, Bridgerton se desarrolla en una época de cambios en la moda, por lo que John Glaser, Jong Norster y Ellen Mirojnick (sus diseñadores de vestuario) aprovecharon para jugar con una paleta de colores de la época.

Por un lado, los diseñadores decidieron darle a la familia Bridgerton tonos azules y rosados, mientras que la familia rival, los Featheringtons, tienen prendas brillantes y con estampados, dejando en claro que estos últimos son los que marcan la parada del cambio impuesto por la hegemonía de Jorge IV.

Inspirada en los libros homónimos

La serie está inspirada en la saga de ocho libros de la neoyorquina Julia Quinn, conocida como una de las autoras más famosas de libros románticos e históricos de Estados Unidos. Cada libro describe a profundidad la personalidad y conflictos amorosos de cada uno de los hijos de la familia Bridgerton.

Sin embargo, Van Dusen se tomó algunas libertades al cambiar ligeramente el papel de algunos personajes como Daphne, quien en el libro era popular y agradable. También que Lady Whistledown es la misma Eloise Bridgerton por los constantes elogios que hace a la familia protagonista.

Por último, según el libro, los Bridgerton eran idénticos y siempre estaban a favor de su padre, mientras que las mujeres tenían el cabello castaño, quienes resaltaron a su madre, la única rubia de la familia.

Daphne y Simon, el primer libro Bridgerton

Aún no es oficial, pero al parecer la serie tendrá 8 temporadas en las que los fanáticos de la serie podrán conocer a fondo a cada uno de los personajes de la serie. Daphne (Phoebe Dynevor) es la encargada de abrir la puerta de este mundo junto a su amor verdadero Simon Basset (Regé-Jean Page).

Una presentación alfabética

Julia Quinn eligió los nombres de sus personajes con las primeras ocho letras del alfabeto: Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory y Hyacinth.

Sin embargo, Van Dusen omitió este detalle presentando a todos los personajes en desorden para que los fanáticos descubrieran este detalle.

Arte de primera

Los productores de la serie cuidaron cada detalle. Desde las locaciones, como el palacio de Hampton Court -en donde también grabaron algunas tomas de The Crown-, hasta la creación de las pinturas de Jorge IV, en las que hacen que se parezcan al actor para darle más fidelidad a la serie.

Un tributo hecho de abejas

Algunos personajes de la familia Bridgerton tienen abejas bordadas en sus vestidos y trajes, así como se ve en la escena de la boda de Daphne donde Eloise tiene abejas en el cabello.

Este detalle fue un regalo de Van Dusen para rendir un homenaje a Edmund, el padre de los Bridgerton, quien murió en la novela por una picadura de este insecto.

Música actual llevada a 1800

Kris Bowers, oriundo de Los Ángeles, se encargó de musicalizar la serie con canciones de moda en una versión clásica con violines y violonchelos. El resultado se puede escuchar capítulo a capítulo donde suenan canciones como:

Thank U, Next de Ariana Grande; Girls Like You de Maroon 5; In My Blood de Shawn Mendes; Bad Guy de Billie Eilish y Wildest Dreams de Taylor Swift.

Phoebe Dynevor se inspiró en Keira Knightley

Según reveló Phoebe Dynevor, quien interpreta a Daphne, a la revista Cosmopolitan, cuando fue elegida para el papel, se encerró a ver Orgullo y Prejuicio (2005) de Keira Knightley, en donde interpreta a Elizabeth Bennet, una joven impetuosa y decidida por el amor.

De hecho, Knightley fue una inspiración para los productores, quienes rescataron ciertos ademanes y frases de la actriz en películas como The Duchess y Anna Karenina.

Carlota de Mecklemburgo-Strelitz en la piel de Golda Rosheuvel

Conocida en la serie como la reina Charlotte, la actriz Golda Rosheuvel y la producción recibieron críticas de historiadores y público por incluir personajes de color en una época dónde “no estaban en los altos cargos”.

Sin embargo, en su defensa salieron fanáticos en redes sociales donde citaron al historiador fallecido Mario Valdez, quien afirmó que “Carlota tenía ascendencia multiracial por la familia real portuguesa, la cual era negra. Sin embargo, los artistas de la época la blanquearon para los retratos pintados y evitar la mezcla entre razas”.

