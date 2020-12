“La belleza es peligrosa, pero la inteligencia es letal”, Daniela Botero

La modelo caleña, Daniela Botero, se abre paso en la actuación con su papel en la serie 100 días para enamorarnos. Aquí se atrevió a responder el cuestionario Diners.

El papel de Lorena me ha enseñado…

A ser más calculadora con los hombres y menos emocional.

Miss Universo significa…

Detener mi carrera y todo lo importante que me está pasando para ir a competir por belleza.

o más complejo del modelaje es…

Olvidarte de que eres modelo.

Y lo mejor…

Viajar por todo el mundo.

La belleza es…

Peligrosa, pero la inteligencia es letal.

Mi mayor extravagancia es…

Mi personalidad latina y desparpajada.

Me pone de mal genio…

Que no me manden rosas o me abran la puerta del carro.

Me arrepiento de…

No haber abrazado más a mi abuela antes de morirse.

La gente dice que soy…

Malcriada y consentida.

Uno de mis sueños recurrentes es…

Hacer una película de acción en Hollywood.

No esperen que Daniela Botero…

Sea muy abierta o amiguera.

Vea tambien: 3 razones por las que hay que ver Distrito Salvaje en Netflix

El último libro que compré…

El best seller Por qué los hombres aman a las cabronas, de Sherry Argov.

Me desespera…

Que la gente no sea eficaz.

El superpoder que me gustaría tener…

Influir en la mente de los demás.

Mi mejor amiga dice que soy…

Muy inteligente y enfocada.