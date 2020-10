3 lanzamientos musicales para desarmarse y volverse a armar

Este mes no deje de escuchar los lanzamientos más recientes de la agrupación española La Oreja de Van Gogh, la estadounidense Alicia Keys y la banda sonora de Mulan.

Harry Gregson-Williams

BSO

Cuenta la leyenda china que Hua Mulan se vistió de hombre para engañar a los guerreros del ejército y enlistarse en reemplazo de su padre durante la guerra contra los hunos. De la leyenda existen varias adaptaciones al cine, al teatro y a la ópera. Una de las más recordadas es la hecha por Disney en 1998, que este año se convirtió en un Live Action. La música de esta nueva adaptación estuvo a cargo del compositor inglés Harry Gregson-Williams.

“Quise usar la orquesta completa y enriquecerla con instrumentos chinos tradicionales, para ser fiel a ese legado ancestral que es tan importante en la historia”, dice el compositor. De esta banda sonora también forman parte dos canciones cantadas por Christina Aguilera: Reflection, una de las más importantes en 1998, y Loyal Brave True, un tema original que aborda la lealtad a sí mismo como el acto de valentía más poderoso de todos.

Alicia

Alicia Keys

RCA Records

Después de lanzar su libro autobiográfico More Myself, Alicia Keys abre de nuevo las puertas de su vida con un álbum que lleva su nombre. Quince canciones en las que reflexiona sobre su propia experiencia: tomar el amor por hecho, ser hija de una madre soltera, defender su individualidad, construirse, tumbarlo todo y armarse de nuevo. Letras y ritmos de R&B que cuentan con sonidos una lucha en la que muchos se reconocen.

“Creo que he vuelto a ser yo misma –dice la cantante estadounidense–. Al principio lo era, me salía de la fórmula, de las exigencias del mercado y no me importaba; luego, cuando llegó el éxito, comencé a pensar: ¿y si no les gustó? Es profundo, muy profundo. En Alicia, he vuelto a ser yo”, dice.

Un susurro en la tormenta

La Oreja de Van Gogh

Sony music



“¿Por qué amanece aunque no estés? ¿Por qué sin ti no sé volver?”, pregunta el último sencillo de Un susurro en la tormenta, el octavo álbum de estudio de esta agrupación española. Un disco que reescribe el amor por fuera de sus convenciones idílicas y lo presenta como una experiencia finita, imperfecta y, sobre todo, humana.

Son once canciones que invitan a aliviarse sintiéndose frágil, a hacerse fuerte exponiendo el dolor propio y a entender que hay heridas que nunca sanan del todo. “No es que sean las canciones más personales de La Oreja de Van Gogh, porque todas siempre lo han sido –dice Pablo Benegas, guitarrista del grupo–, pero sí pueden ser las más crudas, honestas y autobiográficas”.