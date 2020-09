5 canciones que no pueden faltar en el Dj set de Simón Mejía

Simón Mejía, fundador de Bomba Estéreo estrena Monte, un proyecto musical en el que explora la relación entre los sonidos de la naturaleza y la música. Mirla y Jungla son sus dos primeros sencillos. Con Diners compartió las canciones que no pueden faltar en su DJ set.

Johannesburg

Africa Express ft. Gruff Rhys, Morena Leraba, Radio 123, Sibot

Impulsado por Damon Albarn, cantante de Blur, Africa Express es un proyecto que consiste en crear encuentros entre músicos africanos y artistas de otras partes del mundo. La música que sale de estos experimentos siempre es increíble y este continente constituye un referente para mi trabajo.

Some Kind of Game

Against All Logic

Corresponde a mi música electrónica favorita. Es como cuando uno escucha algo que lo remite al pasado y lo manda al futuro al mismo tiempo.

The River Bend

Subculture

Hoy encuentro mucha música a través de películas o series. Cuando escucho algo que me gusta pongo Shazam y lo rastreo. A veces no es fácil pues forman parte de la música incidental, pero en otras ocasiones descubro bandas o proyectos interesantes. Es el caso de esta que agarré mientras veía una serie en HBO: I may destroy you.

Jesus Alone

Nick Cave & The Bad Seeds

Hace poco vi otro de los increíbles documentales de Nick Cave, One More Time with Feeling, acerca del proceso de grabación de Skeleton Tree, un álbum de 2016, y la trágica muerte de su hijo. Me dejaron completamente perplejo, tanto la música como la película.

1er Gaou

Magic System



Esta canción, como dicen por ahí, es “incapable” en mis DJ sets. Un momento de clímax siempre en la pista de baile. Representa toda la cadencia de la música que más me gusta, la que viene de donde la mejor música viene: África. Si quieren subir la vibra en estos tiempos oscuros, esta es la mejor para eso.

