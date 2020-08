Música: Tres lanzamientos que rompieron sus propios esquemas

El cuarto álbum de la cantante británica Ellie Goulding, lo más reciente de la agrupación colombiana Quinteto Leopoldo Federico y una versión en guitarra de tres de las seis suites para chelo de Johann Sebastian Bach, entre la nueva música que le recomendamos escuchar.

Ellie Goulding

Brightest Blue

Polydor Records



Hace tres años, luego de haber alcanzado los primeros puestos en las listas Billboard con el sencillo Love me like you do, la cantante británica Ellie Goulding prometió lanzar nueva música cada vez que sintiera la necesidad. Cumplió su promesa. Brightest Blue, su cuarto álbum, fue estrenado sin fecha exacta; los sencillos fueron saliendo a la luz desde octubre de 2018 y el disco entero estuvo publicado para mayo de 2020.

Se trata, en realidad, de 18 canciones indie agrupadas en dos momentos: Brightest Blue, que para la cantante representa su propia vulnerabilidad frente a un mundo cambiante en el que las relaciones amorosas siguen siendo determinantes para ser feliz, y EG.0, su parte resuelta y segura, que se asume valiente y crítica frente a la sociedad.

Bach, J. S.: Cello suites

Jeffrey McFadden

NAXOS



Mientras trabajaba como maestro de capilla para el príncipe Leopoldo de Anhalt-Köthen, Johann Sebastian Bach escribió seis suites para chelo. El momento exacto de su composición se ha convertido en un misterio porque los manuscritos originales desaparecieron y el mundo conoció estos conjuntos de danzas gracias a una copia hecha por Ana Magdalena Bach, segunda esposa del músico.

Quizá por esta razón sus suites han sido transcritas e interpretadas por más de 19 instrumentos, que incluyen la tuba y el ukelele. Entre sus lanzamientos más recientes, el sello Naxos apuesta a las versiones del guitarrista canadiense Jeffrey McFadden, quien interpreta las tres primeras con arreglos hechos por él mismo.

Quinteto Leopoldo Federico

Quinteto con voz

Independiente



Leopoldo Federico, un bandoneonista argentino que grabó su nombre en la historia del tango, logró siempre un equilibrio perfecto entre sonidos tradicionales y estéticas vanguardistas. Más de cincuenta años después, una agrupación colombiana inspirada en su nombre, repite la historia. El Quinteto Leopoldo Federico ha creado una sonoridad híbrida que junta los sonidos del tango y los ritmos de la música colombiana.

Quinteto con voz es su tercer y más reciente disco. Trece canciones escritas y compuestas junto al mismo número de cantantes colombianos: Marta Gómez, Victoria Sur, María Isabel Saavedra, César López, María Cristina Plata y Lucio Feuillet, por nombrar algunos. Una mezcla de estilos actuales y géneros tradicionales entre los que se cuentan danzas, pasillos, valses y bambucos.

Lea también: Las 5 canciones que no puede dejar de escuchar el Grupo Niche