"Mi último juego prohibido fue Kathy Sáenz", Sebastián Martínez

Mi mejor recuerdo de Medellín es…

La vida de barrio, en la cuadra, jugando con los amigos, cerca de una quebrada.

La actuación en Colombia es…

¡Sabrosa!

La clave del éxito…

Disciplina, pasión, entrega, familia y… suerte.

La belleza es…

Pasajera.

Mauricio Reina se parece a mí en…

Que la paternidad nos cambió la vida para bien, para aprender de lo que se trata este camino.

Lo mejor de ser papá…

Conocer un amor único, grande y sublime.

Mi vida en México…

Una delicia, he sido muy feliz, me he encontrado con una cultura bellísima, con un país maravilloso que me ha acogido.

La mayor locura que he cometido por amor…

¡Amar con locura!

La fama es…

Una ilusión.

En las motos encontré…

Una pasión.

Mi último juego prohibido fue…

Kathy Sáenz.

Mi actor favorito es…

Gary Oldman.

Mi mayor extravagancia…

Los peces koi.

El último libro que compré…

Uno sobre los telómeros, los extremos de los cromosomas que protegen el material genético.

Mi héroe favorito de ficción…

Batman y Spider-Man.