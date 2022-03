«No lo veía desde el Estéreo Picnic de 2014 y es increíble todo lo que hemos crecido desde entonces. Mi local favorito de este festival. Qué show tan hermoso», dice Ana María Vega, una de las miles de fanáticas que asistieron a la presentación de Juan Pablo Vega en el escenario principal de Estéreo Picnic.

Allí cantó clásicos de su carrera como Hace una hora, hasta los nuevos himnos que pegó con su nuevo álbum de 2021 como lo son: Joderlo Todo y Lo Volvería, lo que confirma que el bogotano de 36 años está más vigente que nunca.

1. Easily – Bruno Major

Uno de los artistas excepcionales del nuevo soul, excelente compositor, guitarrista y cantante. Esta canción forma parte de mis playlists, con una premisa preciosa, que tiene como coro: “Solo porque las cosas no vengan fácilmente no quiere decir que no lo debamos intentar”.

2. I love you – Billie Eilish

Además de su magistral producción a manos de su hermano Finneas O’Connell, es una canción que me toca profundamente. Me veo entre sus líneas; habla de personas que padecen, como yo, de un hermetismo sentimental, de lo complicado de liberar lo

que sienten.

3. Probablemente – Christian Nodal

Una voz prodigiosa, con calle, que me ha tocado profundamente, una melodía con letra preciosa que seguramente formará parte del cancionero popular latinoamericano para la posteridad. Es de

admirar el rol tan importante que cumplen Christian Nodal y muchos otros artistas en visibilizar y quitar ese sesgo a la música popular.

4. In The Midst Of It All – Tom Misch

Otro de mis músicos contemporáneos favoritos y que lleva rondando muchos años en mis canciones diarias. Beat precioso, minimal, con líneas de guitarras soul y una ambientación urbana hermosa.

5. Juro que – Rosalía

Nunca se sabe con qué va a salir Rosalía, aun cuando pensaba que iba a establecerse en la célula rítmica del dembow.

No sé si esta canción vaya a durar mucho en la música que escucho con regularidad, pero es una producción magistral y desconcertante. El fenómeno de Rosalía, inevitablemente, refresca la música mainstream.

