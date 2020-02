Hopper está vivo: el teaser de la cuarta temporada de Stranger Things

Stranger Things dejó a muchos de sus seguidores con sentimientos encontrados. Aunque derrotaron al Desuellamentes (o Azotamentes), el monstruo del Upside Down que encontró la manera de escapar de su mundo y quedarse en Hawkins, una de las grandes pérdidas había sido la aparente muerte de Hopper, el alguacil del pueblo.

Hopper se encontraba junto a la máquina que intentaba abrir por completo el portal hacia el Upside Down, mientras que Joyce Byers (Winona Ryder) causaba una sobrecarga eléctrica que cerraría el portal pero que destruiría a cualquiera que estuviera lejos de la zona segura, y justo allí estaba Hopper.

Sin embargo, el más reciente adelanto de la cuarta temporada de Stranger Things devuelve a Hopper a la vida y lo muestra en un campo de trabajo en medio de la nieve.

Este teaser se titula “Desde Rusia con amor”, y sus primeros planos revelan una zona nevada, con hombres armados que custodian lo que sería un campo cuyo objetivo es construir una vía de tren.

Luego aparece Hopper, sudando. Se ha quedado sin cabello pero se le sigue viendo fuerte.

La escena post-créditos anterior

Hay que recordar que el final de la tercera temporada dejó una escena post-créditos que sucedía en Kamchatka, Rusia, en una prisión secreta en la que dos soldados caminan por un pasillo y uno le ordena al otro: “no, no al americano”, entonces se dirigen a otra celda y se llevan a un hombre, lo dejan en un cuarto y abren una escotilla por la que sale un Demogorgon.

El diálogo de “no, no al americano”, explicaría por qué no vimos a Hopper morir. Pero no hay que cantar victoria, de estar vivo, seguramente Hopper no lo está pasando bien, porque los rusos lo tienen secuestrado, y como se adelanta en el teaser, lo están sometiendo a trabajos forzados.



El teaser no revela nada sobre Eleven o Mike. Tampoco hay un anuncio oficial acerca de la fecha de estreno.

Por lo pronto, les dejamos acá el teaser de la temporada 3 de Stranger Things.

