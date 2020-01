"He estado bajo la mirada de una lupa por todo lo que hago", Jennifer Aniston

The Morning Show es el primer regreso real de Jennifer Aniston a la televisión después de su participación en la reconocida serie Friends. Sin embargo, interpreta a Alex Levy, una mujer que está muy lejos de la ingenua y cómica Rachel Green. Levy, presentadora de un programa de noticias matutino, descubre que Mitch Kessler (Steve Carell), su compañero de set durante quince años, fue despedido por tener una conducta sexual inapropiada con mujeres que trabajaban en la misma cadena de televisión.

The Morning Show, protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Whiterspoon, es la primera serie producida por el canal de streaming de Apple.

La serie está basada en Top of the Morning, un libro publicado en 2013 por el presentador de CNN, Brian Stelter, y también en el escándalo del popular presentador Matt Lauer, despedido en 2017 del programa Today de la cadena NBC por su comportamiento sexual inadecuado.

The Morning Show, anunciado en agosto de 2017, con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon como protagonistas y coproductoras ejecutivas, ha generado sus propios titulares. Desde las tarifas de 2 millones de dólares por episodio de las dos actrices estadounidenses hasta las diferencias creativas dentro de la producción, cada movimiento de la primera serie original del gigante tecnológico Apple fue analizado tan profundamente como los escándalos del movimiento Me Too que ayudaron a inspirarlo.

El programa se estrenó el pasado 1 de noviembre, solo dos semanas después de que el periodista Ronan Farrow escribiera en su libro Catch and Kill acusaciones adicionales contra Lauer y sus jefes de NBC News. La historia en sí no podría ser más actual, en especial si se cree que es fascinante lo que sucede detrás de los escenarios en un programa matutino de noticias.

Por lo pronto, Aniston logró una nominación al Globo de Oro como mejor actriz en una serie de televisión. Diners aprovechó el momento para conversar con ella sobre su rol en esta serie.

¿Cuál fue la génesis de la producción de esta historia?

En realidad, llegó a Reese y a mí por nuestro productor, Michael Ellenberg, gracias a un libro llamado Top of the Morning. Así que decidimos asociarnos, porque Reese y yo teníamos ganas de volver a trabajar en equipo. Siempre ha sido fascinante lo que hay detrás de los programas de entrevistas matutinas y nos parecía un mundo interesante para navegar.

¿Qué pasó después?

Cuando vendimos el programa, el movimiento Me Too aún no había aparecido, pero al destaparse la olla hizo que replanteáramos todo, porque no se podía abordar la historia como estaba pensada. Y, de alguna manera, se escribió bellamente, de una forma extraña, porque se trataba de ser valiente y de sostener una conversación que nadie tenía en ese momento. Así que fue muy emocionante en muchos niveles, y la asombrosa Kerry Ehrin, nuestra escritora principal, creó estos personajes que son tan humanos, vulnerables y crudos. Creo que es bueno que la gente tenga ese tipo de experiencia.

¿Cómo se siente representada con la serie, ya que ha trabajado desde hace mucho tiempo en el negocio del entretenimiento?

Dios mío, ¿por dónde empiezo? Sí, he estado haciendo esto durante treinta años y he estado bajo la mirada de una lupa por todo lo que hago. Y no siempre ha sido fácil bajar el ruido exterior para hacer mi trabajo, en el que he tratado de ser tan honesta como he podido ser. Pero, por supuesto, hay momentos en los que te hacen sentir como la reina del mundo y otros en los que no estás a la altura de las expectativas.

¿Ha aprendido a luchar por sí misma?

Sí. De hecho, lo he tenido que hacer desde hace tiempo. Y te das cuenta de que eso no es malo. Porque antes que nada debes creer que tienes algo por lo que luchar. Así, lograr que se produjera esta historia tomó un par de años, pero valió la pena…

El periodismo se encuentra en crisis y hay una lucha entre las noticias serias y el entretenimiento. ¿Cómo lo enfrenta?

Todavía no estoy acostumbrada a ese bombardeo de información actual, aún extraño los días en que no teníamos iPhone ni internet, era una época más simple y pacífica. Siempre han sucedido muchas cosas en el mundo, pero podías sintonizarlo a ciertas horas, sin ese bombardeo constante de cada segundo del día, y ese acceso para manejar estos teléfonos. Es realmente horrible tener ese poder con solo apretar un botón.

¿No ve nada positivo en ello? Sin esta nueva tecnología, probablemente, no tendríamos el movimiento feminista del Me Too, por ejemplo…

Supongo que sí, no sé. Quiero decir, siempre hay algo positivo y negativo en las cosas, la intención de las redes sociales era unir a todos, pero desafortunadamente lo ha hecho de una manera disfuncional y ha separado más a la gente. Hay plataformas en las que puedes compartir tu voz, exponer algo y, por supuesto, eso es positivo. Pero también hay, todos lo hemos visto, las cosas negativas que esto ha generado.

A propósito, debe haber bastante información errónea sobre usted en todas partes. ¿Cuándo fue la última vez que se buscó en internet?

Usualmente lo hago cuando alguien dice que acabo de hacerme un cambio de imagen de cien millones de dólares (risas). Y entonces me pregunto, ¿en serio? Eso es mucho dinero, debo tener un sistema esquelético completamente nuevo (risas). Pero no, aunque siempre es entretenido, no lo hago de manera regular, pero son interesantes las historias que a veces leo sobre mí.

Su personaje Alex ha estado constantemente en la mira de todos frente a la crisis que vive en el trabajo. ¿Cómo enfrenta realmente una situación de crisis?

Todos tenemos nuestras propias versiones de lo que es atravesar una crisis y, a veces, si uno está en el ojo público, debe aprender cómo hacerlo con gracia. Algunos no lo hacen, pero en mi caso he elegido lo más humanamente posible para atravesar tiempos difíciles con la mayor gracia permitida. Y sí, tengo un grupo de hombres y mujeres con los que hablo, pregunto y busco su consejo cuando lo necesito.

Una parte muy interesante de la serie es cómo toca el tema del poder. Todo el mundo busca estar arriba. ¿Cuál es su relación con el poder?

Creo que depende de cuál sea tu intención con ese poder, porque mucha gente lo tiene y, como hemos visto, el abuso de poder en la industria del entretenimiento hizo destapar esos escándalos de acoso sexual en diferentes sectores de la sociedad.

El poder es maravilloso si puedes usarlo bien y es constructivo para ayudar a las personas, por eso la gente probablemente lo quiere. Pero existen diferentes tipos de seres humanos y lo que deciden hacer con ese poder marca la diferencia.

Últimamente, hemos visto que esas personas que lo utilizan mal o abusan, están cayendo. Y esa va a ser la norma, pues ya no van a salirse con la suya.

¿Cuál es su relación con el poder? ¿Quiere ser una mujer poderosa?

¡Pero si ya lo soy! (risas). Siento que por lo que hago estoy en una cierta posición de poder. Sí, tengo oportunidades y no estoy diciendo a los cuatro vientos que soy poderosa, pero puedo reconocer de dónde vengo y sé por lo que he pasado y sé cuán afortunada y bendecida soy por estar donde estoy.

¿Ha afrontado abuso de poder de alguna forma en su carrera?

He tenido mucha suerte de no experimentar ese tipo de comportamiento en el cual la gente me haya tratado de explotar o se haya aprovechado de mí. Pero las pocas veces que lo he percibido, en especial durante los últimos diez o quince años, he tenido la confianza de saber que tienes el ciento por ciento de razón al intuir algo extraño y saber decir que no. Y también, en términos de trabajo, simplemente no temer a usar la palabra no y mantenerse firme ante algo que le resulte incómodo a uno.

Después de estar en esta serie ¿todavía confía en las noticias?

Creo que las noticias siempre han estado incompletas. No sé, solo estamos aprendiendo que hay muchas maneras de dar las noticias, según quién las entregue. Luego, eso de la absoluta objetividad hay que ponerlo en duda.

¿Cuáles son sus rutinas matutinas? ¿Son como las de su personaje, levantarse muy temprano y tomar café o bebidas energéticas?

En primer lugar, soy un ave nocturna. A los madrugadores les encanta la mañana porque es muy tranquila, pero yo soy todo lo contrario, tal vez porque nací de noche, no lo sé. Y sí, mis mañanas son muy similares a eso, pero sin el Red Bull y, generalmente, hay interacción con mis perros, hago meditación, me tomo un café y luego hago ejercicio para seguir con el día.