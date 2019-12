Las 9 canciones favoritas de Julio Victoria

Welcome to the Machine

Pink Floyd

Los primeros vinilos que me regaló mi papá fueron Animal y Wish you were here. Los escuchaba todos los días cuando llegaba del colegio. Me obsesioné con Welcome to the Machine y sigue siendo una de mis favoritas. Me conectaba con los sonidos, jamás imaginé que las guitarras acústicas y sintetizadores por los que estaba tan interesado, llegarían a ser más adelante parte de mi día a día.

LiFe is life

Opus

Para varias generaciones en Armenia, la ciudad donde nací, esta canción es un clásico de la adolescencia, la más importante de la miniteca del Club América y la única que bailaba. Todos los amigos saltaban eufóricos en un círculo.

Signos

Soda Stereo

Esta banda siempre trae a mi memoria el colegio. Grababa casetes con sus canciones para regalos especiales, su música sigue inspirándome por su mezcla instrumental. Signos es una de mis favoritas.

Anything can happen

Wyclef Jean

En 1999 fui a estudiar mi último año de colegio a Oregon, Estados Unidos. Descubrí la cultura “gringa” y escuché dos álbumes que hasta hoy forman parte de los favoritos de mi colección: The Score, de los Fugees, y The Carnival, de Wyclef Jean. Aunque los dos tienen canciones increíbles, la que más me gusta es Anything can happen.

Orion

Metallica

El álbum Master of Puppets, de Metallica, fue uno de los primeros cd que compré. Orion, mi canción favorita, es un instrumental que dura más de 8 minutos y me ayudaba a concentrar en la época en la que jugaba tenis. Entrenábamos duro, viajábamos a torneos y queríamos escuchar esta banda todo el tiempo porque nos daba fuerza.

High Noon

Kruder & Dorfmeister

G-Stoned fue el primer EP de este dúo austriaco y el primero que mi hermana me regaló de ellos. Me enganché muchísimo porque me causaba curiosidad la versatilidad de sus sonidos y la cantidad de ritmos. Es la época donde empiezo a introducirme en la música electrónica. High Noon, mi preferida.

Reckoner

Radiohead

Encuentro en la música de Radiohead una sensibilidad absoluta y mucha inspiración. Es un complemento sonoro muy importante que le da sentido a la exploración musical. Uno de los álbumes que más me gusta es In Rainbows y mi canción favorita, Reckoner.

Yinde

BCUC

Hace dos años hice una gira en Sudáfrica y en mi recorrido por tiendas de discos descubrí este colectivo africano; es música hecha con pasión, amor, respeto y talento. Su canción Yinde, que significa ‘el camino’, me llamó muchísimo la atención por su tono político y ancestral. Se volvió un himno para mí, me transmite fuerza y alegría.

Heliosphan

Aphex Twin

Esta es una de mis máximas inspiraciones y forma parte de la música que pongo actualmente en mis sets. Estoy coleccionando todos sus álbumes. No recuerdo exactamente cuándo lo descubrí, pero desde que empecé a escucharlo no encuentro nada que no me guste de él. Espero verlo en vivo pronto.