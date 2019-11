Las 10 canciones favoritas de Paula Arenas

Como han pasado los años – Rocío Durcal

Es una canción que habla de ese amor entre viejitos que se mantiene vigente; un amor que crece con el tiempo y me hace tener esperanza de que el amor eterno existe.

Y cómo es él – José Luis Perales

Me encanta, ha marcado mi vida, mi papá me la cantaba y por eso siempre he creído que es una canción entre padre e hija, antes de casarse.

Strangers in the Night – Frank Sinatra

La conocí por Frank Sinatra y como soy una romántica empedernida, es una canción que me traslada al pasado y me hace pensar en un escenario perfecto y muy romántico.

Tiny Dancer – Elton John

Elton John siempre ha sido uno de mis referentes de la música, me fascina como toca piano, como canta y la letra de sus canciones. Esta canción me genera la nostalgia de tener algo perfecto en la cabeza, la escuchaba con mi papá y, por ende, hace parte de esa playlist que me acompañará toda la vida.

It’s All Coming Back to Me Now – Céline Dion

Es la artista a la que más he admirado desde mi niñez por su voz, su puesta en escena, forma parte de lo soy. Además, es una canción dramática y para cantar a pulmón herido.

Lía – Ana Belén

Ella es otra de las artistas con las que crecí, fue el primer concierto al que asistí y se convirtió de una de mis canciones favoritas.

Quédate – Kany García

Esta mujer me ha inspirado y esta canción la tengo casi todos los días en mi cabeza, me encanta su romanticismo.

Quién como tú – Ana Gabriel

Esta es una canción muy especial, me fascina interpretarla en los karaokes, tiene mucho esfuerzo, pero además le llega a uno al alma.

Tómame o déjame – Mocedades

Me gustaba cantar esa canción cuando tenía diez años. Era chiquitica y el drama estaba metido en mi ser, en mi ADN.

Nada – Paula Arenas

Marca un momento muy importante de mi vida, forma parte de mi álbum Visceral y es donde comienza un cuestionamiento propio, realmente crees que lo sabes todo de ti, pero no sabes nada. Es una canción perfecta para reconectarse con uno mismo.