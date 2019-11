El pasado que nos une: "Una película sutil que se vuelve dramática"

DIRECTOR: BART FREUNDLICH

CALIFICACIÓN: ***

Isabel (Michelle Williams) es la cofundadora de un orfanato en Calcuta, que tiene problemas financieros y viaja hasta Nueva York para conocer a Theresa (Julianne Moore), una mujer adinerada y posible donadora a su causa.

Durante este viaje, Theresa la invita al matrimonio de su hija. En la ceremonia se da cuenta que su esposo es alguien que hizo parte de su vida hace mucho tiempo y que guardan una historia en común.

En la cinta, un remake de la película danesa After the wedding, Williams (Manchester by the sea) y Moore (Still Alice) son lo más destacado, pues logran crear una tensión que capta la atención de los espectadores.

Una entrevista con uno de los protagonistas y el director

Diners tuvo acceso a una entrevista con Billy Crudup, quien interpreta a Óscar, el esposo de Theresa, con quien vive una vida de ensueño; y Bart Freundlich (Trust the man), en la que revelan detalles de la producción y realización de El pasado que nos une, la película que se estrena este 28 de noviembre en las salas de cine del país.

Acá les compartimos la entrevista:

