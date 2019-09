‘Esto te va a sorprender’, un libro de misterios, youtubers y redes sociales

Editorial: Nube de tinta, 2019

Páginas: 448

Es 2019. Nueva York. April May es una joven de 23 años con ambiciones de convertirse en una gran diseñadora gráfica desde una agencia de publicidad que ahoga todos sus intentos de creatividad. En uno de esos días en los que debe salir a las tres de la mañana de su trabajo, dormir unas horas en su departamento compartido y volver, se encuentra una escultura de casi tres metros de altura en mitad de la calle. Bajo su ojo crítico, no ve ninguna imperfección. Aunque no está firmada por el artista.

Pasó un tiempo apreciando la belleza de la escultura, sin embargo, se dio cuenta que solo ella se detuvo a admirar la obra; y para hacerle justicia llamó a un amigo para que la grabara hablando de los detalles de aquella escultura, a la que bautizó como Carl. “Se parece a un Transformer y por increíble que parezca su superficie no está fría para ser de metal”, resaltaba May. Entre tanto, su amigo, se encargó de subir el video a YouTube.

Al día siguiente su video casero estaba en todos los noticieros a nivel mundial. ¿La razón? Ahora las principales capitales del mundo tiene su propio Carl, aunque nadie sabe de donde salieron. A partir de aquí, May se convierte en una celebridad mundial, por encima de todas las Kardashians juntas. Su vida ahora le pertenece al mundo. Tiene en sus manos la responsabilidad de descubrir qué hay detrás de estas esculturas o aprovechar la fama y convertirse en otra youtuber más.

El primer libro de Hank Green

Hank Green es ya una leyenda de internet. Aunque no se considera a sí mismo como un youtuber, el estadounidense tiene más de tres millones de seguidores en su cuenta de YouTube: vlogbrothers. Además, es profesor de bioquímica de la Universidad Eckerd (Florida) y creador, junto a su hermano John, de VidCon, la convención de youtubers más grande del mundo. A esto, súmele que es músico y ahora escritor tras la publicación de su libro Esto de va a sorprender (2019).

Green se jugó su reputación, creencias y futuro en esta publicación que aparentemente pertenece al género de ficción, porque invita a los lectores a sumergirse en la historia de April May y los Carls, pero también hace una crítica a los medios de comunicación y youtubers del mundo con una simple pregunta: ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para conseguir un me gusta y compartidos?.

Ritmo y escritura

Aunque el titular es bastante presuntuoso, Esto te va a sorprender, cumple con lo que promete. Su escritura sencilla le permite al lector embarcarse en una lectura “de una sentada”, con giros inesperados y clímax a lo largo de la novela.

Por otro lado, el desarrollo de los personajes está limitado a su conexión de April May, es decir, hay una economía de palabras y no le da rodeos al lector. Sin embargo, sí se encontrará con teorías de conspiración en los que están incluidos los principales líderes del mundo y las agencias de espionaje, que evoca a los clásicos de Ian Flemming.

Twitter y Facebook, los otros protagonistas

Aparentemente estas son las redes sociales que están mandadas a recoger, gracias al éxito de Instagram y YouTube. Sin embargo, Hank Green muestra a lo largo de la historia el poder que tienen sobre el mundo entero. Por un lado, el caos que pueden generar 280 caracteres en Twitter; y por otro, la transmisión e interacción que generan los usuarios a través de Facebook, características que son bastante importantes en la novela.

Recomendado para…

Esto te va a sorprender es una historia para aquellos que les gusta la tecnología, los misterios y las redes sociales. Es fácil identificarse con alguno de los personajes, e incluso con la misma April May. El lector también tendrá el reto de resolver algunos misterios que le propone Hank Green.