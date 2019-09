Los cinco libros favoritos de la escritora Ángela Becerra

Sonata a Kreutzer

León Tolstói

Breve pero inmensa obra de fascinante intensidad, que atrapa desde el primer momento. Una historia cuyo crescendo obliga a mantenerte ahí, atrapada como si fueses una prisionera, sin dejar de leerla hasta el final. El argumento, de una fuerza brutal, irriga las páginas con reflexiones tan certeras y humanas que es imposible no subrayarlas e interiorizarlas.

Lo bello y lo triste

Yasunari Kawabata

Novela perturbadora y atmosférica como él. Leer a este autor, perteneciente a la corriente del “Shin-ka-ka-kua”, escuela de las sensaciones, es siempre un salto al vacío. Esta historia de dolor, celos, venganza y, sobre todo, amor perdido, nos sumerge sin querer en un océano de sensaciones del cual es imposible salir indemne. Sus páginas logran intimidar y atrapar en un espacio de incertidumbres del que es muy difícil escapar. Es bello, es triste… y duele con una belleza sin fondo ni escapatoria.

Claus y Lucas

Agota Kristof

Magnífica e indescriptible. Su autora, una húngara marcada por la II Guerra Mundial, construye una obra durísima. Tres novelas en una, vistas desde tres personajes. La capacidad de emocionarnos y vibrar en cada página no para de enseñarnos la crudeza de la vida. Algunos dicen que es perversa y conmovedora; otros, que es dura, increíble y desesperanzadora. Para mí es una lección de literatura inconmensurable. Todo lo que escribe no te deja ajeno. Te implica y te revuelve las entrañas. A veces es tan fuerte lo que lees que debes releerla para encontrar lo que a simple vista no encuentras.

Las olas

Virginia Woolf

Se sumerge de lleno en la conciencia más profunda del ser humano, de una manera increíblemente descarnada. Su manera de adentrarse en el lector, centrándose en la vida de seis personajes, tres hombres y tres mujeres amigos de infancia, te lleva a vivir universos en los cuales la percepción de la existencia, tan única y personal, termina reflejando lo trascendente e inalcanzable. Frágiles y ariscos, llenos de miedos y ansiedades, Woolf convierte su novela en un vaivén natural que enseña con una poesía de una belleza que duele el ir y venir de la vida.

La voz a ti debida

Pedro Salinas

No quiero que te vayas,

dolor, última forma

de amar. Me estoy sintiendo

vivir cuando me dueles

no en ti, ni aquí, más lejos:

en la tierra, en el año

de donde vienes tú,

en el amor con ella

y todo lo que fue.

En esa realidad

hundida que se niega

a sí misma y se empeña

en que nunca ha existido,

que solo fue un pretexto

mío para vivir.

Si tú no me quedaras,

dolor, irrefutable,

yo me lo creería;

pero me quedas tú.

Tu verdad me asegura

que nada fue mentira.

Y mientras yo te sienta,

tú me serás, dolor,

la prueba de otra vida

en que no me dolías.

La gran prueba, a lo lejos,

de que existió, que existe,

de que me quiso, sí,

de que aun la estoy queriendo.

Es solo el fragmento de este inconmensurable poemario. No hay palabras para describirlo. ¡Hay que sentirlo!