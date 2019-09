Canciones de los años 80 para interpretar sonriendo

Publicado originalmente en Revista Diners Ed. 166 de enero 1984

Ante la necesidad cada vez más imperiosa de la risa y la habitual escasez del artículo, Revista Diners ha hecho las provisiones necesarias para garantizar su suministro frecuentemente.

El primer capítulo de esta serie presenta un Cancionero del Humor, donde el lector encontrará siete piezas divertidas y al mismo tiempo intencionadas. Algunas, como el corrido de Rosita Alvírez, son muy conocidas.

Otras, como el tango «Mozo, sírvame otra copa», se divulgan por primera vez en Colombia. Saque su guitarra y acompáñenos…

Bolero de Mastropiero

(Les Luthiers)

Johann Sebastian Mastropiero, el popular músico creado por el grupo argentino Les Luthiers, compuso el siguiente bolero (Opus 62), que envidiarían Los Panchos.

Pasión abrasadora, pasión que me atormenta,

pasión que nos consume en loco amor.

Ardor de tus labios en mi boca,

ardor que sólo calma el Pancután.

Huiremos por las praderas enloquecidamente

huiremos por los trigales con loco ardor

iremos tomados de la mano

iremos bajo el cielo de verano.

Te amo, cuánto te amo

te amo, te amo, te amo,

te amo, te amo, te amo, te amo, te amo;

en realidad te aprecio,

te estimo

bastante.

Mi amor, dientes de perla,

mi amor, boca de fresa,

mi amor, belleza pura

de nuestro edén.

Candor de tu hermosura incomparable,

candor, ay qué candor, cuánto candor…

Tu piel, tersura incomparable

cual suave terciopelo;

tus ojos, tus piernas, tus manos,

tus dedos, tus narices,

tu pecho, tu espalda, tu piel,

tus cabellos, tu cintura, tu talle,

tus dientes, tus labios, tus codos, tus cejas,

tus brazos, tus pies, tus pestañas,

tus caderas, tus rodillas, tus mejillas,

tus falanges, tus muñecas, tus orejas,

tus tobillos,

etcétera…

Tu boca, tu bella boca, me habla de Dios,

me habla del cielo,

me habla, me habla, me habla, me habla, me habla,

me habla, me habla, ¡me habla!…

de amor.

Corrido de Rosita Alvírez

(Autor anónimo)

De autor anónimo, pero muy conocido en todo el continente, es el corrido mexicano de Rosita Alvírez, invocación al optimismo y a observar el lado positivo de las cosas: «De tres tiros que le dieron…».

Año de mil novecientos,

muy presente tengo yo,

que en un barrio de Saltillo

Rosita Alvírez murió.

Su mamá se lo decía:

«Hija esta noche no sales»

-Mamá no tengo la culpa

que a mí me gusten los bailes.

Hipólito llegó al baile

y a Rosa se dirigió.

Como era la más bonita,

Rosita lo desairó.

– Rosita no me desaires,

la gente lo va a notar.

¡Pues que digan lo que quieran,

contigo no he de bailar!

Echó mano a la cintura

y una pistola sacó

y a la pobre de Rosita

no más tres tiros le dio.

La noche que la mataron

Rosita estaba de suerte:

de tres tiros que le dieron,

no más uno era de muerte,

La casa era colorada

y estaba recién pintada.

Con la sangre de Rosita

le dieron otra pasada.

Rosita ya está en el cielo

dándole cuenta al Creador.

Hipólito está en la cárcel

rindiendo declaración.

Mozo, sírvame una copa

(Tango – Leo Masliah)

Leo Masliah es cerrajero y músico uruguayo. Sus canciones apenas empiezan a ser conocidas en discos y grabaciones. Llenas de humor e intención, algunas son sátiras finísimas, como esta que ridiculiza el tango sentimental.

Mozo, sírvame una copa… Yo la quise con locura

y ella un día por capricho

se me fue sin decir nada

y yo nunca supe adónde…

Mozo, traiga un picadillo… Yo no sé por qué motivo

ella pudo abandonarme

ella que siempre decía

que iba a morir a mi lado.

Mozo, vaya a cocinarme un buen plato de ravioles…

Nunca más tuve noticia,

una carta, una llamada,

una esquela por lo menos.

Mozo, venga de inmediato a lustrarme los zapatos…

No concibo que me olvide,

yo que fui por largos años

el motivo de su vida.

Mozo, láveme esta ropa, después suéldeme este caño

y revise aquel enchufe…

Hay quien dice que ella ha vuelto

a buscar amores viejos.

Mozo, habría que cambiarle el cuerito a esta canilla

después lave bien el piso…

Sé que yo no debería

ni siquiera recordarla.

Mozo, vamos, no se quede, venga a desarmar el auto:

¿Cómo quiere que maneje

con el freno en ese estado?

Por las noches ya no duermo.

¡Mozo, que es lo que le pasa, que no está la mezcla pronta!

Después venga que le indico

las medidas de la mesa

que le dije que me hiciera…

El casamiento de los pequeños burgueses

(Rumba – Chico Buarque)

La rumba «El casamiento de los pequeños burgueses» pertenece a la «Opera del Malandor», del compositor brasileño Chico Buarque de Holanda. Es una descripción del matrimonio que no aprobarían algunas asociaciones cristianas.

El parece un novio correcto

ella hace que se desmaya.

Vivirán bajo el mismo techo

hasta que la casa caiga

hasta que la casa caiga.

El es un empleado discreto

ella plancha bien su vestido.

Vivirán bajo el mismo techo

hasta que estalle el nido

hasta que estalle el nido.

El se hace el macho turbulento,

ella la gatica caliente.

Vivirán bajo el mismo techo

hasta secar la fuente

hasta secar la fuente.

El, un funcionario completo;

ella, una aprendiz de suspiros.

Vivirán bajo el mismo techo

hasta agarrarse a tiros

hasta agarrarse a tiros.

El mantiene un caso secreto

ella no halla muchos caminos.

Vivirán bajo el mismo techo

hasta casar los hijos

hasta casar los hijos.

El quiere aplicarle cianuro,

ella sueña con raticida,

Vivirán bajo un mismo techo

hasta que uno decida

hasta que uno decida.

El cultiva un viejo proyecto,

ella tiene un monte de estrías.

Vivirán bajo el mismo techo

hasta el fin de los días

hasta el fin de los días.

El a veces le hace un cariño

ella le contesta en lo oscuro.

Vivirán bajo un mismo techo

hasta un breve futuro

hasta un breve futuro.

Ella pide ñapa en las papas,

el casi amasó una fortuna.

Vivirán bajo un mismo techo

hasta que la muerte los una

hasta que la muerte los una.

La patata

(La Trinca)

La Trinca es un grupo de humoristas españoles cuyas canciones de corte menos refinado que las de Les Luthiers, se empiezan a distribuir en Colombia. «La patata» es su interpretación antropológica sobre el origen del hombre.

Según los principios de la evolución

venimos del mono, ¡vaya aberración!

Pasa con el Darwin tanto dar la lata

si el hombre viene de la patata.

Esta teoría es incuestionable,

lo de la patata es un hecho palpable.

Como la patata, del polvo nacemos

y a él regresamos siempre que podemos.

La piel se le arruga al tubérculo viejo,

también con los años nos cuelga el pellejo

y cuando se arruga resulta fatal

que ya no lo arregla ni el Gerovital.

Patatin-patatan

patata-patatona

patotín-patatan.

Lo de la patata ha sido sin duda

una materia muy peliaguda.

Cuando Adán y Eva metieron la pata

no fue la manzana

que fue la patata.

Coge una patata y con suavidad

mírala a los ojos y dile mamá.

Pues cuando comemos patata estofada

es un parricidio y una gamberrada

y es tan sabrosa

en todo momento

la fécula siempre

es un gran alimento.

Y el cura al morirte

te dice también

«In fécula feculorum.

Amén».

Patatin-patatan

patata-potatona

patatin-patatan.

Señora

(J.M. Serrat)

Joan Manuel Serrat, el popular compositor e intérprete catalán, siempre tiene a mano un grano de sal para adobar sus canciones. «Señora», una de las más conocidas, es un ejemplo burlón y al mismo tiempo hermoso de lo que piensa un sárdino ante su futura suegra.

Ese con quien sueña su hija,

ese ladrón que os desvalija

de su amor, soy yo, señora.

Ya sé que no soy un buen yerno.

Soy casi un beso del infierno,

pero un beso, al fin, señora.

Yo soy ese por quien ahora

os preguntáis por qué, señora,

se marchitó vuestra fragancia,

perdiendo la vida, mimando su infancia,

velando su sueño,

llorando su llanto

con tanta abundancia.

Cuando se abre una flor,

al olor de la flor,

se le olvida la flor.

De nada sirvieron las monjas,

ni los caprichos y lisonjas

que tuvo a granel, señora.

No la educó, ya me hago cargo,

para un soñador de pelo largo.

¿Qué le va usted a hacer, señora?

En su reloj sonó la hora

de olvidar vuestro hogar, señora,

en brazos de un desconocido

que solo le ha dado un soplo de Cupido,

que no lo hizo hermosa

a fuerza de arrugas

y de daños perdidos…

Cuando se abre una flor (etc.).

Póngase usted un vestido viejo

y, de reojo en el espejo,

haga marcha atrás, señora.

Recuerde antes de maldecirme,

que tuvo usted la carne firme

y un sueño en la piel, señora.

Mazúrquica modérnica

(Mazurca – Violeta Parra)

Violeta Parra, la extraordinaria compositora chilena de música folclórica, escribió su «Mazúrquica modernica» en esdrújulas acartonadas, con el fin de satirizar a los que en su tierra llamaban «momios».

Me han preguntádico varias persónicas

si peligrósicas para las másicas

son las canciónicas agitadóricas…

¡Ay, qué pregúntica más infantílica!

Sólo un piñúplico la formulárica,

pa mis adéntricos yo comentábica.

Le he contestádico yo al preguntónico:

cuando la guática pide comídica,

pone al cristiánico firme y guerrérico

por sus coróticos y sus cebóllicas.

No hay regimiéntico que los deténguica

si tienen hámbrica los populáricos.

Preguntadónicos partidirísticos,

disimuládicos y muy malúlicos,

son peligrósicos, más que los vérsicos,

más que las huélguicas y los desfílicos.

Bajito cuérdica firman papélicos,

lavan sus mánicos como Piláticos.

Caballeríticos, almidonádicos,

almibarádicos… mininiminimhhh…,

le echan carbónico al inocéntico

y arrellenádicos en los sillónicos,

cuentan los muerticos de los encuéntricos.

Como frivólicos y bataclánicos.

Varias matáncicas tiene la historia

en sus pagínicas bien imprentádicas;

para montárlicas no hicieron fáltica

las refalósicas revoluciónicas.

El juramento jamás cumplídico

es el causántico del desconténtico;

ni los obréricos ni los paquíticos

tienen la culpa, señor fiscálico…

Lo que yo cántico es una respuéstica

a una pregúntica de unos graciósicos.

Y más no cántico porque no quiérico…

tengo flojérica en los zapáticos,

en los cabéllicos, en el vestídico.

en los riñónicos y en el corpíñico.