Música para el fin de semana: Lo mejor de Spoon y las 9 sinfonías de Beethoven por Leonard Berstein

LEONARD BERNSTEIN

BEETHOVEN-BERNSTEIN 9 SYMPHONIES

DEUTSCHE GRAMMOPHON

El 25 de diciembre de 1989, el director estadounidense de origen judío Leonard Bernstein viajó a Berlín para celebrar la caída del muro y la apertura de la Puerta de Brandeburgo con un concierto. Fue un año antes de su muerte, ya estaba enfermo y tenía 71 años cumplidos, pero la energía suficiente para conmover con una de las obras más sublimes de la historia a las seis mil personas que llenaron la plaza: la Sinfonía n.° 9 de L.V. Beethoven. Durante el cuarto movimiento, cuando el coro debía entonar la palabra «alegría», el director la cambió por «libertad».

«La hermandad es un sueño que solo puede darse en libertad», dijo entonces. Este mes, la casa disquera Naxos lanza una recopilación completa de las sinfonías de Beethoven, de la primera a la novena, dirigidas por Leonard Bernstein e interpretadas por la Orquesta Filarmónica de Viena.

SPOON

EVERYTHING HITS AT ONCE: THE BEST OF SPOON

TADOR RECORDS

Han pasado 25 años desde que el vocalista Britt Daniel y el baterista Jim Eno se conocieran en Austin, Texas, y formaran Spoon, una de las bandas de rock indie aclamadas por la crítica estadounidense.

«Nunca pensé estar dando entrevistas en 2019, seguir vigentes es un sueño», confiesa Daniel. La banda se hizo popular en 2003, luego de que su canción The Way We Get By abriera uno de los episodios de O.C., serie emitida por el canal Fox. Después de nueve álbumes, la agrupación lanza su primer disco recopilatorio: Everything Hits at Once: The Best of Spoon. Trece canciones que estuvieron presentes en cada uno de sus conciertos y se convirtieron en las más emblemáticas. Además incluye un nuevo sencillo, una balada inédita escrita por Daniel que se llama No Bullets Spent.