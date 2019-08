4 poemas de Mario Rivero

Publicado originalmente en Revista Diners Ed. 155 febrero 1983

MI PESAR

Mi pesar cuando está conmigo

se porta como un niño malcriado.

Cuarto tras cuarto revuelve la casa,

me habla muy mal de Dios,

me rompe los versos, porque,

¿para qué es necesario un nombre?

Muda en ruido mi estar de ojos cerrados.

De nada vale decirle: «no más, no más, sal de ahí»

«no vengas a sentarte frente a mí, a mi lado»

tengo ilusión, tengo amor y esperanza.

Se ríe por dentro.

Sabe que me ha bastado durante años y años.

Aún ahora, que escribo,

sacude polvo y ceniza en mis dedos.

Pero además me dice medio burlón,

me da a entender,

que es por lo que él anda siempre conmigo

por lo que soy poeta.

EL CABALLO BLANCO

En la mañana vi un caballo blanco

pasando entre flores brillantes,

con la crin fogosa, al galope,

un caballo cuya carrera no deja huellas, blanco.

En verdad que creo que lo vi

demasiado presente para imaginarlo.

Al caer de la tarde,

al ver que se va por el desfiladero

de mis sueños frustrados,

va tornándose negro, el caballo blanco.

SUERTE

Pedíamos lluvia, y no hubo

ni relámpagos ni truenos,

pedíamos el sol, y llegaron los hielos.

Cuando basta para nosotros el cabeceo del sueño

(dormir llenos de nada, sea el sueño que sea)

seguimos oyendo el ruido que llega…

IMÁGENES DE LA VIDA

El hombre salió de la whiskería

metiendo el cambio en el bolsillo del pantalón.

Yo lo conozco, es el borrachito de siempre.

Con la lengua reseca,

empeñado en trasegar noche a noche

por un vasto prado de sueños.

El dueño de la whiskería se asomó a la puerta.

Como por un reflejo instintivo el borrachito

se volvió y me vio y me hizo una seña de adiós.

Yo le grité «adiós compañero»,

y el mundo se me antojó frío y triste,

sin ideal ni esperanza con la luna a lo lejos-

pero el dueño de la whiskería sonrió

complaciente a la calle despejada,

meneó la cabeza y se quedó a la puerta.