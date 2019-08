Música de viernes: Ed Sheeran y su nuevo álbum

Ed Sheeran

NO. 6 Collaborations Project

Warner Music



«¿Por qué demonios estás conmigo, si podrias estar literalmente con quien quisieras?», cuenta el cantante británico Ed Sheeran, que piensa todas las mañanas cuando se despierta y encuentra a su esposa dormida al otro lado de la cama. «Soy todas las razones equivocadas, tú eres perfecta y aun así me sigues eligiendo».

Ella es la inspiración de Best Part of Me, la canción que canta a dúo con la estadounidense Yebba en No. 6 Collaborations Project, su cuarto disco. Un álbum en el que para cada tema hay un músico invitado: Justin Bieber, Bruno Mars, Camila Cabello, Cardi B, Travis Scott, Eminem y 50 Cent, por nombrar algunos. «No lo hice pensando que así tenía el éxito garantizado. Lo hice porque eran artistas con los que siempre había querido trabajar. Otro sueño cumplido que aún no termino de creer me», cuenta Sheeran.