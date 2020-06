Esta nota titulada ¿Son estos los mejores poemas colombianos?, fue publicada originalmente en Revista Diners Ed. 405 de diciembre de 2003

No se trata de una encuesta para elegir los mejores poetas sino de un intento de señalar algo así como el Top Ten de la poesía colombiana.

Los dos primeros lugares los ocuparon obras de Barba Jacob y Silva, poetas que por igual entusiasman a rigurosos intelectuales y al pueblo raso.

El resultado del concurso fue tan reñido que se hizo necesario escoger once en lugar de diez, para dar cabida a un poema de Álvaro Mutis con una gran votación.

Esta es también una antología caprichosa pero refleja el gusto de un gran número de colombianos.

Porfirio Barba-Jacob

(1883-1942)

Canción de la vida profunda

El hombre es cosa vana, variable y ondeante (Montaigne)

Hay días en que somos tan móviles, tan móviles,

como las leves briznas al viento y al azar…

Tal vez bajo otro cielo la dicha nos sonría

La vida es clara, undívaga y abierta como un mar.

Y hay días en que somos tan fértiles, tan fértiles,

como en abril el campo, que tiembla de pasión:

bajo el influjo próvido de espirituales lluvias

el alma está brotando florestas de ilusión.

Y hay días en que somos tan sórdidos, tan sórdidos,

como la entraña obscura de obscuro pedernal:

la noche nos sorprende, con sus profusas lámparas,

En rútilas monedas tasando el Bien y el Mal

Y hay días en que somos tan plácidos, tan plácidos…

-¡niñez en el crepúsculo!, ¡laguna de zafir!-

que un verso, un trino, un monte, un pájaro que

cruza,¡y hasta las propias penas!, nos hacen sonreír…

Y hay días en que somos tan lúbricos, tan lúbricos,

qué nos depara en vano su carne la mujer:

tras de ceñir un talle y acariciar un seno,

la redondez de un fruto nos vuelve a estremecer.

Y hay días en que somos tan lúgubres, tan lúgubres,

como en las noches lúgubres el llanto del pinar:

el alma gime entonces bajo el dolor del mundo,

y acaso ni Dios mismo nos pueda consolar.

Mas hay también, ¡oh Tierra!, un día… un día…

/un día…en que levamos anclas para jamás volver:

un día en que discurren vientos ineluctables…

¡un día en que ya nadie nos puede retener!

*En lugar de dicha, figura gloria en otras versiones entre ellas una autógrafa del mismo poeta.

El primero de los mejores poemas colombianos

José Asunción Silva

(1865-1896)

Nocturno lll

Una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas,

En que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas,

A mi lado, lentamente, contra mí ceñida toda,

Muda y pálida como si un presentimiento de amarguras infinitas

Hasta el más secreto fondo de tus fibras se agitara,

Por la senda que atraviesa la llanura florecida

Caminabas, y la luna llena

Por los cielos azulosos, infinitos y profundos esparcía su luz blanca.

Y tu sombra, fina y lánguida,

Y mi sombra. Por los rayos de la luna proyectadas

Sobre las arenas tristes

De la senda se juntaban y eran una

Y eran una sola sombra larga!

Esta noche solo, el alma

Llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte,

Separado de ti misma por la sombra, por el tiempo y la distancia,

Por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza,

Solo y mudo, por la senda caminaba.

Y se oían los ladridos de los perros a la luna,

A la luna pálida, y el chillido

De las ranas. Sentí frío. Era el frío que tenían en tu alcoba

Tus mejillas y tus sienes y tus manos adoradas

Entre las blancuras níveas. De las mortuorias sábanas.

Era el frío del sepulcro, era el frío de la muerte,

Era el frío de la nada.

Y mi sombra. Por los rayos de la luna proyectada

Iba sola por la estepa solitaria.

Y tu sombra esbelta y ágil;

Fina y lánguida

Como en esa noche tibia de la muerta primavera,

Como en esa noche llena de perfumes, de murmullos y de música de alas,

Se acercó y marchó con ella… ¡Oh las sombras enlazadas!

¡Oh las sombras que se juntan y se buscan en las noches de negruras y de lágrimas!

El segundo de los mejores poemas colombianos

Ismael Enrique Arciniegas

(1865-1938)

A solas

¿Quieres que hablemos?… Está bien…, empieza…,

habla a mi corazón como otros días…

Pero no… ¿Qué dirías?…

¿Qué podrías decir a mi tristeza?…

No intentes disculparte; todo es vano…;

ya murieron las rosas en el huerto;

el campo verde lo secó el verano;

y mi fe en ti, como mi amor, ha muerto.

¡Amor arrepentido!…

iAve que quieres regresar al nido

a través de la escarcha y la neblina.!..

Amor que vienes aterido y yerto…

¡Donde fuiste feliz ya todo ha muerto!…

No vuelvas… ¡Todo lo hallarás en ruinas!…

¿A qué has venido?… ¿Para qué volviste?…

¿Qué buscas… ¡Nadie habrá de responderte!…

Está sola mi alma y estoy triste,

inmensamente triste hasta la muerte…

Todas las ilusiones que te amaron,

las que quisieron compartir tu suerte,

mucho tiempo en la sombra te esperaron

y se fueron… ¡cansadas de no verte!…

¡Cuando por vez primera

en mi camino te encontré, reía

en los campos la alegre primavera!…

¡Hoy todo cuán distinto!… Paso a paso

y solo voy por la desierta vía;

nave sin rumbo entre revueltas olas;

pensando en las tristezas del ocaso

y en las tristezas de las almas solas.

En torno la mirada no columbra

sino aspereza y páramos sombríos:

los nidos en la nieve están vacíos

y la estrella que amamos ya no alumbra

el azul de tus sueños y los míos…

¡Partiste para ignota lontananza

cuando empezaba a descender la sombra…

¿Recuerdas?… ¡Te imploraba mi esperanza!…

Pero ya mi esperanza no te nombra…

No ha de nombrarte… ¿Para qué?… Vacía

está el ara y la historia yace trunca…;

Ya para qué esperar que irradie el día,

ya para qué decirnos: Todavía…

si una voz grita en nuestras almas: ¡Nunca!…

Dices que eres la misma, que en tu pecho

la dulce llama de otros tiempos arde,

que el nido del amor no está deshecho,

que para amarnos otra vez no es tarde.

Te engañas… No lo creas…Ya la duda

echó en mi corazón fuertes raíces…,

ya la fe de otros años no me escuda…

¡Quedó de sueños mi ilusión desnuda,

y no puedo creer lo que me dices!…

No lo puedo creer… Mi fe turbada,

mi fe en tu amor perdida,

es ancla de una nave destrozada…

¡Ancla en el fondo de la mar caída!…

Anhelos de un amor, castos, risueños…

iYa nunca volverán….Se van…, se esconden…

¿Les llamas?… Es inútil… ¡No responden!…

iYa los cubre el sudario de mis sueños!…

Hace tiempo se fue la primavera…

llegó el invierno fúnebre y sombrío…

Ave fue nuestro amor… Ave viajera…

¡Y las aves se van cuando hace frío!

Tercero de los mejores poemas colombianos

Julio Flórez

(1867-1923)

Todo nos llega tarde

Todo nos llega tarde… ¡hasta la muerte!

Nunca se satisface ni se alcanza

la dulce posesión de una esperanza

cuando el deseo acósanos más fuerte.

Todo puede llegar: pero se advierte

que todo llega tarde: la bonanza,

después de la tragedia: la alabanza

cuando ya está la inspiración inerte.

La justicia nos muestra su balanza

cuando sus siglos en la Historia vierte

el Tiempo mudo que en el orbe avanza;

y la Gloria, esa ninfa de la suerte,

sólo en las viejas sepulturas danza.

Todo nos llega tarde….¡hasta la muerte!

Cuarto de los mejores poemas colombianos

Guillermo Valencia

(1873-1943)

Los camellos

Dos lánguidos camellos, de elásticas cervices,

de verdes ojos claros y piel sedosa y rubia,

los cuellos recogidos, hinchadas las narices,

a grandes pasos miden un arenal de Nubia.

Alzaron la cabeza para orientarse, y luego

el soñoliento avance de sus vellosas piernas

bajo el rojizo dombo de aquel cenit de fuego-

pasaron, silenciosos, al pie de las cisternas…

Un lustro apenas cargan bajo el azul magnífico,

y ya sus ojos quema la fiebre del tormento:

tal vez leyeron, sabios, borroso jeroglífico

perdido entre las ruinas de infausto monumento.

Vagando taciturnos por la dormida alfombra,

cuando cierra los ojos el moribundo día,

bajo la virgen negra que los llevó en la sombra,

copiaron el desfile de la melancolía.

Son hijos del Desierto: prestóles la palmera

Un largo cuello móvil que sus vaivenes finge,

y en sus marchitos rostros que esculpe la Quimera

¡sopló cansancio eterno la boca de la Esfinge!

Dijeron las Pirámides que el viejo sol rescalda:

«Amamos la fatiga con inquietud secreta..»

y vieron desde entonces correr sobre una espalda,

tallada en carne, viva, su triangular silueta.

Los átomos de oro que el torbellino esparce

quisieron en sus giros ser grácil vestidura,

y unidos en collares por invisible engarce

vistieron del giboso la escuálida figura.

Todo el fastidio, toda la fiebre, toda el hambre,

la sed sin agua, el yermo sin hembras, los despojos

de caravanas…, huesos en blanquecino enjambre…,

todo en el cerco bulle de sus dolientes ojos.

Ni las sutiles mirras, ni las leonadas pieles,

las volubles palmas que riegan sombra amiga,

y el ruido sonoroso de claros cascabeles

alegran las miradas al rey de la fatiga.

¡Bebed dolor en ellas, flautistas de Bizancio,

que amáis pulir el dáctilo al son de las cadenas;

sólo esos ojos pueden deciros el cansancio

de un mundo que agoniza sin sangre entre las venas!

¡Oh, artistas! ¡Oh, camellos de la llanura vasta

Que vais llevando a cuestas el sacro Monolito!

Tristes de Esfinge! iNovios de la Palmera casta!

¡Solo calmais vosotros la sed de lo infinito!

¿Qué pueden los ceñudos? ¿Qué logran las melenas

de las zarpadas tribus cuando la sed oprime?

Sólo el poeta es lago sobre este mar de arenas,

sólo su arteria rota la Humanidad redime.

Se pierde ya a lo lejos la errante caravana

dejándome -camello que cabalgó el Excidio…

¡Cómo buscar sus huellas al sol de la mañana,

entre las ondas grises de lóbrego fastidio!

¡No! Buscaré dos ojos que he visto, fuente pura

hoy a mi labio exhausta, y aguardaré paciente

hasta que suelta en hilos de mística dulzura

refresque las entrañas del lírico doliente.

Y si a mi lado cruza la sorda muchedumbre

mientras el vago fondo de esas pupilas miro,

dirá que vio un camello con honda pesadumbre

mirando, silencioso, dos fuentes de zafiro…

El quinto de los mejores poemas colombianos

León de Greiff

( 1895-1976

Relato de Sergio Stepansky

Juego mi vida!

¡Bien poco valía!

¡La llevo perdida

sin remedio!

Erik Fjordson

Juego mi vida, cambio mi vida.

De todos modos

la llevo perdida..

Y la juego o la cambio por el más infantil espejismo,

la dono en usufructo, o la regalo..

La juego contra uno o contra todos,

el cero o contra el infinito,

en una alcoba, en el ágora, en un garito,

En una encrucijada, en una barricada, en un motín;

la juego definitivamente, desde el principio hasta el fin,

a todo lo ancho y a todo lo hondo

-en la periferia, en el medio, y en el sub-fondo,

Juego mi vida, cambio mi vida,

la llevo perdida sin remedio.

Y la juego -o la cambio- por el más infantil espejismo

La dono en usufructo, o la regalo…

o la trueco por una sonrisa y cuatro besos;

todo, todo me da lo mismo;

lo eximio y lo ruin, lo trivial, lo perfecto, lo malo…

Todo, todo me da lo mismo:

todo me cabe en el diminuto, hórrido abismo

donde se anudan serpentinos mis sesos.

Cambio mi vida por lámparas viejas

o por los dados con los que se jugó la túnica inconsútil

por lo más anodino, por lo más obvio, por lo más fútil-

por los colgajos que se guinda en las orejas

la simiesca mulata, la terracota rubia,

la pálida morena, la amarilla oriental, o la hiperbórea rubia:

Cambio mi vida por un anillo de hojalata,

o por la espada de Sigmundo, o por el mundo

que tenía en los dedos Carlomagno: para echar a

rodar la bola…

Cambio mi vida por la cándida aureola

del idiota o del santo;

la cambio por el collar

que le pintaron al gordo Capeto;

O por la ducha rígida que le llovió en la nuca

a Carlos de Inglaterra;

la cambio por un romance, la cambio

Por un soneto; once gatos de Angora,

una copla, por una saeta,

un cantar; una baraja incompleta;

una faca, por una pipa, por una sambuca…

O por esa muñeca que llora como cualquier poeta.

Cambio mi vida -al fiado- por una fábrica de

/crepúsculos (con arreboles);

por un gorila de Borneo;

dos panteras de Sumatra;

Por las perlas que se bebió la cetrina Cleopatra-

o por su naricilla que está en algún Museo-;

cambio mi vida por lámparas viejas,

o por la escala de Jacob, o por su plato de lentejas…

¡O por dos huequecillos minúsculos

-en las sienes- por donde se me fugue, en gríseas

podres, toda la hartura, todo el fastidio, todo el horror que

almaceno en mis odres…!

Juego mi vida, cambio mi vida.

De todos modos la llevo perdida…

Sexto de los mejores poemas colombianos

Luis Carlos López

(1879-1950)

A mi ciudad nativa

Noble rincón de mis abuelos: nada

como evocar, cruzando callejuelas,

los tiempos de la cruz y de la espada,

del ahumado candil y las pajuelas…

Pues ya pasó, ciudad amurallada,

tu edad de folletin… Las carabelas

se fueron para siempre de tu rada…

iYa no viene el aceite en botijuelas!

Fuiste heroica en los años coloniales,

cuando tus hijos, águilas caudales,

no eran una caterva de vencejos.

Mas hoy, plena de rancio desaliño,

bien puedes inspirar ese cariño

que uno les tiene a sus zapatos viejos…

Séptimo de los mejores poemas colombianos

Eduardo Carranza

(1913-1985)

Soneto a Teresa

Teresa en cuya frente el cielo empieza

como el aroma en la sien de la flor;

Teresa la del suave desamor

y el arroyuelo azul en la cabeza.

Teresa en espiral de ligereza

y uva y rosa y trigo surtidor;

tu cuerpo es todo el río del amor

que nunca acaba de pasar, Teresa.

Niña por quien el día se levanta,

por quien la noche se levanta y canta

en pie, sobre los sueños, su canción.

Teresa, en fin, por quien ausente vivo,

por quien con mano enamorada escribo,

por quien de nuevo existe el corazón.

Octavo de los mejores poemas colombianos

Gonzalo Arango

(1931-1976)

Revolución

Una mano

más una mano

no son dos manos

Son manos unidas

Une tu mano

a nuestras manos

para que el mundo

no esté en pocas manos

sino en todas las manos

Noveno de los mejores poemas colombianos

Rogelio Echavarría

1926-2017

El transeúnte

Todas las calles que conozco

son un largo monólogo mío,

llenas de gentes como árboles

batidos por oscura batahola.

O si el sol florece en los balcones

y siembra su calor en el polvo movedizo

las gentes que hallo son simples piedras

que no sé por qué viven rodando.

Bajo sus ojos que me miran hostiles

como si yo fuera enemigo de todos

no puedo descubrir una conciencia libre,

de criminal o de artista,

Pero sé que todos luchan solos

por lo que buscan todos juntos.

Son un largo gemido

todas las calles que conozco.

Décimo de los mejores poemas colombianos

Álvaro Mutis

(1923-2013)

Exilio

Voz del exilio, voz de pozo cegado,

voz huérfana, gran voz que se levanta

como hierba furiosa o pezuña de bestia,

voz sorda del exilio,

Hoy ha brotado como una espesa sangre

reclamando mansamente su lugar

en algún sitio del mundo.

Hoy ha llamado en mí

el griterío de las aves que pasan en verde algarabía

sobre los cafetales, sobre las ceremoniosas hojas del banano

sobre las heladas espumas que bajan de los páramos,

Golpeando y sonando

y arrastrando consigo la pulpa del café

y las densas flores de los cámbulos.

Hoy algo se ha detenido dentro de mí,

un espeso remanso hace girar,

pronto, lenta, dulcemente,

Rescatados en la superficie agitada de sus aguas,

ciertos días, ciertas horas del pasado,

a los que se aferra furiosamente

La materia más secreta y eficaz de mi vida.

Flotan ahora como troncos de tierno balso,

en serena evidencia de fieles testigos

y a ellos me acojo en este largo presente de exiliado.

En el café, en casa de amigos, tornan con dolor desteñido

Teruel, Jarama, Madrid, Irún, Somosierra, Valencia

y luego Perpignan, Argelés, Dakar, Marsella.

A su rabia me uno, a su miseria

Y olvido así quién soy, de dónde vengo,

hasta cuando una noche

Comienza el golpeteo de la lluvia

y corre el agua por las calles en silencio

y un olor húmedo y cierto

Me regresa a las grandes noches del Tolima

en donde un vasto desorden de aguas

grita hasta el alba su vocerío vegetal;

Su destronado poder, entre las ramas del sombrío,

chorrea aún en la mañana

acallando el borboteo espeso de la miel

en los pulidos calderos de cobre.

Y es entonces cuando peso mi exilio

y mido la irrescatable soledad de lo perdido

por lo que de anticipada muerte me corresponde

En cada hora, en cada día de ausencia

que lleno con asuntos y con seres

cuya extranjera condición me empuja

Hacia la cal definitiva

de un sueño que roerá sus propias vestiduras,

hechas de una corteza de materias

desterradas por los años y el olvido.

Este es el último de los mejores poemas colombianos

