Los Golden Raspberry, o Razzie Awards, como se les conoce comúnmente, fueron creados en 1980 como antídoto a la frivolidad de ‘el mayor de los honores de la industria’, es decir, los premios entregados por The Academy Awards. Es así como este premio lleva 42 años ininterrumpidos señalando a las producciones, actores y actrices más vergonzosos de Hollywood y este año no es la excepción.

La mujer de la ventana, Space Jam y Diana: El musical son las películas más nominadas de este «prestigiosa entrega». Sin embargo, hay que ver de cerca las nominaciones de Jared Leto a peor actor del año por su papel en La Casa de Gucci o la de Mark Wahlberg en Infinite.

Por supuesto hay actores que se lo toman como una buena broma e incluso acuden a la premiación y reciben su estatuilla dorada, como sucedió en 2012 cuando Adam Sandler por su papel en Una esposa de mentiras, película con la recaudó nada más ni nada menos que 214 millones de dólares en taquilla.

Los Razzie Awards de 2022

Como es costumbre, los ganadores de los Razzie Awards serán anunciados, como ya es costumbre, un día antes de la gala de los premios Óscar. A continuación vea la lista de nominados:

Peor película

Diana: El musical

Infinite

Space Jam: A New Legacy

La Mujer en la Ventana

Peor director

Christopher Ashley por Diana: El musical

Stephen Chbosky por Querido Evan Hansen

Coke Daniels por Karen

Renny Harlin por Ladrones de Élite

Joe Wright por La Mujer en la Ventana

Peor guion

Diana: El musical

Karen

Ladrones de Élite

Twist

La Mujer en la Ventana

Peor actor

Scott Eastwood por Instinto Peligroso

Roe Hartrampf por Diana: El musical

LeBron James por Space Jam: A New Legacy

Ben Platt por Querido Evan Hansen

Mark Wahlberg por Infinite

Peor actriz

Amy Adams por La Mujer en la Ventana

Jeanna de Waal por Diana: El musical

Megan Fox por Midnight in the Switchgrass

Taryn Manning por Karen

Ruby Rose por Una Noche de venganza

Peor actriz de reparto

Amy Adams por Querido Evan Hansen

Sophie Cookson por Infinite

Erin Davie por Diana: El musical

Judy Kaye por Diana: El musical

Taryn Manning por Every Last One of Them

Peor actor de reparto

Jared Leto por La Casa Gucci

Ben Affleck por El Último Duelo

Nick Cannon por Ladrones de Élite

Mel Gibson por Instinto Peligroso

Gareth Keegan por Diana: El musical

Peor pareja

Cualquier miembro del elenco en Diana: El musical

LeBron James y cualquier personaje animado de Warner en Space Jam: A New Legacy

Jared Leto, su maquillaje y acento en La Casa Gucci

Ben Platt y cualquier otro personaje en Querido Evan Hansen

Tom y Jerry en Tom y Jerry

Peor remake, rip-off o secuela

Karen

Space Jam: A New Legacy

Tom y Jerry

Twist

La Mujer en la Ventana

