¿'Las Crónicas marcianas' de Ray Bradbury se vuelven realidad?

La NASA acaba de revelar imágenes de «escombros» de otro mundo a través de su helicóptero Ingenuity. Un estudio a la superficie de Marte del 18 de febrero de 2021 hasta ahora ve la luz gracias al aterrizaje perfecto de Ingenuity, quien soportó los cambios de temperaturas, de presión y un descenso de 20.000 kilómetros por hora.

“Nuestros sistemas funcionaron y recopilaron un conjunto de datos de ingeniería que podemos usar para la planificación del retorno de muestras de Marte, será increíble. Y si no, las imágenes son fenomenales e inspiradoras”, declaró en un comunicado Ian Clark, ingeniero a cargo del Perseverance.

We spy with our little eyes…rover landing gear!

During the #MarsHelicopter’s 26th flight, it took photos of the entry, descent, & landing gear @NASAPersevere needed to safely land on Mars. You can see the protective backshell & massive dusty parachute. https://t.co/1r5uoc5FyM pic.twitter.com/ePlEASIrr0