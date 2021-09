¿Hasta qué punto está dispuesto a llegar para ser el amor de una joven escritora? Esta es la premisa de You, una serie basada en la novela homónima de la estadounidense Caroline Kepnes. La historia sigue la vida de Guinevere Beck, una joven estudiante de literatura, que conoce al encargado de una librería, Joseph Goldberg (Joe), quien está dispuesto a cualquier cosa por ganar su corazón.

En sus primeras dos semanas en Netflix, la serie logró un 89% de aceptación en Rotten Tomatoes y 8,1 estrellas en Internet Movie Data Base (Imdb), convirtiéndola en uno de los mejores lanzamientos de 2019.

You, la serie para stalkers

Para no arruinarle la serie, le diremos que el protagonista ha sobrevivido a sus ex parejas, mujeres, hombres y haters por dos temporadas. Ahora, para la tercera parte, Joe actuará como un vecino simpático que controla sus deseos de amar a mujeres prohibidas.

You está dirigida por el joven director Lee Toland Krieger, de 37 años, y adaptada por Greg Berlanti y Sara Gamble (Arrow y Supernatural), quienes lograron hacer de esta novela una de las series de la temporada. A continuación, vea el tráiler de la tercera temporada, que se estrena el 15 de octubre, y cuatro datos para no perderse a la nueva joya de Netflix.

ÚItimo tráiler

1. Guion

Greg Berlanti y Sara Gamble escribieron uno de los mejores guiones adaptados de novelas a series. Es fácil encontrar el propósito de cada personaje y su psicología. Cada uno de ellos son cruciales para la serie y logran desarrollar una historia llena de humor negro y drama.

2. Actores

El protagonista Penn Badgley es una vieja gloria de las series y películas como Gossip Girl y Easy A, respectivamente. Entre tanto, Elizabeth Lail (Once Upon a Time) y Shay Mitchell (Pretty Little Liars) hacen parte de los nuevos talentos de Hollywood. La personalidad, estilo y complejidad de cada personaje hacen que crezca la expectativa de episodio en episodio.

3. ¿Para todo público?

You logra capturar a todo tipo de audiencia. Es fácil sentirse identificado con los problemas y acciones con los que viven los personajes, desde entrar en el Facebook de una persona para saber qué está haciendo, hasta estar en una relación que aunque es perfecta, sabe que se tiene que terminar.

4. Suspenso, amor y comedia

Netflix le apostó a un thriller hecho por Warner Horizon que dio sus frutos en la televisión estadounidense para el canal Lifetime. Esto sin duda marca una tendencia de la empresa por comprar series que tiene el éxito asegurado, al igual que lo hizo con Breaking Bad, The Walking Dead, The 100, entre otros.

El suspenso, amor y comedia se pueden sentir desde el primer capítulo, por lo que el enganche está más que asegurado. Por otro lado, si le gustan las historias en las que tiene que conectar lazos narrativos y descifrar qué puede pasar en el siguiente capítulo, You es para usted.

