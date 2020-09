Este artículo, titulado originalmente Los mejores MTV Unplugged de la historia, fue publicado originalmente el 3 de diciembre de 2018.

El modelo de reinvención de MTV lo llevó a volver a lo básico, a uno de los formatos que hizo famoso al canal de música. Este año, MTV Latinoamérica presentó los desconectados de dos bandas icónicas: Molotov y Los Auténticos Decadentes.

Para celebrar esta decisión, aquí recordamos algunos de los mejores unplugged de la historia:

Kiss (1995)

La banda vivía algunas de sus horas más bajas cuando les ofrecieron hacer un unplugged. Parecía una buena idea teniendo en cuenta que el formato había revitalizado la carrera de artistas como Rod Stewart y Eric Clapton, la condición era que los miembros originales Ace Frehley y Peter Criss debían participar. Paul Stanley y Gene Simmons accedieron y ese concierto fue la semilla para un tour con los cuatro miembros originales que comenzó el año siguiente.

Café Tacvba (1995)

La banda se encontraba promocionando su álbum Re, uno de los mejores álbumes del rock en español. Por alguna razón el concierto no se publicó oficialmente ese año, sino solo hasta 2005. Sin embargo, sí se transmitió y es uno de las presentaciones más recordadas de la banda mexicana. En 2019, Café Tacvba hizo un nuevo unplugged en donde, además de tocar sus temas clásicos, tocó nuevas versiones de sus canciones más recientes.

Vea tambien: 10 planes para hacer en septiembre mientras se sigue cuidando en casa



Pearl Jam (1992)

El grunge vivía su mejor momento durante esta época. Los jóvenes con rabia, camisas de franela y jeans rotos dominaban las listas de música y Pearl Jam era una de las bandas más reconocidas del momento. En marzo del 92 presentaron uno de los mejores unplugged de la historia. La banda llegaba de un tour por Europa y al siguiente día ya estaba en Nueva York cantando canciones como Evenflow, Jeremy, Oceans y Black en versión acústica.

Soda Stereo (1996)

En varias ocasiones MTV le planteó la posibilidad de hacer un unplugged a los argentinos, sin embargo la rechazaron varias veces. En 1996 aceptaron hacerlo, pero con la condición de que podían usar instrumentos eléctricos y varias las versiones de las canciones para hacerlas más lentas. La cadena aceptó y el resultado es uno de los mejores “desconectados” de la cadena. Andrea Echeverri, de Aterciopelados, participó en ‘En la ciudad de la furia’.

Jay-Z (2001)

En 2001 se unieron Jay-Z y la legendaria banda de hip hop The Roots para crear las versiones acústicas de algunos de los éxitos del rapero neoyorquino. En el concierto también participaron Mary J. Blige y Pharrell Williams, pero con esta presentación quedó demostrado que cualquier género se puede tocar en versiones acústicas.

Los Fabulosos Cadillacs (1994)

Vea tambien: Escuche la playlist avalada por la ciencia para quemar calorías

La banda argentina fue la primera en hacer un unplugged en MTV Latinoamérica. Aunque no tocaron las canciones en versión acústica, es interesante la propuesta y la posibilidad que le abrió al resto de las bandas latinoamericanas.

Nirvana (1993)

Aunque no fue su último show, la atmósfera lo hacía ver como un show de despedida. Las velas negras y flores blancas adornaban el escenario. La banda optó por dejar por fuera del repertorio algunos de sus éxitos y prefirieron tocar covers de canciones como The man who sold the world, de David Bowie. Todavía hoy, la versión de ‘Where did you sleep last night’, la canción con la que cerraron el concierto es una de las versiones más poderosas de la historia del rock.

Bonus tracks:

Los Auténticos Decadentes

Molotov