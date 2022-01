La Biblia, el diccionario y los libros favoritos de Juan Gossaín

Juan Gossaín es uno de los escritores más prolíficos de Colombia. A sus 73 años sigue produciendo literatura de altísima calidad y todos los días da lecciones de periodismo y de la vida misma. Como agradecimiento a su vida, le mostramos a nuestros lectores la biblioteca personal a la que el nacido en San Bernardo Del Viento acude siempre.

Diccionario de la lengua española

Real Academia Española

Mi padre, que era libanés, no hablaba español cuando llegó a Colombia. Se pasaba el día entero leyendo el diccionario como quien lee una novela, sentado en un taburete de cuero, a la puerta de su pequeña tienda, en San Bernardo del Viento, y a veces me ponía en sus piernas y me recitaba palabras extrañas, sonoras, graciosas.

Me enorgullece decir que, yo Juan Gossaín, hoy su hijo es miembro de la Academia Colombiana de la Lengua y tiene una colección de 125 diccionarios antiguos y nuevos, curiosos o excéntricos.

Fama y oscuridad

Gay Talese

Es la antología de aquellas crónicas que Talese publicó hace sesenta años en The New York Times, cuando él y Tom Wolfe le estaban dando forma al “nuevo periodismo” del mundo. Son auténticas obras maestras.

Por encima de todo, el valor y el calor humano de los protagonistas de cada historia. Deberían leer este libro todos los estudiantes de periodismo.

Las mil y una noches

Y al mediodía, cuando nos sentábamos todos a la mesa del almuerzo, antes de empezar a comer, él se paraba en la cabecera y, de su venerable edición árabe, nos leía aquellos cuentos fascinantes, mágicos, sabios.

Yo Juan Gossaín todavía amo a Scherezade.

El estallido del populismo

Varios autores

Estoy leyendo las varias obras que Vargas Llosa y sus compañeros han escrito en estos días sobre el populismo político que sacude al mundo, la revolución de la derecha que estamos viviendo.

Cómo fue posible que se produjera el brexit en Inglaterra, por qué ganó Trump en Estados Unidos, cómo llegó Colombia al “no” en el plebiscito sobre los acuerdos de paz, cómo se explica la victoria de Macron en Francia.

Es decir, se trata de obras fundamentales para entender el mundo en que vivimos actualmente.

LA BIBLIA

NUEVO TESTAMENTO

No solo por su alcance espiritual, sino, especialmente, por su calidad periodística. Qué periodismo, por Dios Santísimo.

Qué clase de crónica, la mejor que he leído en mi vida: cuatro reporteros, llamados “evangelistas”, son los enviados especiales a cubrir la información de la gira que hace Jesús.

Sin adjetivos, contando los hechos, sin omitir el mínimo detalle.

No lo dude: los cuatro evangelios son la mejor lección de periodismo.

