Bienvenido a esta playlist de canciones con indirectas para toda ocasión. Encontrará una lista variada de composiciones en inglés y español dignas de convertir en un libro.

Algunas canciones son perfectas para cuando las heridas del corazón roto están abiertas y otras, en un tono más reflexivo, nos llevan a pensar en lo que debe ser el amor sano. Incluso, hay temas que retratan a la perfección los celos, la ira y hasta las relaciones tóxicas.

Conozca con Diners las canciones con indirectas para liberar su desamor y enojo. Desde The Weeknd, Diamante Eléctrico, Calvin Harris, Katy Perry, Rihanna y hasta Maluma.

A continuación, disfrute nuestra playlist:

1. Kevin Johansen, No voy a ser yo (2004)

El cantante argentino se juntó con el uruguayo Jorge Drexler para entregarnos una de las joyas de la música latinoamericana gracias a las indirectas (directas) de su letra. Aquí Johansen retrata a una pareja que se echó para atrás con los planes de noviazgo pero sin hacer énfasis en la etapa en la que se encontraba.

Perfectamente se puede dedicar en los primeros meses, años y décadas, pero si esta persona lo miró a los ojos y luego se echó para atrás, sonría y cante la indirecta: No voy a ser yo.

«Hay gente que no debería enamorarse Algunos no deberíamos dar el sí. Yo no veo otra salida. No quiero pasar la vida, sin que la vida pase a través de mí. Y aunque me pierda completamente. No voy a ser yo. Quien se esconda de lo que siente. No voy a pisar el freno. No voy a ser yo. Que se ande con más o menos. No voy a ser yo»

2. The Weeknd, Wasted times y Try me (2018)

The Weeknd desató los comentarios de sus fanáticos y de los fanáticos de su exnovia Selena Gomez con su álbum My Dead Melancholy. Este EP cuenta con seis canciones, pero la crítica la ve como una carta que está dedicada en su totalidad a Gomez.

De ahí que The Weeknd compusiera canciones como Wasted times que dice “las chicas solo te quieren cuando vas ganando” o ‘Call out my name’ en la que asegura que “Casi corté una parte de mi por tu vida. Supongo que yo fui solo otra parada para ti”, haciendo referencia, dicen sus fanáticos, al transplante de riñón que recibió Gomez de su amiga Francia Raisa.

Otras dos canciones del artista de 28 años hablan de su corazón roto. Por un lado está Try me que dice “Pensé que tenías algo de amor por tu hombre” y I was never there en la que se pregunta “¿Qué hace que un hombre quiera llorar? ¿Qué lo hace querer quitarse la vida?”.

3. Juanes, Mala Manera (2021)

El colombiano trae un mensaje bastante sustancioso en su canción Mala Manera. Aquí ya la relación se acabó, o al menos usted le puso fin, sin embargo, esa persona ni se dio por enterada que usted la pasó bastante mal, que se sintió manipulado e incluso al final la otra persona se victimizó.

«Te puedo querer desde aquí hasta el cielo Me puedo quedar llorando un aguacero No seguir en las mismas, no seguir como ayer Con esa mala manera que tú tienes de querer», dice Mala Manera.

4. Justin Timberlake, Cry me a river (2002)

Justin Timberlake y Britney Spears, los pesos pesados del pop, tuvieron una relación de ensueño a principios de 2001 hasta que Spears engañó al artista, supuestamente, con Ben Affleck en 2002, época en la que el actor era la pareja de Jennifer Lopez.

Vea también: 10 canciones que parecen románticas pero no lo son

Timberlake le respondió con esta canción en la que le dice: “Ahora dices que me necesitas cuando llamas por teléfono. Chica me debes haber confundido con algún otro chico”. El video de la canción muestra, siempre de espaldas, a una doble de Spears.

5. Zahara, Con las ganas (2010)

La española Zahara nos regala una parte de su corazón con esta canción llena de indirectas para aquella persona que se fue y no va a volver. Aquella que nos rompió la vida y a la que vamos a extrañar mucho.

Cante a grito herido con nosotros: «No sé qué acabó sucediendo Solo sentí dentro dardos. Nuestra incómoda postura. Se dilató en el espacio. Se me hunde el dolor en el costado y se me nublan los recodos. Tengo sed, estoy tragando. No quiero no estar a tu lado»

6. Rihanna, Cold case love (2008)

Han pasado exactamente 10 años desde que el rapero Chris Brown agrediera físicamente a la cantante de Barbados. En 2008 la pareja tuvo una pelea que terminó con un labio partido y un ojo morado por parte de la cantante.

Para cerrar este problema, que llevó a Brown a cinco años de cárcel domiciliaria y ayuda comunitaria, Rihanna escribió esta canción en la que dice: “No necesito pruebas, estoy destrozada y tú sabes. Lo que me hiciste fue un crimen, un frío caso de amor”.

7. Elsa y elmar, Cómo acaba (2021)

«Todo pasa y ahora estoy mejor Me he cortado el pelo como nunca te gustó Y he aprendido a hablar de ti sin que sea incómodo Hasta la lluvia nota que ya no camino rota», dice Elsa en nuestras indirectas (directas). Ideal para esa persona que cree que aún nos tiene a sus pies, pero que ya eso quedó en el pasado.

Una oportunidad para respirar tranquilo, dar vuelta de hoja y empezar otra historia con lo aprendido y lo vivido.

8. Katy Perry, Wide Awake (2012)

La estadounidense le dedicó esta canción a su ex esposo Russell Brand en 2013. La canción habla sobre cómo superar una ruptura amorosa y de paso le dejó claro que no lo quería volver a ver.

“Desearía haber sabido antes lo que ahora sé, no me hubiera sumergido, ni te hubiera hecho reverencias. La gravedad duele, la hiciste tan dulce… hasta que desperté en el suelo”.

9. Diamante Eléctrico, Error Favorito (2021)

En un abrir y cerrar de ojos sabemos si era relación que empezó tiene futuro. En este caso con Diamante Eléctrico, sabemos perfectamente que no, pero somos adictos al dolor y por eso cantamos estas indirectas: «Prisionero del deseo. De mi libre albedrío. Voy hacia el Matadero. Y con una sonrisa recibo el puñal .Debo aceptar los errores son hermosos y tienen tu cara. En el amor yo nunca digo nunca y nunca digo para siempre. Eres mi error favorito».

Por lo menos sabe, que de esa relación no va a salir ileso. Bien por usted.

10. Taylor Swift, Style (2014)

Aunque la cantante de 28 años hace una canción por cada relación fallida, como por ejemplo, Dear John (John Mayer), Better than revenge (Joe Jonas) y Back to december (Taylor Lautner), entre otros, esta canción está dedicada al cantante y actor Harry Styles.

El británico de 28 años sostuvo una relación esporádica con la cantante en 2014. Luego, en 2017, Styles admitió a la revista Rolling Stone que no funcionó por problemas de edad.

También le puede interesar: ¿Qué tanto sabe de canciones románticas?

11. Mabiland, Cuánto más (2017)

El rap y hip hop hecho en Medellín por Mabiland es un himno al reconstruir el corazón dolido por el amor no correspondido. ¿Quién no ha pasado por ahí? En esta canción la artista colombiana hace un reclamo a esa persona a la que respondimos como quiso pero no fue suficiente.

«¡Los tiempos son perfectos! Por eso te dedico el alma por si un día fallece esto, Y, Lloré, reí, abracé, sentí, besé, viví. Cada palabra de ti y sí, ahí yo comprendí que la vida son momentos, que debes dejar fluir, tocar, vivir, ¡Dejar vivir!», dice la antioqueña.

12. Taylor Swift, Bad Blood (2014)

En 2014 Swift invitó a sus amigas Cara Delevingne, Ellie Goulding, Karlie Kloss, Jessica Alba, Hayley Williams y Cindy Crawford, entre otras artistas y modelos para aparecer en el video musical de Bad Blood dedicado especialmente a Katy Perry.

«Básicamente ella trató de sabotearme una gira mundial. Intentó contratar a gran parte de mi equipo sin que yo me enterara. No soy una persona conflictiva, no te creerás lo mucho que odio el conflicto. Por eso ahora la evito. Es raro y no me gusta”, contó la estadounidense a la revista Rolling Stone.

13. Calvin Harris, Olé (2016)

El DJ de 38 años le dio esta canción a John Newman para que la pusiera en su repertorio. Lo que no sabía el DJ es que esta canción está escrita dedicada a Taylor Swift, quien le fue infiel a Harris con el actor londinense Tom Hiddleston en 2016. La letra es clara y contundente:

“Veo en las redes que has comenzado a ser una buena chica y que viajas con tu novio. Escondiste mi nombre en tu celular así podías llamarme y decirme que vivías un infierno”.

14. Maluma, 23 (2017)

El antioqueño compuso esta canción cuando tenía 23 años y según la prensa y sus fanáticos en redes sociales se trata de mensaje para su compatriota J Balvin.

En primer lugar, Maluma hace un juego con el 23 y el 32, la edad de Balvin. En segundo lugar, le echó en cara al cantante una deuda que tiene en Bolivia y además aseguró que el éxito de Balvin se debe a los esfuerzos de su padre.

¿Qué otra canción agregaría a la lista de indirectas? Escríbanos a nuestras redes sociales @dinersrevista.

Relacionado