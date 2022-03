Los premios Óscar, entregados anualmente por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, reconocen la excelencia de los profesionales de la industria, incluyendo directores, actores y escritores. Se le considera el máximo honor en el cine y este es el principal de los nueve premios que otorga La Academia.

La edición número 94 de los Óscar, que se celebró este 27 de marzo de 2022, nos dejó algunos datos curiosos sobre la premiación del cine más vista del mundo.

En 2022, Coda se llevó el premio a Mejor película del año. Esta producción, transmitida por Apple TV+ es un remake de La Familia Bélier (2014), hecha en Francia, y la cual no recibió ningún premio en ese entonces. Justo por esta razón algunos internautas no les pareció justa la premiación. Sin embargo, la película de la directora Sian Heder, de 44 años, se convierte en la primera mujer directora en ganar el premio con una historia adaptada.

The Academy does not condone violence of any form.



Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.