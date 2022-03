Los premios Óscar, entregados anualmente por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, reconocen la excelencia de los profesionales de la industria, incluyendo directores, actores y escritores. Se le considera el máximo honor en el cine y este es el principal de los nueve premios que otorga La Academia.

Para la edición número 94 de los Óscar, que se celebra hoy, 27 de marzo de 2022, le mostramos algunos de los datos más curiosos de la historia de los premios.

Mitos e historia

1. El nombre oficial de los Óscar es ‘Premios de la Academia‘ y Óscar es simplemente un apodo. Dicen que surgió en forma de burla, ya que la antigua directora de la Academia de Ciencias y Artes cinematográficas Margaret Herrick al ver la estatuilla, dijo que esta se parecía a su tío Óscar.

La verdad es que existen varias historias alrededor de la raíz del nombre, pero nadie sabe qué fue lo que pasó realmente. Los premios originalmente se llamaban Academy Award of Merit.

2. La primera ceremonia tuvo lugar el 16 de mayo de 1929 en el Hotel Roosevelt en Los Ángeles. Los asistentes tuvieron que pagar cinco dólares para entrar. Sólo asistieron 270 personas y se otorgaron 15 estatuillas.

3. Shirley Temple hizo entrega a Walt Disney de ocho estatuillas (una grande y siete pequeñas, para cada enanito) honoríficas por la creación de Blancanieves, el primer largometraje de animación en la historia.

4. Las emblemáticas estatuillas de los Óscar están hechas de metal de Britania (92 % estaño, 6 % antimonio y 2 % cobre). Están chapadas en oro y su base es de metal negro. Su altura de 34 centímetros y pesa 3,85 kg.

5. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1942 y 1945, se entregaron estatuillas en yeso. Al acabar la guerra, fueron sustituidas por las originales. Esto pasó porque durante este periodo hubo escases de metal.

Los más premiados

6. La persona que más premios ha recibido en la historia de los Óscar es Walt Disney, quién fue premiado con 22 estatuillas y recibió un total de 60 nominaciones.

7. En la categoría de la mejor película, las que más premios han recibido en la historia son: Ben-Hur (1959), Titanic (1997) y El señor de los anillos: El retorno de Rey (2003). Recibieron 11 galardones cada una. El señor de los anillos es la saga más premiada de la historia porque en total por las tres partes recibió 17 estatuillas.

8. La actriz que más premios Óscar ha ganado en la historia es Katharine Hepburn. entre 1934 y 1982 obtuvo 4 premios a mejor actriz principal. Meryl Streep es la artista con más nominaciones en la historia (21). Y la mujer con más premios es Edith Head, quien ganó 8 premios en la categoría mejor diseño de vestuario.

9. El director de cine más premiado fue John Ford, con cuatro premios de cinco nominaciones.

10. Dos familias son las únicas que han sido premiadas en tres generaciones: Los Coppola (Carmine, Francis y Sofía) y los Huston (Walter, John y Anjelica).

11. Hasta 1961 existía una categoría que reconocía el talento de los menores de 18 años. Se llamaba el premio Juvenil de la Academia. Shirey Temple ganó una estatuilla a los seis años en 1934.

12. El ganador de mayor edad fue Christopher Plummer, a los 88 años. Recibió el premio como mejor actor de reparto por su papel en All the Money in the World (2017).

