Las 11 series más largas de la historia para maratonear

Si pensaba que Padres e Hijos era una de los dramas familiares más extensos de la televisión, es porque tal vez no ha conocido Days of Our Lives. Con 55 años al aire, esta producción es una de las series más largas de la historia, la cual seguramente vieron sus padres, tíos y abuelos.

A esta reliquia de la televisión se unen Hospital General (1963) y Coronation Street (1960), un drama y una comedia consideradas baluartes de la televisión estadounidense. Y aunque no se encuentren en Netflix o Amazon Prime, las puede ver en sus páginas oficiales y aceptar el reto de maratonear estas series hasta llegar a la actualidad.

Entre tanto, si hablamos de producciones con números un poco más terrenales, encontraremos casos como el de Doctor Who, Los Simpson y La Ley y El Orden, que no han superado los 1.000 episodios, pero que hacen parte de la lista de las series más largas de la historia.

¿Cuáles son las series que no cuentan?

Para este listado decidimos omitir aquellos programas de televisión, como realities, concursos o night talks como Saturday Night Live, que a pesar de llevar 860 capítulos, no se consideran una serie.

También descartamos las producciones infantiles como Plaza Sésamo (51 años y 4.500 episodios) y Sazae-San (51 años y 7.500) de Japón, que a pesar de llevar más de medio siglo al aire, han modificado su narrativa, personajes y conceptos originales.

A continuación vea las 10 series más largas de la historia:

1. Days of Our Lives (14.157 episodios)

Si hay una serie en el mundo que ha rescatado las historias costumbristas de los estadounidenses es Days of Our Lives. Ted y Betty Corday, sus creadores, se animaron a producir una serie que gira en torno a la familia Horton (Brady Black, DiMera y los Kiriakis).

Todas las familias deben superar diferentes tragedias y derrotas, al igual que triunfos y alegrías.

Entre las historias más relevantes están la revelación del verdadero padre de Mickey Horton, uno de sus protagonistas; los diferentes triángulos amorosos entre los jóvenes de las familias e incluso el matrimonio de Linda, una de las actrices más amadas de la serie.

Su popularidad es tan grande en Estados Unidos que Hollywood se ha encargado de hacerle más de 100 homenajes en el cine y la televisión. Uno de ellos está en Friends, donde Joey debe interpretar al doctor Dr. Drake Ramoray, evocando al personaje de la serie Tom Horton.

En Los Simpson, también hay diversos homenajes a la trama con las películas de acción de McBain, en donde se mencionan a los personajes de la serie.

Vale la pena destacar que la mayoría de sus personajes principales aún están vivos y participan activamente en la serie. En este momento hay 14.157 episodios de 55 temporadas, convirtiéndola así en una de las series más largas de la historia.

Vea la serie completa en su página web oficial o en el canal NBC.

2. General Hospital (14.609)

La serie creada por Frank y Doris Hursley en 1963 cuenta la historia de los médicos internistas del séptimo piso del Hospital General de la ciudad ficticia de Port Charles.

Allí los productores se dieron el lujo de explorar toda clase de situaciones, desde las relaciones sentimentales de los doctores, hasta las desgracias de los pacientes.

General Hospital ha logrado sobrevivir al paso del tiempo con este arco narrativo que acumula 15.000 episodios y actuaciones estelares de James Franco, Elizabeth Taylor y Roseanne Barr, entre otros.

Además de ser una de las series más largas del mundo, cuenta con 13 premios Emmy en la categoría Daytime.

Vea la serie aquí.

3. Coronation Street (10.000 episodios)

Con 7 millones de espectadores por episodio, Coronation Street se alza como una de las series favoritas de Reino Unido y Europa.

Su historia habla sobre los habitantes de Weatherfield, una ciudad ficticia donde las industrias dominan el paisaje y la mayoría de sus habitantes son obreros de ellas.

Con humor negro y personajes de carácter fuerte, la serie de 60 temporadas, creada por la productora británica Granada Production, retrata la clase media baja de la forma más realista posible.

De hecho, el video I Want to Break Free, de la banda británica Queen, en la que aparece Freddie Mercury vestido de mujer, es un homenaje Bet Lynch, uno de los personajes de la serie, quien hace de ama de casa y siempre expresaba que quería librarse de esa vida.

Vea la serie aquí.

4. One Piece (1004 episodios)

En los tiempos de los piratas había más aventura y emoción que en ninguna otra época de la humanidad, al menos así lo vemos en One Piece, uno de los animes más largos de la historia.

Aquí seguirá a Monkey D. Luffy, un joven con aspiraciones de ser el gran Rey de los Piratas y tener en sus manos el legendario tesoro: One Piece. Para ello deberá pasar por una serie de pruebas y peleas con su leal tripulación que crece y se enriquece a medida que avanzan los episodios.

5. Power Rangers (898 episodios)

Los Power Rangers son tal vez de las únicas franquicias del mundo que pueden competir de igual a igual con Disney. Además de tener a los superhéroes más coloridos de la televisión, su fórmula es atemporal e igual de llamativa para los niños y jóvenes.

Desde su primera emisión, en 1993, ha logrado entretener con sus peleas, explosiones y volteretas en el aire. Combinación característica de los personajes inspirados en la serie japonesa Super Sentai.

Su productor, Haim Saban, aseguró a Hollywood Reporter que el fenómeno de los rangers seguirá por siempre, pues hay un grupo de Power Rangers para cada generación.

Vea la serie Mighty Morphin Power Rangers en Netflix y los adelantos de las demás temporadas aquí.

6. Doctor Who (861 episodios)

Esta serie de televisión británica de ciencia ficción producida por la BBC, figura en el Guinness World Records como la serie de ciencia ficción en televisión más larga del mundo.

Sin embargo, Doctor Who es realmente una serie dividida en dos etapas, la serie clásica emitida entre 1963 y 1989, con 26 temporadas; y la versión actual que comenzó en 2005 y que aún está en emisión.

Doctor Who narra las aventuras de un Señor del tiempo llamado ‘el Doctor’, quien explora el universo en su nave Tardis, donde viaja a través del tiempo.

En sus viajes, ‘el Doctor’ salva civilizaciones y lucha contra las injusticias del universo. Jodie Whittaker es la decimotercera protagonista desde 2019.

Vea los adelantos de la serie aquí.

7. Los Simpson (684 episodios)

Con 31 años al aire, Los Simpson es una de las series más largas de la historia.

Emitida en varios países, esta sátira de la vida estadounidense ha ganado numerosos premios, incluyendo 25 premios Emmy, 24 premios Annie (a lo mejor de la animación) y un premio Peabody, e incluso fue calificada por la revista Time como la mejor serie del siglo XX.

Aunque la crítica quisiera darle un final digno a la serie y haberla acabado hace varias temporadas, su creador Matt Groening, en compañía de Fox Production, consideran que aún hay Simpson para rato, pues desean hacer especiales con otros programas animados de talla mundial como Rick and Morty, Duncanville y (Des) encanto.

Vea la serie a través de StarPlus.

8. Lassie (591 episodios)

¿Quién iba a pensar que las aventuras de una collie darían para convertirse en una de las series más largas del mundo? Las aventuras de Lassie y un niño curiosos le dieron a sus fanáticos 19 temporadas desde 1954.

La bondad, inteligencia y fidelidad de Lassie para salvar a su dueño y lidiar con sus adversidades, inspiraron al mundo entero para hacer películas sobre perros, otras series de televisión como Comisario Rex, radionovelas, juguetes, historietas e incluso figuras de acción.

Vea la serie completa aquí.

9. La Ley y El Orden (456 episodios)

20 temporadas le bastaron a esta serie estadounidense para convertirse en una de las series policiales más importantes del mundo.

Producida y emitida por la cadena de televisión NBC, La Ley y El Orden se terminó en 2010 por una caída estrepitosa en su rating.

Dick Wolf, su creador, supo diversificar la serie que lanzó en 1990 con divisiones especiales para sus últimas cinco temporadas. Fue en esta época donde conocimos la Unidad de víctimas especiales, Acción Criminal, Juicio con jurado y Los Ángeles, dándole así frescura a sus personajes.

Vea la serie en Universal Channel.

10. CSI (337 episodios)

Crímenes y peritos forenses fueron el centro de esta exitosa saga creada por Anthony E. Zuiker y transmitida por la cadena CBS.

El drama transcurre en las Vegas, Nevada, y gracias a la acogida del público, la productora decidió lanzar secuelas en otras ciudades como Miami, Nueva York y CSI: Cyber, incluso se relacionan con otras series exitosas como Bones o NCIS, entre otras.

CSI ha sido reconocida como la serie dramática más popular en el ámbito internacional por el Festival de Televisión de Monte-Carlo, ya que se estima que la audiencia mundial superó los 73,8 millones de espectadores en 2009.

Vea parte de la serie aquí.

11. Grey’s Anatomy (317)

El drama médico que se desarrolla en un hospital de Seattle ha inspirado decenas de series alrededor del mundo, y ha sido aclamado por el público y la crítica de todas partes.

Con un Globo de Oro a mejor serie en 2019 y 38 nominaciones al Emmy, Grey’s Anatomy promete muchas más temporadas.

En una entrevista para el semanario estadounidense Variety, Ellen Pompeo (Meredith Grey), comentó su interés por continuar la serie, y considera que las aventuras de los doctores del Grey Sloan Memorial Hospital están lejos de terminar.

A esto se suma el impulso de Netflix en donde los espectadores puedan encontrar las 16 temporadas de la serie de médicos, una fórmula que aunque repetida (Sala de Urgencias, The Good Doctor, The Resident, Chicago MED, Scrubs, ER Emergencias y Dr. House) le fascina al mundo entero.

Vea la serie en Netflix. También la puede ver por el canal Sony.

