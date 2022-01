¿Cuáles son las canciones más raras del mundo, según su letra?

¿Alguna vez ha escuchado con detenimiento qué dicen las letras de las canciones que están de moda? Si su respuesta es no, le pasa lo mismo que a los ingleses quienes admitieron que cuando escuchan música no le ponen atención a las letras. Para mitigar este efecto, el servicio de música Blinkbox realizó una encuesta a 2.000 personas sobre cuáles eran las canciones más raras y confusas de todos los tiempos.

1. The Killer tiene la canción más rara del mundo

Para sorpresa de la compañía, más del 60% de los encuestados aseguró que la letra de la canción Human de The Killers es la más confusa de todas por su frase: ‘are we human or are we dancer?’.

Varios de los encuestados aseguraron que la canción no tiene ningún sentido, otros le pusieron un poco más de creatividad y aseguraron que se trataba de una pregunta existencialista.

Sin embargo, Brandon Flowers aseguró a la productora Island Record que esa frase está inspirada en el periodista Hunter S. Thompson cuando en uno de sus escritos habló con tono despectivo sobre la ola de bailarines estadounidenses.

A pesar de la explicación de Flowers, muchas personas siguen confundiendo are we human or are we dancer? (¿Somos humanos o somos bailarín?) con are we human or are we denser? (¿Somos humanos o somos idiotas?).

Otros artistas que aparecen en la lista son los Beatles, Oasis, Black Eyed Peas, Duran Duran, entre otros. Vea la lista completa a continuación:

2. Oasis, Champagne Supernova

Noel Gallagher, líder de Oasis, compuso esta canción en 1996.

En una entrevista para la Revista Rolling Stone, Liam el hermano de Noel Gallagher confesó que se le vino la idea de esta canción mientras veía un documental de Champagne (Francia) lugar donde nació esta bebida.

Esta canción se mantuvo como la primera canción de los Billboard Modern Rock Tracks Estados Unidos durante 4 semanas en 1996.

La línea que más causa confusión es: “Lentamente caminando por el pasillo, más rápido que una bala de cañón” (Slowly walking down the hall, faster than a cannonball).

3. Taylor Swift, Love Story

La cantante estadounidense le encomendó a Nathan Chapman producir esta canción que vio la luz en el año 2008, y que en principio relata una historia de amor de Swift inspirada en la historia de William Shakespeare, Romeo y Julieta.

Lo que más le pareció extraño a los amantes de la música de Swift era esta línea: «Porque eras Romeo, yo una carta escarlata. Mi padre dijo mantente alejado de Julieta» (Cause you were Romeo, I was a scarlet letter, and my daddy said stay away from Juliet).

Con “letra escarlata” ¿se referirá a la novela ‘Scarlet Letter’ del escritor Nathaniel Hawthorne, en la que la protagonista es es una inglesa acusada de adulterio en el siglo XVII? Queda la incógnita en el aire.

4. Wham!, Club Tropicana

Escrita por el George Michael y Andrew Ridgeley esta canción está llena de swing e ideas de ir al ‘Club Tropicana’ (Habana) a pasarla bien como jóvenes hedonistas.

Por medio de esta canción el dúo británico invitó a los jóvenes a dejar de asistir a Club 18- 30 porque era el bar más famoso de Bradford en Reino Unido y se estaban aprovechando de su fama para cobrar lo que ellos quisieran.

Sin embargo, la frase que confundió a muchos fue: «Club Tropicana, las bebidas son gratis, la diversión y el sol, hay suficiente para todo el mundo, lo único que falta es el mar» (Club Tropicana, drinks are free, fun and sunshine, there’s enough for everyone, all that’s missing is the sea).

Se supone que lo que menos falta en Cuba es el mar. ¿Será que Wham! sabía de la existencia del Club Tropicana en Cuba?

Luego de estrenada la canción aumentó la demanda por bebidas de frutas ‘Tropicana’.

5. Duran Duran, The Reflex

En 1983 se estrenaba The Reflex en el Reino Unido, una canción con ritmo y guitarras compuesta por Duran Duran para su tercer álbum ‘Seven and the Ragged Tiger’.

La canción fue un éxito a nivel mundial. En Reino Unido encabezó la lista de los sencillos más escuchados 1983 al igual que en el listado Billboard Hot 100 de los Estados Unidos en 1984.

El éxito internacional estuvo acompañado de esta frase que confundió a hasta los fanáticos más fervientes de la banda: «El reflejo es hijo único, que está esperando en el parque.» (The reflex is an only child, he’s waiting in the park).

6. Black Eyed Peas, Boom Boom Pow

Esta canción de Black Eyed Peas incluyó esta canción en el álbum The E.N.D (2009). La canción fue un éxito de Itunes con más de 6 millones de ventas.

Además de su éxito en ventas el vídeo de esta canción llevó a la banda a ganarse el Grammy a mejor vídeo musical en 2010.

No es necesario que todas las canciones tengan sentido, pero ¿cómo se puede explicar esta línea?: Estos beats son tan grandes que estoy pisando a los duendes (Beats so big I’m stepping on leprechauns) ¿Cuáles duendes Will.I.Am?

7. Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe

Esta es una de las canciones favoritas de los directores de cine para ambientar las escenas ‘jóvenes en la playa’, o ‘jóvenes que sonríen mientras conducen’. Este pop es de 2011 y fue número uno en ventas en Alemania, Bélgica, Austria, Canadá, España y Estados Unidos.

La línea que no tiene sentido de esta canción según los ingleses encuestados por BlinkBox es: “Antes de que entraras a mi vida, ya me hacías mucha falta” (Before you came into my life, I missed you so bad).

8. Lionel Richie, All Night Long

El cantautor Lionel Richie compuso esta canción en 1983. Con un ritmo caribeño y pop. Esta canción se convirtió en una de las más solicitadas en las discotecas de Estados Unidos y Reino Unido.

En una entrevista para el New York Post el cantante aseguró que su canción tenía letras africanas porque no alcanzó a contratar a alguien para traducir la letra, fue entonces cuando su única opción era dejar la canción como estaba y mandarla a la disquera.

Es por esa razón que su letra es una de las más raras del listado: “Tom bo li de se de moi ya, yeah jambo jambo.” (imposible de traducir).

9. Michael Jackson, Earth Song

En 1995 Michael Jackson se unió a los artistas que clamaban por la conservación y protección de la fauna y flora. Fue entonces cuando escribió Earth Song, una canción con una serie de preguntas sobre los recursos naturales.

Durante seis semanas fue número uno en las listas musicales de Reino Unido, fue uno de los sencillos más vendido del ‘rey del pop’.

En medio del éxito de la canción se escucha una pregunta que nunca cuadró del todo:

«¿Qué hay de los elefantes? ¿Hemos perdido su confianza?” (What about elephants? Have we lost their trust?)

10. The Beatles, I Am The Walrus



Toda las canciones de los Beatles está hecha para escuchar una y otra vez y más esta canción escrita por John Lennon en 1967 en el álbum Magical Mystery Tour.

En la biografía autorizada de los Beatles escrita por el periodista musical Hunter Davies relata que la canción estaba en la cabeza de Lennon como una sirena policial, el resto de la letras fueron la unión de varias experiencias de John Lennon con Pete Shotton un empresario muy amigo del músico.

La línea que tiene menos sentido de esta canción es: «Yo soy el hombre huevo, ellos son los hombres huevo. Yo soy la morsa, (¿sonido de morsa?)» (I am the eggman, they are the eggmen, I am the walrus, goo goo g’joob).

