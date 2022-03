Si no está muy segura de qué es el feminismo, si lleva años declarándose como feminista o si apenas está empezando a entender qué es lo que esa palabra significa, le tenemos 20 libros esenciales para que arme una biblioteca.

Aquí encontrará ensayos, poemas, novelas y hasta un libro para colorear; estos son libros escritos por mujeres que desde el activismo o la literatura trabajaron (y siguen trabajando) por una sociedad más igualitaria.

1. El segundo sexo (The Second Sex) – Simone de Beauvoir

Al leer libros como este y otros clásicos del feminismo hay que tener en cuenta que era otra época. Si una feminista del 2016 lee lo que Simone de Beauvoir publicó en 1949 tal vez se sentirá desilusionada porque la escritora francesa no menciona nada de las intersecciones entre raza, clase social y género.

Pero a pesar de las críticas que se le han hecho, “El segundo sexo” es un libro importantísimo que analiza el trato que se le ha dado históricamente a la mujer y cómo su papel siempre ha sido definido respecto a alguien más (esposa, hermana, hija, madre).

Este es uno de esos libros obligatorios si quiere entender cuáles fueron las ideas que inspiraron a las mujeres de la segunda ola del feminismo.

2. Todos deberíamos ser feministas (We should all be feminists) – Chimamanda Ngozi Adichie

Este libro super corto, adaptado de una TEDx Talk que dio su autora en 2013, es uno de los textos que ha inspirado a las nuevas generaciones de feministas.

En “Todos deberíamos ser feministas”, Adichie, originaria de Nigeria, hace un análisis sobre el género, la raza, la sexualidad y sobre la necesidad de pensar en un feminismo global y más incluyente.

Dato curioso: Beyoncé sampleó partes de la TEDx Talk de Adichie y las puso en su canción Flawless.

3. Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado (I Know Why the Caged Bird Sings)– Maya Angelou

La primera de las siete autobiografías de Angelou fue la que la hizo famosa. En este libro, la escritora y poeta norteamericana cuenta su vida desde los 3 hasta los 16 años. A pesar de haber sido víctima de racismo, violencia sexual y otras situaciones tristes y traumáticas, Maya Angelou es una de esas personas que pudo levantarse.

La forma en la que cuenta su paso de víctima a mujer dueña de sí misma es inspiradora y seguramente le sacará una que otra lágrima.

Lea también: Maya Angelou (1928 – 2014)

4. El cuento de la criada (The Handmaid’s Tale) – Margaret Atwood

Esta novela distópica que ocurre en “un futuro cercano” narra la vida de las mujeres que viven en una sociedad totalitaria, derechista, teocrática.

Offred, la protagonista, es una criada y su papel es prestar su vientre para que los hombres que comandan el Estado y sus esposas puedan tener hijos. Entre las reglas que existen para controlar a las criadas están no vestirse como quieran y no tener sexo con otra persona que no sea su comandante.

Es increíble y triste que un libro publicado en 1985 siga siendo tan relevante porque aunque hemos avanzado en muchos aspectos los derechos de las mujeres siguen estando en las manos de hombres retrógrados.

5. El género en disputa: Feminismo y la subversión de la identidad (Gender Trouble) – Judith Butler

Este libro es teoría densa. Tal vez no sea la lectura ligera que quiere en sus manos cuando va en transporte público pero sí es un libro interesante.

En este libro, Butler introdujo la teoría performativa del género: que el género, a diferencia del sexo, es una construcción sociocultural.

Por ideas como esa, “El género en disputa” es considerado uno de los libros más importantes de la teoría queer y de la tercera ola del feminismo.

6. El libro de actividades feminista – Gemma Correll

De un libro que es teoría pura pasemos a uno que es pura diversión. Entrar al mundo del feminismo muchas veces lo mete a uno en un camino de amargura porque le abre los ojos a las injusticias del mundo pero todos necesitamos un poco de diversión mientras luchamos contra el patriarcado.

Gemma Correll es una ilustradora genial que reunió en este libro varias ideas de manualidades que le permitirán descargar su rabia acumulada.

Algunas de mis páginas favoritas son una de colorear juguetes sexuales, otra de diseñar nuevos condones geniales e imprácticos, una en la que se pueden recortar pezones masculinos para poner encima de los indecentes pezones femeninos y el kit anti-acoso callejero. De los mejores libros para entender el feminismo.

7. La mística de la feminidad (The Feminine Mystique) – Betty Friedan

La segunda ola del feminismo en Estados Unidos no habría sido posible sin La mística de la feminidad. Betty Friedan entrevistó a sus ex compañeras de universidad porque el aniversario número 15 de graduación se acercaba pero en ese proceso se dio cuenta de que muchas de ellas eran mujeres infelices, alienadas y sofocadas por la “perfecta” vida suburbana.

Gracias a los testimonios de las entrevistas, Friedan empezó una investigación que la llevó a hablar de “el malestar que no tiene nombre”, esa desdicha que aquejaba a las amas de casa.

Con la publicación de su libro en 1963, muchas mujeres alrededor de Estados Unidos se dieron cuenta de que no eran las únicas que se sentían así y empezaron a pensar en cambiar sus vidas.

8. Bad Feminist – Roxanne Gay

Como ya dije, empezar a tener una educación feminista puede ser difícil porque uno se va dando cuenta de que muchas de las cosas que le gustan son problemáticas.

Si usted se ha hecho preguntas como “¿No puedo ser feminista si me gusta una película como ‘The Thing’ en la que no sale ni una mujer?” o “¿Soy una mala feminista si bailo reguetón?”, Bad Feminist es el libro para usted.

Todavía no hay una versión en español pero su autora dijo hace poco que pronto se publicará. Roxanne Gay es el tipo de persona que entiende esos conflictos y en este libro de ensayos, habla de las cosas que la confunden a ella y la hacen pensar que es una mala feminista.

En ensayos sobre música, cine, televisión y cosas que pasan en el mundo, Gay hace comentarios inteligentes y chistosos sobre raza, género y feminismo.

9. Feminism Is for Everybody – bell hooks

La escritora y activista bell hooks ha escrito muchas cosas que podrían estar en esta lista pero Feminism Is for Everybody es el libro perfecto para empezar su biblioteca feminista si todavía no tiene muy claro qué es el feminismo ni cómo impacta su vida.

En este libro, hooks cuenta la historia del movimiento y en el camino logra explicar cómo es que el feminismo beneficia a todo el mundo.

10. Cómo ser mujer (How to be a Woman) – Caitlin Moran

Tengo una debilidad por las autoras que le meten humor a los temas serios que les dan rabia. La inglesa Caitlin Moran escribió este manifiesto de cómo ser una mujer en esta época y de la importancia del movimiento feminista.

Mi parte favorita es: “Necesitamos reclamar la palabra ‘feminismo’. Cuando las estadísticas dicen que solo el 29% de las mujeres norteamericanas y el 42% de las británicas se describirían como feministas, pienso: ¿qué es lo que creen que es el feminismo? ¿Qué parte de ‘liberación para las mujeres’ no las convence? ¿Es la libertad para votar? ¿El derecho a no ser propiedad del hombre con el que se casan? ¿La campaña por la igualdad de sueldos? ¿ ‘Vogue’ de Madonna? ¿Los jeans? ¿Todas esas cosas las fastidiaron? ¿O sencillamente estaban borrachas cuando les hicieron la pregunta?”.

Lea también: ¿Cómo ser una mujer?

11. Miedo a volar (Fear of Flying) – Erica Jong

La protagonista de esta novela de 1973 es Isadora Wing, una escritora de poesía erótica que deja a su esposo y se va en busca del placer.

En los años 70, como se podrá imaginar, la novela escandalizó a un montón de gente porque su protagonista era una mujer que dictaba los términos de su sexualidad, una mujer que tenía sexo con hombres que no eran su esposo y lo disfrutaba.

La idea de sexo casual, consensual y descomplicado entre dos adultos convirtió a Jong en una de las autoras feministas más populares de esa década.

12. La hora de la estrella – Clarice Lispector

Lispector, una de las escritoras más importantes de Brasil y de Latinoamérica, tenía un estilo único y difícil de clasificar. La hora de la estrella cuenta la historia de Macabea, una chica de un pueblito en Brasil que se muda a Río de Janeiro.

A pesar de vivir en un lugar muy diferente a la zona rural donde creció, de estar rodeada de pobreza y de vivir en una sociedad sexista, Macabea es feliz tal vez porque no es consciente de su realidad.

Vale la pena leer esta novela triste y linda porque la historia es la de una mujer que lleva una vida sencilla, una de esas historias que no son contadas a menudo.

13. La hermana, la extranjera (Sister Outsider) – Audre Lorde

Si quiere conocer los libros para entender el feminismo empiece con La hermana, la extranjera, la cual es una colección de ensayos de la poeta feminista negra y lesbiana, Audre Lorde. Como otras de las feministas negras que hacen parte de esta lista, Lorde habla de las intersecciones entre género, raza y clase.

El movimiento feminista, especialmente al principio, relegó a las mujeres negras y queer; parecía que era un movimiento solo para mujeres blancas clase media.

Lorde dijo “no más” y en su vida como activista luchó para empoderar a las mujeres negras. Para Lorde, el feminismo puede crear cambios reales solo si acepta, incluye y celebra la diversidad.

14. Política sexual (Sexual Politics) – Kate Millett

Este texto de Millett fue una de las primeras piezas de crítica literaria feminista y obviamente eso no le gustó a algunos hombres del mundo de la literatura, como Norman Mailer, que se sintieron insultados y atacados.

Lo que Kate Millett hizo en Política sexual, lo que enojó a tantos, fue una crítica a algunos clásicos de la literatura, como D. H. Lawrence o Henry Miller, por su sexismo descarado.

La de los círculos literarios ultra masculinos fue la típica reacción de un grupo de hombres que sienten que una mujer llegó a criticarles el rancho, muy parecida a la de los gamers que se alteran cuando alguien les critica las representaciones sexistas de las mujeres en los videojuegos. ¿Le gusta esta recomendación entre todos los libros para entender el feminismo?

15. La poesía de Gabriela Mistral

En la poesía de esta chilena, que ha sido la única mujer latinoamericana que ha ganado un premio Nobel de Literatura, las mujeres y su vida cotidiana son protagonistas.

Exploró desde una perspectiva femenina y emocional temas como el amor, la decepción, el dolor, los viajes y la maternidad.

Vaya a cualquier librería o acérquese a la biblioteca personal de algún conocido y coja cualquier libro de poemas Gabriela Mistral.

16. La campana de cristal (The Bell Jar) – Sylvia Plath

La campana de cristal es una novela que habla de enfermedades mentales, angustia existencial y la experiencia de ser una mujer desilusionada con la vida en los años 50.

El descenso de Esther Greenwood hacia la depresión es algo que no es fácil de leer y es algo que seguramente no le animará el día pero al terminar seguramente entenderá mucho más el daño psicológico que la opresión de la sociedad patriarcal ha hecho en muchas mujeres que se sienten prisioneras de lo que los demás esperan que ellas sean.

Lea también: Círculo de lectura Diners: Sylvia Plath

17. Men Explain Things to Me – Rebecca Solnit

Este fue el libro que volvió popular el término mansplaining: aquello que ocurre cuando un hombre cree que debe explicarle algo a una mujer, generalmente de manera condescendiente.

En esta colección de ensayos inteligentes y divertidos, Rebecca Solnit explica que las voces de los hombres en la sociedad siempre son privilegiadas por encima de las de las mujeres y que eso ha llevado a que los hombres silencien a las mujeres e ignoren sus experiencias. De los mejores libros para entender el feminismo.

18. La poesía de Alfonsina Storni

Esta poeta, escritora y periodista argentina defendió el derecho de las mujeres a votar y criticó los estereotipos de género en sus publicaciones periodísticas.

Sus poemas, inspirados por su pensamiento feminista, hablan de las preocupaciones de las mujeres, de la alienación, de la muerte, de la familia, del dolor y de la violencia.

En “Tú me quieres blanca”, uno de sus poemas más famosos, Storni critica el doble estándar que tienen algunos hombres y los acusa por pensar cosas como “yo puedo ser un perro pero tú tienes que ser casta y pura”.

19. El mito de la belleza (The Beauty Myth) – Naomi Wolf

El mito de la belleza ahonda en nuestra obsesión cultural con la apariencia de las mujeres. Para crear una conciencia feminista sobre nuestros cuerpos, es necesario que tengamos claro cuál es el impacto que tienen en nosotras los estándares de belleza inalcanzables que son propagados por la publicidad y por las industrias de la moda y de la belleza.

25 años después de su publicación, este libro sigue siendo relevante porque no mucho ha cambiado en ese aspecto.

20. Una habitación propia (A Room of One’s Own) – Virginia Woolf

Este ensayo que Woolf escribió en 1929 explora la relación de las mujeres con la escritura. Se pregunta qué tan exitosas y prolíficas habrían podido ser algunas escritoras si alguien hubiera nutrido sus talentos desde el principio y si hubieran tenido a su disposición estudios y salarios.

Este es uno de los libros para entender el feminismo si usted escribe o planea escribir en algún momento, debe leerlo.

