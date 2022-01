The Beatles, el cuarteto más famoso de la música moderna, estaba formado por cinco personas, de las cuales una, John Lennon, no se llamaba John Lennon. El bajista, Paul McCartney, había muerto antes de entrar por primera vez en un estudio de grabación. Aquel que la historia recuerda como George, jamás cantó en ninguno de los 211 temas del grupo. Su último álbum fue el penúltimo. Nunca grabaron Yesterday, y en 1996 no publicaron ni un tema inédito.

El mito revivió este año, pero como en toda fantasía popular que se respete, la mitad descansa en hechos ciertos, y la otra no es más que producto de la fértil imaginación de los mortales. John, Paul, George y Ringo volvieron -sin haberse ido nunca- a la primera línea del mundo del espectáculo, gracias a una reunificación que comenzó formalmente a finales de 1995 y que, en términos reales, no pasó de ser un interesante experimento digital. He aquí una mirada a Los Beatles y su recién humeada leyenda.

1. The Beatles fueron un cuarteto:

Falso. Durante la década de 1960, muchos se autodenominaron el quinto Beatle, como el célebre disc jockey norteamericano Murray the «K», y otros tantos fueron considerados como tal por los medios de comunicación, como sucedió con su primer baterista formal, Pete Best, o con el teclista Billy Prestan que los acompañó durante las sesiones del álbum Let it be.

Sin embargo, en justicia, el quinto Beatle no es otro que George Martin, el hombre que les enseñó cómo aprovechar al máximo los estudios de grabación. Pro­dujo sus álbumes, supervisó la calidad de cada tema publicado y los acompañó, como ángel guardián, en sus sesiones para el sello EMI.

Aunque tocó con ellos el piano, George Martin jamás hizo la voz solista -o segunda- en las composiciones de John, Paul, George y Ringo.

2. John Lennon no se llamaba John Lennon:

Verdadero. El 22 de abril de 1969, en ceremonia oficial conducida por el Comisionado de Oaths, Lennon cambió su nombre de pila, John Winston, por John Ono. El Beatle declaró que había tomado la decisión porque «Yoko cambió su nombre por mí y ahora cambio el mío por ella». Su único hijo fue bautizado no Sean Lennon sino Sean Ono Lennon. ¿Feminismo? ¿Esnobismo? ¿Amor?

3. Yesterday es una canción de The Beatles:

Falso. No solo se trata de una composición original de Paul McCartney, sino que además fue grabada únicamente por él (junio 14, 1965), en compañía de un cuarteto de cuerdas, sin la participación de sus compañeros.

Fue una modalidad corriente para Los Beatles, especialmente a partir de 1968, cuando dejaron de ser grupo y se convirtieron en cuatro solistas.

4. Los Beatles son los más prolíficos compositores de la historia:

Falso. Como grupo publicaron comercialmente solo 211 canciones.

En el Reino Unido su discografía es de apenas trece discos, y comprando un par de compilados posteriores a la era Beatle se puede reunir toda su obra oficial en quince compactos. Tener la colección completa de Los Beatles es un «lujo» que cualquiera puede darse con una modesta inversión de 250.000 pesos.

Si por 211 canciones se atreven muchos a coronar a los Beatles como reyes de la fecundidad en materia de composición, ¿qué título le darán a Georg Philipp Teleman por sus 2.000 obras?

5. No se publicó ningún tema inédito de The Beatles en 1996.

Verdadero. La colección Beatles Anthology (volúmenes 1, 2 y 3) distribuida desde finales de 1995 y durante 1996, no contiene ningún tema que no haya sido publicado antes por la industria del disco pirata.

Desde que en 1964 se editó The original greatest hits-considerado primer disco ilegal de los Fab Four-, se calcula en varios miles el número de títulos no autorizados que circulan en el mundo.

Además, el cuerpo del proyecto Anthology es una serie de mezclas artificiales, supervisadas por George Martín, que no responden a decisiones tomadas por Los Beatles en el momento de las grabaciones originales.

6. El último disco de The Beatles es el penúltimo:

Verdadero. Los Beatles grabaron primero el material del Let it be y posteriormente iniciaron las sesiones del Abbey road. Como las desastrosas jornadas del Let it be -caóticas por la idea fija de la disolución- no permitieron tener el material listo para el prensaje del disco y el estreno de la película, se publicó primero el penúltimo disco del grupo, Abbey road.

Let it be salió al mercado cuando Los Beatles eran cosa del pasado.

7. Nadie ha tenido tantos récords como The Beatles:

Falso. El mayor número de premios Grammy (ocho) en un año es de Michael Jackson. La más numerosa multitud en concierto fue reunida por la Filarmónica de Nueva York, dirigida por Zubin Mehta, en 1986, cuando 800.000 personas asistieron a su presentación en el Central Park de Nueva York.

Las grabaciones más exitosas de un solo artista son las de Elvis, con más de 170 entradas importantes en listas de sencillos.

El mayor número de discos de oro lo han recibido los Rolling Stones (cerca de 60), y son ellos también, por derecho propio, el grupo más longevo del rock.

El álbum más vendido de todos los tiempos es Thriller, de Michael Jackson, y el que más ha permanecido en listas es Dark side of the moon, de Pink Floyd, con 730 semanas en Billboard.

Mantienen, eso sí, los récords de anticipo sobre ventas, grupo más exitoso y algunas menciones importantes en el Libro Guinness.

8. “Paul está muerto” fue una realidad:

Verdadero. A finales de la década de 1960, como producto de una serie de supuestas pistas habitualmente camufladas en carátulas de discos, letras y declaraciones, se pensó que McCartney había muerto cuando la fama del grupo apenas comenzaba y que su lugar lo había tomado un desconocido hermano gemelo.

“Paul is dead” (Paul está muerto) se denominó a esta creencia hoy ridícula, pero tan popular en su momento que la revista Life tuvo que entrevistar a Paul en su granja de Escocia, dedicarle portada y reproducir estudios científicos del patrón vocal para tranquilidad de los melómanos.

9. El Sgt. Pepper’s… es el primer álbum conceptual de la historia:

Falso. Molesto, Eduardo Arias aclara, en el número 14 de 91.9 La revista que suena… (dic. /1996), que el primer álbum conceptual de la historia es Freak out, de Frank Zappa. A Eduardo, en todo caso, le gusta más el Sgt. Pepper’s.

10. The Beatles son más populares que Jesús:

¿Verdadero o falso? Medio en broma, medio en serio, John Lennon declaró en 1966 a la periodista Maureen Cleave que el “Cristianismo pasará… Ahora somos (The Beatles) más populares que Jesús”.

La frase, que pasó inadvertida para los británicos, cayó como una bomba para la “recatada” sociedad estadounidense. Posteriormente, Lennon se vio obligado a retractarse, por el bien del grupo, de unas palabras que íntimamente nunca consideró desafortunadas.

Para él, en un mundo plagado de religiones y cultos, solo Los Beatles eran verdaderamente universales. Quienes creen que populares puede equipararse a perfectos, deben navegar la página Beatles anomalies list (Internet), donde Michael Brown recopila cerca de 300 errores cometidos por el cuarteto en sus grabaciones.

