Estos son los libros favoritos de Diana Uribe

La bala vendida

Rafael Baena

Es un libro muy interesante para aproximarse a la guerra de los Mil Días a través de las mujeres. La novela histórica es un viaje directo para entender un proceso porque vive, respira y los personajes están ahí y esta habla de cómo los hombres van a la guerra, vuelven, se destruyen y las mujeres permanecen y tienen toda la fuerza para seguir adelante. Al fin y al cabo, son ellas las que han permitido que las sociedades hayan continuado.

Cien años de soledad

Gabriel García Márquez

Me lo he leído cinco veces y cada vez que lo leo me he encontrado con un libro completamente diferente, es calidoscópico. Diría, además, que es casi un código cifrado de la historia de Colombia, pues está ahí desde el principio de los tiempos.

Es el testimonio más importante de nuestra cultura. No hay que olvidar que Gabriel García Márquez siempre dijo, en cada una de las entrevistas, que él no se inventaba nada y que solo escribía de las cosas que había visto o le habían contado.

Un arcoíris en la noche

Dominique Lapierre

Es imposible perderse una página de este libro. Cuenta las raíces del conflicto de Suráfrica, cómo se va montando el apartheid y las experiencias que vivió Verwoerd, un hombre que estuvo en 1935 en Nuremberg y tomó el nazismo como modelo para aplicarlo en este país.

El libro también explora de dónde salen personajes como Nelson Mandela. Es, sin duda, una lectura apasionante que lleva por el corazón de los imaginarios de Suráfrica.

El factor humano

John Carlin

Funciona en llave con el anterior libro. Escrito por un periodista británico que cubrió la reconciliación en Sudáfrica, explica los momentos más álgidos de todo el proceso y cómo Nelson Mandela comienza a transformarse él mismo para poder transformar a los demás, pues entiende que tiene que comprender al otro para exigir respeto.

Segu

Maryse Condé

Esta novela transcurre en Malí, el país de África occidental, y narra la historia del choque de la llegada del islam con el mundo animista, a través de dos hermanos y una familia Traoré. Explica cómo se encuentran estas dos culturas de la manera más apasionada, romántica y vivencial. El libro lo transporta y le da una mirada a un mundo desconocido, del que jamás hemos oído hablar. Además, los personajes son tan absolutamente entrañables que usted siente que ha convivido con ellos durante años.