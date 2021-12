Quiz nivel experto: ¿Qué tanto conoce de cine navideño?

Miracle on 34th Street

¿Cómo se llama el protagonista de The Nightmare Before Christmas?

To Me You’re Perfect

Christmas Is The Time

Christmas Is All Around

¿Cómo se llama la canción navideña de Billy Mack en Love Actually?

En The Muppet Christmas Carol, ¿quién hace de Scrooge?

En The Holiday, ¿en qué ciudades viven Cameron Díaz y Kate Winslet, respectivamente?

Now I have a machine gun. Ho-Ho-Ho.

¿Cuáles son las tres reglas para cuidar un Mogwai?

No pegarle, no acercarlo a luz brillante y no sacarlo a pasear con cuerda.

No mojarlo, no cantarle canciones navideñas y no acariciarlo en las mañanas.

No acercarlo a luz brillante, no mojarlo y no alimentarlo después de la medianoche.