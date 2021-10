Ya que estamos en el mes de Halloween aprovechamos para hablar de los monstruos de la literatura. Sabemos muy bien que una historia en papel tiene el poder de hacernos reír, llorar e incluso de llenarnos de terror hasta el punto en el que no podemos dormir sin la luz prendida.

Cuando un libro tiene un buen monstruo, nuestra imaginación se dispara y cualquier sombra tiene forma de criatura que devora humanos.

Este es un homenaje a los monstruos que nos hicieron temer estar solos en la habitación y por los que pasamos noches en vela.

1. Cthulhu

¿Qué es? Una criatura parte pulpo, parte humano y parte dragón

¿Dónde aparece? En varias obras de H.P. Lovecraft

Este monstruo, creado por el maestro del terror de fantasía y ciencia ficción H.P. Lovecraft, apareció por primera vez en el cuento corto “La llamada de Cthulhu” (The Call of Cthulhu). La aterradora criatura duerme en las profundidades del océano pero está establecido que en algún momento volverá.

Cthulhu es una fuente subconsciente de ansiedad y miedo entre los humanos. Sin embargo, no solo despierta terror; algunos cultos lo adoran como a un dios y otras criaturas como los Profundos y los Mi-go son sus seguidores fieles.

En los relatos de Lovecraft, el horror que acompaña el nombre de Cthulhu y la influencia que ejerce en otros son suficientes para establecer que su eventual retorno sería lo peor que le podría pasar a la humanidad.

2. Pennywise

Foto: It (2017).

¿Qué es? Un ser que puede transformarse en lo que la gente más teme

¿Dónde aparece? En “Eso” (It) de Stephen King

“Eso” es un ser malvado que puede cambiar de forma y transformarse en lo que las personas más temen. Si usted le tiene miedo a las serpientes, se transformará en una.

Si le teme al compromiso, se convertirá en una mujer con vestido de novia. En la novela de Stephen King, Eso decide transformarse en un payaso caníbal porque cree que esa forma atraerá a los niños que no le tienen miedo a nada todavía.

Este libro y la adaptación cinematográfica protagonizada por Tim Curry son culpables del trauma de infancia de muchos.

Además de causar fobia a los payasos, Pennywise nos hizo temerle a las alcantarillas, a las bombas que flotan solas, a los desagües de la ducha, a la ropa colgada que se mueve con el viento.

En fin, cualquier cosa que haya estado en contacto con este payaso será un detonante de miedo para quienes leímos el libro o vimos la película y no pudimos dormir solos por más de un mes.

3. Nazgûl

Foto: El Señor de los Anillos (2002).

¿Qué son? Espectros no se detendrán hasta encontrar el Anillo

¿Dónde aparecen? En la trilogía de “El señor de los anillos” (The Lord of the Rings) de J.R.R. Tolkien

La historia de la Tierra Media cuenta que hace mucho tiempo estas nueve criaturas fueron hombres. Sauron les dio nueve anillos a estos poderosos mortales y con el tiempo el poder los corrompió hasta que los convirtió en espectros que solo podían servir al Anillo Único y a su amo.

Son fantasmas pálidos que se cubren con capas negras y cargan con espadas que convierten a sus víctimas en espectros. Su líder es el Rey Brujo de Angmar y guía a los otros ocho Nazgûl a caballo o encima de una cosa que parece un pterodáctilo diabólico. Son criaturas imposibles de olvidar no solo por su aspecto físico sino porque representan lo que le podría pasar a Frodo si llega a sucumbir ante el poder del anillo. ¿Es de sus monstruos favoritos?

4. Grendel

Foto: Beowulf (2007).

¿Qué es? Gigante

¿Dónde aparece? Novela Beowulf

Grendel es en realidad solo uno de los tres monstruos con los que el héroe de este poema anónimo anglosajón tiene que luchar: una vez que Beowulf termina con Grendel, tiene que luchar contra la madre del monstruo y luego, en el clímax del poema, contra un dragón.

John Gardner hizo al monstruo más comprensivo de lo que encontramos en el poema original.

Es difícil describir lo que es en realidad Grendel, ya que el poema original no describe sus rasgos con detalles claros. Sin embargo, generalmente se asume que es una especie de gigante. De los monstruos más aterradores de la literatura.

5. Dementor

Foto: Harry Potter y el Prisionero de Azkaban (2004).

¿Qué son? Seres que se alimentan del sufrimiento

¿Dónde aparecen? En la serie de libros de Harry Potter de J.K. Rowling

Los dementores se alimentan de todos los pensamientos, sentimientos y recuerdos felices de sus víctimas. J.K. Rowling los creó en una época de su vida en la que estuvo deprimida, así que los dementores son básicamente una depresión flotante.

Cuando alguien está cerca a uno de ellos, siente que pierde la esperanza y es consumido por la desesperación y la tristeza.

Y si además recibe un beso del dementor, le succionarán el alma y lo dejarán en estado vegetal. Así como la depresión real, los dementores son mu difíciles de vencer. El único método que se conoce para protegerse de ellos es con el hechizo patronus.

6. La Otra Madre

Foto: Coraline y la puerta secreta (2009).

¿Qué es? Una criatura que atrapa niños para quitarles sus almas

¿Dónde aparece? En “Coraline” de Neil Gaiman

La Otra Madre da miedo porque es la versión retorcida de algo que normalmente inspira amor: una mamá. Cuando Coraline conoce a La Otra Madre, es idéntica a su mamá real pero con botones negros cosidos en los ojos. Al principio,

La Otra Madre es amable con Coraline, cocina más rico que su mamá real y parece más amorosa. Si dejamos de lado el hecho de que una señora con botones cosidos en los ojos es una imagen horrible.

El verdadero terror empieza cuando La Otra Madre secuestra a los verdaderos padres de Coraline para convencerla de coserse botones en los ojos y hacer parte de su “otra familia” para siempre.

Una mamá psicópata ya da miedo pero una mamá psicópata demoniaca que quiere apropiarse de las almas de niños es el tipo de cosas que no dejan dormir a alguien durante semanas.

