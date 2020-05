Quiz: ¿Qué tanto sabe de comedias románticas?

En When Harry Met Sally, ¿en qué lugar finge un orgasmo Meg Ryan? En un restaurante En la iglesia En la cama ¡Eso es Correcto! ¡Incorrecto! -

¿Cuál película ve Drew Barrymore todos los días en 50 First Dates? Forrest Gump Moulin Rouge The Sixth Sense

En Say Anything, ¿cuál de estas canciones suenan en el radio que John Cusack sostiene afuera de la casa de Ione Skye? 'In your eyes' de Peter Gabriel 'It must have been love' de Roxette 'Just the way you are' de Billy Joel

¿Cuál de estos conocidos actores o actrices no aparece en Love Actually? Alan Rickman (el profesor Snape) Kate Winslet (la de Titanic) Rowan Atkinson (Mr. Bean)

¿Cómo se llaman los dos hombres que hacen parte del triángulo amoroso en Bridget Jones' Diary? Thomas Brown y Joshua Davies Oliver Evans y James Thompson Daniel Cleaver y Mark Darcy

¿En qué lugar ocurre el encuentro final en Sleepless in Seattle? En la torre Eiffel, París En el Empire State, Nueva York En la Space Needle, Seattle

¿Cuál canción cantan durante el ensayo de la boda en My Best Friend's Wedding? I say a little prayer The final countdown Never gonna give you up

En There's Something About Mary, ¿desde qué día no se veían Ben Stiller y Cameron Díaz antes de su reencuentro forzado? Desde que iban a ir al prom juntos pero él no pudo porque sus genitales se atascaron en su cierre Desde que eran novios y terminaron porque ella se dio cuenta de que él le había sido infiel con su mejor amiga Desde el último día de la universidad cuando él se tropezó frente a ella y se partió los dientes

En The Wedding Singer, ¿cuál cantante británico está en el avión y ayuda a que Adam Sandler le cante a Drew Barrymore? David Bowie Billy Idol Mick Jagger

¿Cuál es la famosa frase que le dice Julia Roberts a Hugh Grant en Notting Hill? Solo soy una chica, parada frente a un panadero, pidiéndole un pandebono Solo soy una chica, parada frente a un chico, pidiéndole que la ame Solo soy una chica, parada frente a un idiota, pidiéndole que la llame de vez en cuando

En (500) Days of Summer, ¿cuál es la película que están viendo mientras Zooey Deschanel llora desconsoladamente? The Graduate Ghost Sid and Nancy

¿Qué desorden mental tiene Jack Nicholson en As Good as it Gets? Es bipolar Es obsesivo-compulsivo No tienen ningún desorden mental, solo es una persona odiosa