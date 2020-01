Las canciones que inspiran a la chef Catalina Vélez

You make me feel – Aretha Franklin

En mi opinión, es una de las más grandes cantantes de la generación moderna. Simplemente, es un placer escucharla y en soledad es una buena compañía.

Killing for love – José González

La manera cálida, melancólica y relajada de cantar de este artista, en la que esconde líneas de premura y malestar, lo convierten en uno de mis favoritos. Su forma honesta y pura de tocar la guitarra y las letras con emoción contenida son el refl ejo de la esencia humana.

Humankind – Alice Russell

Una voz impecable, una canción perfecta para vivir el amor libre, directo, equilibrado y muy profundo.

Quantic – Time is the enemy

Este ha sido un gran descubrimiento musical. Will Holland es un productor, programador y músico capaz de innovar, aun siguiendo y respetando guías estilísticas como el jazz brasilero, el funk y el afro-beat. Una de mis favoritas para cualquier momento del día, cuando necesito liberar los pensamientos y dejar fl uir dentro de mí los anuncios del universo.

Misirlou Twist – Dick Dale

La guitarra, indudablemente, es tan fantástica, que solo puedes sentir.

La memoria de Justino – Grupo Socavón

Este currulao de Inés Granja Herrera me conecta con el origen, con lo básico, la tierra, el agua, la naturaleza y con el orgullo que siento por Colombia. Una canción que siempre me hace bailar, no importa el momento o el lugar.

La llorona – Chavela Vargas

Con su peculiar estilo de interpretar la ranchera, canta desde la perspectiva machista de la melancolía que solo puede ser expresada cuando un hombre está ebrio. Adoro escucharla.

Vámonos pal’ monte – Eddie Palmieri

La salsa conforma mi otra mitad. Palmieri es el pionero de la salsa, el pianista de la salsa y el latin jazz más arriesgado y revolucionario. Sin duda, una canción para bailar.

El día de mi suerte – Héctor Lavoe

Otro de los grandes del género, uno de mis favoritos con su voz limpia y brillante. Esta canción, simplemente, es la plegaria diaria de muchos humanos que viven encerrados en sus miedos.

You shook me all night long – AC/DC

Me gusta la agitación musical del hard rock, porque produce otro tipo de sentimientos y emociones.