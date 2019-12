George Clooney: el hombre más carismático de Hollywood

Publicado originalmente en Revista Diners de junio 2015

Su nombre, indiscutiblemente, es toda una institución en Hollywood. Su talento como actor, director y productor es reconocido por la industria cinematográfica. George Clooney, quien nació en Kentucky hace 54 años, lejos del mundo del entretenimiento, también ha utilizado su fama alrededor del mundo como una plataforma para convertirse en un vocero de causas humanitarias. Temas como el genocidio en Darfur, cruzadas para ayudar a damnificados de tragedias, como el pasado terremoto en Nepal, y su apoyo en la lucha contra el cáncer, están siempre presentes en su agenda.

Este hombre, además, que durante muchos años fue catalogado como uno de los solteros más cotizados del mundo, se casó en septiembre de 2014 con Amal Ramzi Alamuddin, una destacada abogada de origen libanés, de 37 años, especializada en derecho internacional y derechos humanos. Desde entonces, la prensa internacional les ha seguido cada uno de sus pasos.

Clooney contrajo matrimonio con la exitosa abogada de origen libanés Amal Alamuddin en septiembre de 2014. Foto: Ernesto Ruscio.

En un diálogo lleno de humor, Clooney mostró su lado más humano y conversó en exclusiva para Diners, sobre su vida con Amal, sus aspiraciones políticas y su nueva película Tomorrowland, en la que interpreta a un introvertido inventor que viaja a través del tiempo con una perspicaz adolescente.

Usted acaba de cumplir años. ¿Cómo lo celebró?

Estaba finalizando el rodaje de una película con Jodi Foster, así que llegué a Los Ángeles el día de mi cumpleaños y me reuní con Amal y 25 de mis mejores amigos en casa. Tuvimos una cena y fue genial, porque el resto del tiempo estuve ocupado promocionando Tomorrowland.

Hablando de Tomorrowland, si tuviera la oportunidad de conversar con mentes brillantes, ¿con quién le gustaría sentarse a hablar?

A mí me gusta mucho la historia y quisiera saber más sobre la Constitución de los Estados Unidos, así que me sentaría a escuchar a Thomas Jefferson (…) Me gustaría conversar con Tesla, un gran genio, que fue eclipsado por Thomas Alba Edison y he oído que Albert Einstein era muy divertido en las fiestas, así que hubiera sido interesante emborracharnos juntos para que me explicara bien la teoría de la relatividad (risas).

Siguiendo con invenciones y fantasías, si tuviera una máquina del tiempo para ir a cualquier lugar, ¿a dónde iría?

Quizás volvería al pasado para revivir fragmentos de mi niñez en Kentucky, pues solo tengo unos recuerdos muy vagos. Sería maravilloso poder ver y sentir todo de nuevo. A nivel histórico me gustaría ir a la posesión presidencial de John F. Kennedy en 1960 y escuchar en vivo su discurso. No me interesa tanto ir al futuro, porque si tengo planes y veo que no funcionan, no terminaría haciendo nada (risas).

The Descendants. Foto: Cortesía Fox Searchlight.

Es innegable su carisma. ¿De dónde aprendió su gran sentido del humor?

Tal vez de ver a mi padre en su trabajo, porque era un periodista muy respetado en Cincinnati, Ohio. Él era toda una celebridad entre sus colegas y sus lectores, así que crecí en ese ambiente que resulta de algún modo similar al que vivo como actor. Y fue así como aprendí de él a ser paciente y a ser genuino a la hora de tratar a las personas, sin importar su procedencia.

¿Qué fue lo que más le atrajo de Amal Alamuddin?

Su naturalidad y el aura de seguridad que irradia. Luego, al conversar con ella me impactó ver lo inteligente que es en muchos temas. Hablamos mucho sobre lo que pasa en el mundo y las dificultades que se viven en ciertas regiones, como en el Medio Oriente. Juntos compartimos el sentimiento de la esperanza por un mundo mejor. Y bueno, al conocer a su familia tengo un mejor entendimiento de la cultura libanesa. Prácticamente, tuvimos que hacer una segunda boda para hacer una fiesta con toda su familia (risas).

¿Siente que la fama le ha costado algo en su vida personal?

No, realmente no, porque todo va en la actitud que tengas ante la vida y hacia los demás. Y el secreto para ser feliz en este medio es no sentirte nunca más ni mejor que nadie. Yo trato igual desde el portero del hotel hasta el presidente de Estados Unidos. Siempre he sido así, es como soy y me gusta. De igual forma, no me gusta que me traten como una estrella. Me gusta ser justo y eso hace que la fama realmente no se me suba a la cabeza. No me pasó cuando era más joven, no me va a pasar ahora.

Si pudiera tener una invención como la que se ve en Tomorrowland, ¿qué le gustaría ver de su futuro con Amal?

Bueno, no me gustaría ver tanto el futuro, porque el destino se va construyendo de acuerdo a las decisiones que vamos tomando. Me parece que es mejor planear viajes e ir a lugares que me gustaría visitar con Amal para explorarlos juntos. La otra vez estuvimos hablando sobre un viaje en motocicleta por los Alpes franceses, donde hay una villa llamada Barcelonette, que es una provincia con un estilo muy latino. Eso es lo que tengo en mente.

En la película usted tiene una muy buena energía con los niños. ¿Piensa tener un hijo propio en el futuro?

Realmente no tengo idea, es algo que no hemos pensado aún. Es que de verdad, acabamos de casarnos, por favor, ¡Déjenos disfrutar primero un tiempo! (risas)

¿Qué tan cercano es a las redes sociales?

Solo uso internet para leer periódicos y revistas. No sigo ni leo nada en Twitter, no tengo Facebook. Es demasiada información y creo que se convertiría en una herramienta para robarme tiempo. Y para mí el tiempo tiene un valor muy grande como para perderlo con cosas que mis amigos y mi familia me pueden contar en una llamada.

Muchos ven en su carisma y su buen sentido del humor un arma poderosa a la hora de enfrentar temas políticos ¿Existe la posibilidad de que en un futuro deje Hollywood para meterse de lleno en la política?

Yo utilizo mucho el sentido del humor cuando se trata de temas políticos, porque desde hace mucho tiempo me han preguntado si voy a postularme para algún cargo público por mi interés en temas como los derechos humanos o por ayudar en desastres como el que acabó de suceder en Nepal, que ha sido tremendo.

Pero, aparte de eso, honestamente soy amigo de muchos políticos que aprecio y respeto por lo que hacen, pero pienso que esa vida es muy complicada y no les envidio ni por un momento.

Además, en el mundo que trabajo no tengo que crear compromisos con nadie y si quiero trabajar por una causa y luchar por ella, lo puedo hacer sin tener que estar con opositores respirándome en el cuello por recaudar millones en campañas políticas. Así que soy mucho más efectivo trabajando en lo que quiero hacer sin tener que atarme a ninguna filiación política.

¿Qué piensa, entonces, de la política?

Todo está tan polarizado hoy en día, que no importa si uno está de acuerdo o no con la gestión de Barack Obama, por ejemplo. No hay duda de que él es un buen hombre, muy inteligente y con grandes intenciones, y personalmente estoy de acuerdo con sus políticas, pero aún si no lo estuviera, para muchos es un monstruo socialista que quiere destruir a los Estados Unidos. ¿De verdad puedes creer que hay gente que piensa esto? Por esos motivos prefiero mantenerme aparte del mundo de la política y servir en otras causas.

Usted está casado con una mujer muy exitosa ¿Han hablado de la posibilidad de tener una presidenta en los Estados Unidos en un futuro próximo?

Sí, por supuesto, y pienso que hoy en día, a pesar de que aún existe posiciones sexistas en la sociedad, el hecho de que haya mujeres postulándose en cargos de alto poder no debería ser un tema para hablar, sino que debería ser parte de la cotidianidad. Sin embargo, mientras existe una desigualdad de salarios, como sucede en muchas industrias, incluida Hollywood, el debate tiene que continuar.

¿Entonces, habla mucho de política con Amal?

A veces, pero últimamente estoy obsesionado con la cocina libanesa. ¡Estoy hablando en serio! Estoy aprendiendo a preparar algunas recetas, aunque mi esposa aún llama a hacer reservaciones en un restaurante por si algo me sale mal (risas).

¿Se considera bueno en la cocina?

Me gusta cocinar, soy un chef decente. Recuerda que fui un hombre soltero por mucho tiempo, así que si sé hacer algo bien, es cocinar. Hago una pasta excelente porque pasé un buen tiempo viviendo en Italia y hago varios tipos de platos con espagueti y lasaña. También preparo muy buenos desayunos y para el día de acción de gracias, cocino un pavo estupendo.

¿Cuál es el mayor ajuste que ha tenido que hacer en su estilo de vida ahora que es un hombre casado?

Realmente no he tenido que cambiar mucho, porque con Amal compartimos modos de ser y de pensar muy similares. Además, el hecho de que ella sea una abogada independiente implica que tiene la flexibilidad de trabajar desde cualquier parte del mundo y así podemos estar juntos casi todo el tiempo.