The Wolfpack: la historia de los hermanos que vivían encerrados en Nueva York

Dicen que las casualidades no existen. Y esto lo tiene claro la joven directora de cine Crystal Moselle. En 2010 caminaba por la Primera Avenida, en el East Village de Manhattan. Era un día común y corriente de primavera, hasta que vio pasar a un joven corriendo. Llevaba el pelo muy largo y gafas oscuras. A los pocos segundos pasó otro joven corriendo, y luego otro, y otro. En total fueron seis, todos con pelo largo y gafas oscuras, y ella, perpleja, no lo pensó ni dos segundos. Se dejó llevar por su intuición y se fue detrás de ellos.

La verdadera historia de The Wolfpack

Los alcanzó al cruzar la siguiente calle. Los saludó. Les preguntó de dónde venían. Ellos, un poco nerviosos, contestaron que vivían en la calle Delancey. A Moselle le pareció un poco extraño, porque jamás los había visto. Uno le preguntó que a qué se dedicaba. Ella les dijo que era cineasta. Una respuesta que, sin duda, emocionó a los seis hermanos Angulo: Bhagavan, los gemelos Govinda y Narayana, Mukunda, Krisna y Jadadesh, que emulaban ese día a los personajes de la película Reservoir dogs, de Quentin Tarantino.

“Sentí como si me hubiera encontrado con una tribu perdida del Amazonas en Nueva York”, le aseguró Moselle a The New York Times sobre este primer encuentro. Meses después salieron juntos al parque Washington Square y ella comenzó a filmarlos. Estaba encantada con su creatividad. Luego la invitaron a su casa, un pequeño apartamento ubicado en Lower East Side. Los padres de los jóvenes estuvieron de acuerdo. Fue allí donde Moselle cayó en la cuenta de que tenía una gran historia que contar.

Una particular familia

Hace 26 años, Susanne era una hippie del medio oeste de Estados Unidos y se fue de viaje a Perú. Tomó un tren para ir a Machu Picchu y allí conoció a Óscar Angulo, un hombre que profesaba el hare krishna. Se enamoraron, se casaron y se fueron a vivir a Estados Unidos.

Tuvieron seis hijos, que actualmente están entre los 16 y los 24 años de edad –aunque hay una hija más, Visnu, que prefirió mantenerse por fuera del documental–. Todos fueron bautizados con nombres de origen sánscrito.

Sin embargo, al llegar a Nueva York, Óscar tomó la decisión de dejar salir solo en contadas ocasiones a la calle a sus hijos. No iban a la escuela, ni al parque, ni al supermercado. Su madre les enseñaba todo en casa y él era el único que tenía la llave de la puerta. Al parecer, su intención era evitar que la ciudad los “contaminara”.

El tercero de los hermanos, Mukunda, líder y rebelde de esta manada de lobos (es el significado de wolfpack en español), asegura en el filme que había años en los que salían hasta nueve veces, pero hubo un año en particular en el que jamás salieron a la calle.

En medio de la soledad y con una ventana pequeña desde la que podían ver el tráfico de la ciudad, el cine se convirtió en su único escape. Los jóvenes veían miles de películas –se estima que han visto cerca de 5.000– y luego recreaban sus escenas favoritas con gran meticulosidad y detalle.

Imitando las escenas de Hollywood

Todo, absolutamente todo, servía de materia prima para convertirse en el disfraz ideal para interpretar la escena elegida: desde una colchoneta para hacer yoga hasta una caja de cereales. Entre sus directores predilectos figuran Quentin Tarantino, Christopher Nolan y David Lynch.

Moselle, graduada del New York’s School of Visual Arts, se ganó la confianza no solo de ellos, sino también de la madre para comenzar a grabarlos durante cuatro años consecutivos. En una entrevista concedida al periódico británico The Guardian aseguró que la madre era “adorable” y una víctima de esta situación. Del padre, quien parece que es un músico frustrado y alcohólico, afirma que al parecer tenía grandes planes para su familia, que nunca se llevaron a cabo y por eso carga con una gran culpa.

Pese a lo extraño de la situación, Moselle no pretendió plasmar sus juicios de valor en el documental e intentó mostrar los puntos de vista de cada uno. En una entrevista a The New York Times manifestó que estos hermanos eran los seres más gentiles, perspicaces y curiosos que jamás haya conocido en su vida. “Algo claramente fue hecho bien”, dice.

A la calle

En 2010, pocos meses antes del primer encuentro de los jóvenes con Moselle, una pequeña revolución se estaba forjando en el hogar de los Angulo. Mukunda se había escapado del apartamento con una máscara de hockey como la que utiliza el personaje Michael Myers en la película de terror Halloween. Obviamente, llamó la atención de los vecinos, que llamaron de inmediato a la policía. Sin embargo, cuando los servicios de bienestar infantil realizaron la visita al hogar no encontraron nada fuera de lo común.

Miles de personas se cruzaron con estos hermanos, que comenzaron a escaparse más a menudo después de este incidente. Sin embargo, solo Moselle fijó su atención en ellos y con su documental, el mundo entero pudo conocer esta historia, que de otro modo hubiera pasado desapercibida.

Los seis hermanos viajaron hasta Utah, junto a su madre Susanne, al Festival de Sundance, contestaron entrevistas, estuvieron cerca de las estrellas que tanto habían visto en su pantalla del televisor, y vieron el mundo real con otros ojos. La premier se llevó las mejores críticas de los cinéfilos y recibió el gran premio del jurado. Al fin y al cabo, nada es casualidad.

