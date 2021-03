:El artículo Please Please Me de The Beatles: el debut más esperado de la historia del rock se publicó originalmente en Revista Diners de marzo de 2013

La fría mañana del 11 de febrero de 1963 en la que los cuatro Beatles ingresaron al estudio número dos de Abbey Road para grabar Please Please Me, será recordada como uno de los momentos que más vidas cambió en el mundo. Uno de los operarios del estudio, Richard Langham, bajo el mando de Norman Smith, fue uno de ellos.

No sabía quiénes eran aquellos cuatro jóvenes muy bien vestidos, que durante 12 horas de sesiones de grabación tomaron té, leche y café. Años más tarde confesaría que jamás había visto un acto igual, enérgico y determinante para el curso del rock.

Tampoco Ringo, George, Paul y John sabían en qué se estaban metiendo y cómo sus vidas a partir del lanzamiento del álbum cambiarían radicalmente. Atrás quedaban las noches lujuriosas y convulsionadas de Hamburgo para entrar en una etapa de consolidación y de profundos cambios sociales. El rock, un estilo de vida.

El disco que cambió la historia de la música

El disco costó 400 libras esterlinas y fue producido por George Martin, quien originalmente pretendió grabarlo en la Caverna, pero su acústica era mala. Pocas veces en la historia del rock un álbum había logrado lo que el debut de The Beatles logró con un compendio de catorce canciones.

Seis de ellas covers esenciales de sus presentaciones en vivo como la potente Twist and Shout donde Lennon llevó al máximo sus habilidades vocales, Boys, tal vez la mejor interpretación vocal que le conocimos a Ringo Starr y A Taste of Honey donde por primera vez se usó la técnica de doblar la voz, en este caso, la de McCartney.

Adiós al Skifffle

Fue un disco clave para una generación pues supuso una ruptura con la corriente del Skifffle de Tommy Steele y el Rock N Roll de The Shadows, una de las bandas más influyentes del naciente rock británico, con Cliff Richads y Hank Marvin a la cabeza, la más importante hasta la primavera de 1963.

El lanzamiento del álbum Please Please Me tuvo lugar el 22 de marzo de ese año y su llegada al número 1 durante 30 semanas desde el 11 de mayo hasta diciembre, fue la piedra angular de la beatlemanía.

Un trabajo sólido que se completó con ocho canciones compuestas por Lennon y McCartney para reivindicar la figura del compositor líder e inspirar a futuras bandas como los Stones o The Animals.

Energía perpetua

El álbum marcó un punto muy alto para las agrupaciones que buscaron rivalizar con el sonido beatle. La energía de sus canciones, el poder melódico de las voces de Paul y John y la magistral producción de Martin dejaron una huella imborrable para la historia del rock.

Las comparaciones suelen ser odiosas, pero el álbum debut de los Rolling Stones de marzo del 64, solo trae una canción de Jagger y Richards, hablamos de “Tell me”, el resto del disco son covers, una tendencia que fue normal en aquella época que no demerita su trabajo, solo que el talento como compositores de los cuatro fab de Liverpool se convirtió en un reto a superar.

The Beatles y el salto de calidad



La primera edición de Please Please Me en CD data de 1987. Luego, en septiembre de 2009 se lanzó todo el catálogo remasterizado de The Beatles. Y una versión impecable del álbum nos emocionó, en versión estéreo y mono.

Planos sonoros diferenciados, batería nítida y las voces “al frente”, magistral sin duda, con o sin volumen alto. El año pasado llegó la reedición en LP, tal vez la manera correcta de apreciar este trabajo, pues conserva la magia de lo análogo, tal como fue grabado. “Lo que suena es lo que es”.

Un dato adicional: en febrero de este año, la BBC invitó a una serie de artistas como:

Joss Stone, Mick Hucknall, Beverley Knight y los Stereophonics, entre otros. Para recrear y regrabar el álbum en las mismas 12 horas más importantes de la historia del rock.

