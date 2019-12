Los 4 libros que marcaron la vida de Leila Guerriero

El oficio de vivir, el oficio de poeta

Cesare Pavese

Me lo regaló mi padre, cuando yo tenía 20 o 21 años, y desde entonces lo he leído decenas de veces, en orden o en prolijo desorden, deteniéndome con cuidado en frases como esta: «Nunca más deberás tomar en serio las cosas que no dependen solo de ti. Como el amor, la amistad y la gloria”.

Madame Bovary

Gustave Flaubert

La primera vez que lo leí me indignó. No el libro, sino ella, Madame Bovary, en quien solo vi a una irritante manipuladora de manual. Con los años, y las relecturas, se transformó en uno de esos libros más grandes que la vida. Por audaz, por moderno, por infinito.

Las Palmeras salvajes

William Faulkner

El primer libro de Faulkner que leí, ahora literalmente destrozado por lecturas y relecturas. Fue el primer encontronazo, o el que más recuerdo, con un libro de una lectura exigente, estructura difícil, y una sordidez y elegancia asombrosas.

Los hermanos Karamázov

Fiodor M. Dostoievski

Lo leí solo una vez, cuando era muy chica, pero fue la puerta de entrada a un autor en cuyas novelas me hubiera quedado a vivir largas temporadas.