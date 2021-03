48 años del álbum Dark Side of The Moon

Dark Side Of The Moon de Pink Floyd no es el mejor trabajo de la historia del rock. Sin embargo, marcó una pauta interesante frente a producción musical. Concebido como una reflexión frente a lo que significaba vivir en un mundo moderno, el álbum sacó a flote el genio escondido de Roger Waters, quien a partir de este álbum se convierte en líder creativo del grupo.

El origen de Dark Side Of The Moon

Previo al lanzamiento de Dark Side, Pink Floyd era una banda en busca de sentido. La intempestiva salida de Syd Barret en 1968 y la llegada de David Gilmour en su reemplazo, supuso un nuevo rumbo para la banda. Saucerful of Secrets mantuvo su apego a la psicodelia que les dio buen reconocimiento con su disco debut, Piper at the Gates of Dawn de 1967.

Reemplazar la figura creativa de Barret era un reto que tomó más tiempo del esperado. Entre 1969 y 1972 Pink Floyd divagó por diversos caminos hasta encontrar un rumbo y concepto a principios del 69 lanzó More, un folk depresivo demostró el buen talento como guitarrista de Gilmour para ambientar películas; lueo Ummagumma de 1969 llevó al límite la experimentación y dejó algunas claves de un disco perdido, 370 Roman Yards, parte de la banda sonora que no se usó para el film Zabriskie Point.

Roger Waters, la inspiración

En 1970 se embarcaron en un proyecto de grandes dimensiones, inspirados en la moda del rock progresivo. Con Atom Heart Mother buscaron ser la respuesta al virtuosismo de King Crimson y Genesis. Una gran pieza orquestal de 23 minutos se conjuga con la melancolía temprana de Gilmour en “Fat Old Sun”.

En 1971, Pink Floyd entiende que puede romper barreras y se embarca en un proyecto que fue fundamental para la posterior concepción de Dark Side, hablamos de Meddley su fantástico viaje “Echoes”.

Las texturas y las atmósferas que lograron con este tema, (incluido en el film Live at Pompeii), el buen desempeño vocal del teclista Rick Wright y la posibilidad de experimentar con las bondades de la ingeniería de sonido de avanzada fueron determinantes en el proceso. En este punto la banda entiende la importancia de fortalecer el trabajo en equipo dándole un espacio relevante al talento individual, como sucede en los buenos equipos de fútbol.

El bien versus el mal



Para la concepción de Dark Side of The Moon no solo las buenas reflexiones de Waters sobre el bien y el mal, el sol y la luna, lo blanco y lo negro, el dinero y el tiempo le dieron la clave del éxito al trabajo.

La inclusión del ingeniero Alan Parsons como soporte creativo llevó a Pink Floyd a explorar otros recursos como loops. Uso de double tracking , consola de ocho canales y sonidos que para aquella época incluirlos en un disco era toda una proeza (relojes, corazón latiendo, risas, puertas, hasta “Ticket to Ride” de The Beatles).

La grandeza del álbum no radica en sus 800 semanas en listas o sus más de 40 millones de copias vendidas. Todo esto hace parte de la estadística que no siempre es directamente proporcional a grandes obras.

El secreto del álbum que va para los 50 años

Dark Side o Eclipse, como se pretendió bautizar, fue un disco de vanguardia. Tuvo que competir con la grandeza del hard rock de Led Zeppelin, la fantasía del glam de Bowie (Ziggy) y Marc Bolan y la buena fama del rock progresivo.

Un trabajo que le mostró el camino a seguir al grupo. De lo contrario, Wish You Were Here, Animals y The Wall jamás habrían alcanzado el nivel que mostraron. En parte porque Waters entendió a tiempo que en sus manos estaba la posibilidad de posicionarse junto a Ray Davies y Pete Townshend. Como uno de los grandes compositores de todos los tiempos, con el mejor equipo de músicos posible. El problema es que Waters se lo tomó muy en serio.

Playlist



“Echoes”: versión del concierto Live in Gdansk de 2006, la última vez que vimos a Rick Wright quien murió al año siguiente.

