La última semana de cada mes de noviembre, los hornos de todo Estados Unidos se prenden para cocinar la más representativa de las comidas de Norteamérica: Pavo relleno, salsa de arándanos y puré de papa con gravy. ¿Les suena? Bueno aquí le traemos las canciones para dar gracias.

Y es que Acción de gracias (Thanksgiving para los anglosajones) se ha convertido en tiempos recientes en un acontecimiento global. Familias de todo el planeta, y particularmente del mundo latino, se juntan para trinchar el pavo. Son millones los que celebran Acción de gracias, aunque muy pocos los que tienen la menor idea de por qué.

Los orígenes de Thanksgiving aún se discuten. Su nacimiento ronda el año 1621, y se atribuye generalmente a una celebración de los primeros colonos norteamericanos en agradecimiento por la buena cosecha obtenida. En 1863, en plena guerra civil norteamericana, Abraham Lincoln proclamó el último jueves de cada noviembre como una fecha para dar gracias a Dios… por vivir en paz.

Tradicionalmente ha sido difícil descifrar si Acción de gracias es una fiesta religiosa o secular. Hoy, es incluso arriesgado decidir si se trata de un evento americano o ya es algo mundial.

Lo indiscutible es que en el trasfondo de estas noches de noviembre (o de octubre, para los canadienses) se encuentra la voluntad popular de celebrar las bondades de la vida.

Nosotros proponemos que, coman o no coman pavo, agradezcan a quien quieran por su existencia con un poco de música. Esta es la particular selección de canciones para dar gracias.

1) Johnny Cash – Thanks a lot

El controvertido cantautor y padre del country mantuvo una particular forma de agradecer las cosas, como prueba su canción de 1959, Thanks a lot.

“You say I’m happy but you know I’m not. Thanks a lot, thanks a lot”.

2) Dido – Thank you

La londinense Dido despegó con fuerza en el mundo de la música en 1999 con el LP No angel. Su single Thank you es todo un canto a la vida… y Eminem lo mezcló para llenarse de gloria.

3) Eels – Mr. E´s beautiful blues

Dentro de su repertorio musical, oscuro y trágico por momentos, Mr. E (Mark Everett) se tomó un respiro para dar las gracias con este blues eléctrico en Daisies of the Galaxy (2000).

4) Talking heads – Thank you for sending me an angel

La icónica banda de New Wave, liderada por David Byrne desde 1974, publicó una serie de recopilatorios en los 2000.

En ellos se recoge este homenaje a las mujeres angelicales.

5) Otis Redding – I want to thank you

No podía faltar en una playlist de agradecimiento la música del “Rey del soul”.

El de Georgia dejó el mundo tras un accidente aéreo contando apenas veintiséis, pero tuvo tiempo para mucho antes de aquello, incluida la composición de esta canción para su mujer, Zelma.

6) ZZ Top – Thank you

Los primeros colonos en celebrar Thanksgiving eran de Texas, igual que los barbudos de ZZ Top.

Thank you es un blues electrónico y muy pegadizo, perfecto para esta y cualquier velada.

7) Joe Cocker – With a Little help from my friends

Los agradecimientos no tienen por qué ser siempre explícitos ni ir dirigidos a una amada o una divinidad.

A los amigos les debemos mucho, y eso lo sabe bien un viejo rockero, Joe Cocker.

8) Grappy Ranks – Thanks & Praise

Según Manuel Baselga, experto en cultura rasta, “La gratitud es el pilar de la lírica rastafari”.

El grupo británico de dancehall Grappy Ranks lo deja bien claro con Thanks & Praise, la pieza que abría un disco homónimo en 2011.

9) Rosendo – Agradecido

Aunque Thanksgiving sea una tradición de barras y estrellas, el idioma no importa demasiado a la hora de ser agradecido.

Este himno de la gratitud se lo debemos a uno de los rockeros más prolíficos de España, Rosendo Mercado.

10) Andrés Calamaro – Estadio Azteca

Y de las canciones para dar gracias tenemos esta de Calamaro, el eterno artista argentino que seguirá viviendo de la música, algo que le agradecemos.

“Gracias le doy a la virgen, gracias le doy al señor, porque entre tanto rigor, y habiendo pedido tanto, no perdí mi amor al canto, ni mi voz, como cantor”.

