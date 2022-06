En 2019, antes de que la pandemia suspendiera los conciertos en vivo en todo el mundo por casi dos años, la banda británica Arctic Monkeys cerró el Festival Estéreo Picnic con un concierto vibrante y poderoso.

Desde entonces, el público colombiano había estado esperando su regreso. Este reencuentro por fin tiene fecha, hora y lugar y se suma a la larga lista de grandes espectáculos que pasarán por el país en lo que queda del año.

El 17 de noviembre de 2022 será el día en el que los seguidores de la banda podrán ver a la banda.

Con este concierto, los Arctic Monkeys, liderados por Alex Turner, habrán hecho tres conciertos en Bogotá. El primero fue en el estadio el Campín en 2014.

En realidad no son muchas presentaciones si se tiene en cuenta el tiempo que la banda lleva activa, por eso vale la pena aprovechar. Y es que el grupo lanzó Whatever People Say I Am, That’s What I Am Not, su álbum debut, en 2006.

En su momento, con más de 300.000 copias comercializadas, este trabajo se convirtió en uno de los álbumes debut británicos más vendidos en la historia. Esto los empezó a consolidar como una de las bandas de rock indie con más potencial del siglo XXI.

Sin embargo, lanzaron otros cuatro álbumes antes de venir a Colombia por primera vez. Estos trabajos fueron Favourite Worts Hightmare (2007), Humbug (2009), Suck It and See (2011) y AM (2013).

El regreso de Arctic Monkeys

En este nuevo encuentro, los Arctic Monkeys le presentarán a Colombia las canciones de su álbum Tranquility Base Hotel & Casino (2018), además de canciones que ya se han vuelto grandes clásicos de su discografía, como Do I Wanna Know?, R U Mine y When The Sun Goes Down.

Esta vez, el escenario que los acogerá será en el Coliseo Live, ubicado en el kilómetro 1,5 de la Autopista Bogotá-Medellín (calle 80). Este venue abrirá sus puertas este año y la banda británica va a ser de las primeras que toquen allí.

Este nuevo escenario de la capital tiene capacidad para recibir a unos 20.000 asistentes.

Para este concierto, las boletas van desde los 139.000 hasta los 369.000 pesos. Habrá una preventa para los clientes de grupo Aval que se abrirá el 14 de junio.

