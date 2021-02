Kevin Ayers, el maestro del rock psicodélico fue publicado originalmente en febrero de 2013

Me disponía a escribir un breve texto sobre el esperado regreso de Eric Clapton y David Bowie cuando la triste noticia de la muerte de Kevin Ayers interrumpió mis labores por cuenta de la inmediatez en la que vivimos hoy.

El periodista Phill Alexander, editor en jefe de la revista Mojo, dio la noticia que fue replicada en portales como Progrock y Classicrock. A los 68 años el músico británico murió tranquilamente en su casa en Francia. No estaba enfermo.

Kevin Ayers, del rock progresivo a lo psicodélico

Ayers, bajista, pianista, guitarrista y cantante, fue determinante en la consolidación del rock progresivo y el jazz rock gracias a dos bandas de la escena de Canterbury que llegaron en el momento justo del cisma del rock: The Wilde Flowers y Soft Machine.

La primera fue un intento pre-psicodelia con mezclas de soul, pop y jazz que pasó inadvertida pero se convirtió en motivo de culto para los seguidores del movimiento progresivo.

La segunda tuvo más forma gracias a los aportes del australiano Daevid Allen, amigo del baterista Robert Wyatt. Junto al teclista Mike Ratledge grabaron en 1967 el álbum Jet Propelled Photographs, otro incunable del progresivo.

Tras una gira en Francia y un par de shows en el Reino Unido, el guitarrista Allen un poco obligado, abandona la banda y forma Gong en París. La buena reputación en el medio underground británico de The Soft Machine, los llevó a ser los teloneros de Jimi Hendrix en Estados Unidos.

Durante la gira la banda grabó a su disco debut The Soft Machine Album, lanzando en diciembre de 1968. Junto aTomorrow y Pink Floyd, fueron precursores del rock progresivo gracias a una psicodelia de avanzada que tuvo como influencias “Pet Sounds” de The Beach Boys y “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, de The Beatles.

De andar en grupo a lanzarse en solitario

Junto a los Softs Ayers grabó otro disco, el Volume Two lanzando en septiembre de 1969 donde la banda se acercó más al jazz y se alejó del pop. Ayers no era el tipo de músico dado a estar de gira, prefería la tranquilidad de su hogar y viajar poco, incluso Wyatt lo describió como un “tipo inseguro”.

Estaba aburrido de las tentaciones que implicaba estar de gira y lo deshumanizador de todo el proceso de promoción de un disco. Evitaba dar entrevistas y cuando lo hacía su timidez le jugaba malas pasadas pues lo hacían notar antipático.

Así que en octubre del 69 abandonó a Soft Machine para iniciar una carrera en solitario que lo situó como uno de los grandes compositores ingleses de todos los tiempos.

Ayers encontró en la poesía, el drama y el romanticismo su fuente de inspiración. Tocó junto a grandes músicos en Joy of a Toy, su debut como solista, entre ellos Syd Barret de Pink Floyd y Daevid Allen.

La maravillosa y a su vez “extraña” “Lady Rachel” nos hizo soñar con una carrera prometedora. Como olvidar su segundo disco de 1970, Shooting at The Moon, donde un joven Mike Oldfield toca el bajo junto a David Bedford (Tubullar Bells orquestado).

Una producción nunca vista

En los 70 su producción fue prolífica y su momento cumbre se da en 1974 con el álbum experimental June 1, 1974, en el que tocó junto a Brian Eno, John Cale y Nico. Los 80 estuvieron llenos de intentos por hacerse más comercial y cayó en producciones monótonas y en algunos casos intrascendentes para los medios. Sellos independientes como Charly Records lo apoyaron con prensajes muy limitados de los discos. De hecho conseguir algunas de esas grabaciones como Thats What You Get Babe (1980) o Diamond Jack and the Queen of Pain (1983) – donde viene una hermosa versión de Lay Lady Lay de Bob Dylan -, es imposible.

En los 90 grabó un solo disco, Still Life With Guitar (1992) y regresó a los estudios en 2007 para lo que fue su último trabajo, The Unfairground, un trabajo que fue ampliamente promocionado por los medios ingleses, que involucró al bajista Hugh Hopper, al guitarrista Phill Manzanera (Roxy Music) y a los escoceses Teenage Fanclub.

De vuelta a los escenarios

Ya lo había hecho su gran amigo Robert Wyatt junto a David Gilmour, pero Ayers sintió que era un paso muy grande y decidió regresar a su casa en Francia, país que lo acogió y con el cual guardó una fuerte conexión pues fue allí donde se gestó el gran mito de Soft Machine.

Un artista que merece reconocimiento por los aportes realizados para la consolidación de la psicodelia y por dejarnos la idea y la firme convicción que en la vida debemos hacer lo que nos guste, así no sea rentable.

