Un homenaje al deporte a través de estos libros de fútbol que con su propia voz tienen mucho para decir sobre la pasión que los mueve, alejados de lo táctico o lo técnico. La “selección” es una mezcla de experiencia y juventud, como dicen los mejores técnicos. Así, entre los “convocados” aparecen clásicos indiscutibles e infaltables y una combinación de promesas y novedades. Aquí va:

1. El fútbol a sol y sombra

Eduardo Galeano



El libro sirve para darse cuenta de que el fútbol puede llegar a ser poesía, porque comparte con ella esos instantes efímeros de eternidad. El uruguayo, un maestro del espacio reducido, nos ofrece textos corticos, justos, perfectos para una lectura rápida en cualquier situación, incluyendo los instantes previos a ese partido que uno tanto quiere ver o a un medio tiempo lleno de impaciencia. Un verdadero canto a la pureza del balón y al amor del gol en el barrio.

2. Niños futbolistas

Juan Pablo Meneses



Un ejercicio periodístico soberbio en las entrañas del mercado de jóvenes promesas del fútbol. Meneses se embarcó en una aventura suramericana en búsqueda del pequeño genio que a base de patadas lo hiciera “millonario”. En el medio se encuentra con padres que quieren salir de pobres, con miles de Messis en potencia, con empresarios astutos que evaden las leyes del trabajo infantil. Un relato que da cuenta de muchos esfuerzos, cuantiosos fracasos y muy escasos triunfos. Aun para los no futboleros, un imperdible.

3. Futbolistas de izquierdas

Quique Peinado

Una deliciosa colección de relatos en los que Peinado pone el dedo en la llaga del fútbol-industria y nos cuenta de sus enemigos. Da gusto leer un tema tan interesante, tan poco explorado y bien escrito. Cómo no emocionarse con el delantero que no le dio la mano a Pinochet, el volante que inventó una democracia en su equipo o el tipo que siguió en el equipo de sus amores y renunció a un contrato millonario.

4. Fútbol: Dinámica de lo inesperado

Dante Panzeri

Defensa del juego per se y crítica encendida, fue bien recibida en su época y luego largamente ignorada. Al autor le inquietaba lo que hoy es una realidad ineludible: la integración del fútbol a las dinámicas del capitalismo más salvaje. Si Panzeri viviera se estremecería al ver jugadores divos, equipos que son multinacionales y la vacua seriedad alrededor del balón. Leer este libro es constatar que sus presagios, por desgracia, no eran descabellados.

5. Fiebre en las gradas

Nick Hornby

Cualquier lector encontrará una tremenda reflexión de cómo no existen límites socialmente aceptables cuando de una obsesión se trata. Con un tono íntimo, el autor devela alegrías, angustias y frustraciones en los distintos planos de su vida, todos de algún modo ligados a su equipo, el Arsenal. En clave de relato autobiográfico pero con pulso y ritmo literarios he aquí una obra tan sincera y emotiva en la que decir “el fútbol lo es todo” no está ni siquiera cerca.

6. Historia social del fútbol

Julio Frydenberg

Gente como Camus y Pasolini elogiaron alguna vez la capacidad social, estética e incluso filosófica del balón para explicar la realidad. En esa línea, aunque más académico, aparece este libro, producto de tremenda investigación en la que se rastrean los orígenes, cambios y evoluciones claves en la historia argentina de la pelota. Especial para probar que esto dista mucho de ser el infame “veintidós tipos detrás de un balón”.

7. Dios es redondo

Juan Villoro

Atravesado por la enfermiza pasión de su autor, el mexicano Villoro intenta entender cómo la gente adora un balón y a unos colores por encima de todas las cosas. Aquí y allá, la voz del cronista parece ubicarse muy cerca del terreno de juego, tanto para relatar lo que sucede en los mundiales como para crear un genial perfil de Maradona o cuestionar la extravagancia de la industria de cada domingo.

8. ¡Calcio!

Juan Esteban Constaín

Entre los libros de fútbol ¡Calcia! es el experimento literario más entretenido de toda la lista, se nos narra acá el valiente periplo del profesor Momigliano para probar, a pesar del escándalo de la academia inglesa, que el primer partido de fútbol de la historia se jugó en Florencia. Las fronteras entre lo histórico y lo ficcional, la aparición de personas reales como sendos personajes literarios y los recursos textuales de los que se vale hacen de ella un gran acierto.

9. Todo por la patria

Martín Caparrós

Cuando un jugador de fútbol se sabe crack no hay nada que lo pare. Ni la mafia, ni los empresarios, ni siquiera un equipo de fútbol. Martín Caparrós nos enseña otra faceta del fútbol: cuando la pelota sale de las canchas y entra a la Buenos Aires de los años 30. Su historia es trepidante, veloz y vibrante con su sello característico, que todo amante del fútbol y la literatura debe tener en su biblioteca y corazón.

10. Puro fútbol

Roberto Fontanarrosa

Los geniales cuentos del “Negro” Fontanarrosa sobre la pelota aparecieron reunidos alguna vez para el deleite de todos sus fanáticos. Una apuesta segura: los personajes hilarantes de siempre en unas situaciones a veces absurdas por la pasión que emanan, de las que es imposible no salir tocado. De los mejores libros de fútbol del mundo.

11. Fútbol, una religión en busca de un Dios

Manuel Vázquez Montalbán

Obra póstuma de quien también fuera un ferviente hincha del Barcelona, se recogen artículos y ensayos, todos con la pregunta de si el fútbol es la religión del siglo XXI. El autor indaga por esos jugadores convertidos en dioses, el papel de la FIFA y de la locura colectiva por la pelota.

¿Qué otros libros de fútbol agregaría a la lista? Escríbanos a nuestras redes sociales

También le puede interesar: El secreto mejor guardado de la Selección Colombia

Relacionado