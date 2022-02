La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer la lista de los nominados en las diferentes categorías a los premios Óscar 2022, anunciados por las leyendas de la industria Leslie Jordan (Will & Grace) y Tracee Ellis Ross (Personal Assistant).

La entrega de los premios en su edición 94ª será este 27 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles. Por segundo año consecutivo no se revelará al presentador de la noche y se realizará con aforo limitado para evitar la propagación del Covid-19 y sus variantes.

Los favoritos para los premios Óscar 2022

Entre tanto, las favoritas por los expertos de la industria para llevarse la estatuilla a Mejor película son: Belfast, Dune, Licorice Pizza, El poder del perro y West Side Story. Por el lado de CODA, Rey Richard: una familia ganadora y ¡No miren arriba! son producciones que han sido nominadas por el gremio de actores, cuentan con un reparto de lujo y también se encuentran entre las favoritas del sindicato de productores, por lo tanto sí o sí deben entrar entre las mejores películas del año.

Por otro lado, la carrera por saber quién será el Mejor director está entre Ryūsuke Hamaguchi y Steven Spielberg, quienes con Drive my Car y West Side Story respectivamente son los grandes competidores de dicha categoría. En el caso del premio a Mejor actriz se puede dar la sorpresa con Kristen Stewart (Spencer), Nicole Kidman (Being the Ricardos) o la eterna nominada Olivia Colmen (The Lost Daughter).

En la categoría a Mejor actor hay una justa bastante equilibrada entre Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog), Andrew Garfield (tick, tick… BOOM!) y Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth). Entre tanto, sorprende la primera nominación de Will Smith a los premios Óscar con el largometraje King Richard y la cuarta del español Javier Bardem por Being the Ricardos.

Y la disputa para Mejor película animada está entre Encanto, la película de Disney y The Mitchells vs. The Machines, de Sony Pictures, seguidas de las discretas presentaciones de Luca, Flee y Raya and the last dragon.

Nominados a los los Óscar 2022

A continuación vea los nominados en las principales categorías que dispuso la Academia y que podrá seguir en directo a través de Youtube y Facebook:

Mejor película

Belfast

CODA

Don’t look up

Drive My car

Dune

King Richard

Licorice pizza

Nightmare Alley

The power of the dog

West Side Story

Mejor director

Kenneth Branagh (Belfast)

Ryusuke Hamaguchi (Drive my car)

Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)

Jane Campion (The power of the dog)

Steven Spielberg (West Side Story)

Mejor actor

Javier Bardem (Being the Ricardos)

Benedict Cumberbatch (The power of the dog

Andrew Garfield (Tick, tick… Boom!)

Will Smith (King Richard)

Denzel Washington (The tragedy of Macbeth)

Mejor actriz

Jessica Chastain (The eyes of Tammy Taye)

Olivia Colman (The lost daughter)

Penélope Cruz (Parallel mothers)

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Kristen Stewart (Spencer)

Mejor película internacional

Drive my car (Japón)

Flee (Dinamarca)

The hand of God (Italia)

Lunana: a Yak in the Classroom (Bután)

The worst person (Noruega)

Mejor diseño de producción

Dune

Nightmare Alley

The power of the dog

The tragedy of Macbeth

West Side Story

También le puede interesar: Entrevista con Timothée Chalamet, protagonista de la película Duna

Mejor fotografía

Dune

Nightmare Alley

The power of the dog

The tragegy of Macbeth

West Side Story

Mejores efectos visuales

Dune

Free guy

No time to die

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Spider-Man: No Way Home

También le puede interesar: Spider Man: No Way Home ¿es real el multiverso de hombres araña?

Mejor documental

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Writing with Fire

Mejor cortometraje documental

Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

Mejor canción original

Be alive (King Richard)

Dos oruguitas (Encanto)

Down to joy (Belfast)

No time to die (No time to die)

Somehow you do

Mejor largometraje animado

Encanto

Flee

Luca

The mitchells vs. the machines

Raya and the last dragon

También le puede interesar: ¿Cuál es la película animada que tiene 25 premios más que Encanto?

Mejor maquillaje y peinado

Coming 2 America

Cruella

Dune

The eyes of Tammy Faye

House of Gucci

Mejor montaje

Don’t look up

Dune

King Richard

The power of the dog

Tick, tick… Boom!

Mejor actor de reparto

Ciarán Hinds (Belfast)

Troy Kotsur (CODA)

Jesse Plemons (The power of the dog)

J.K. Simmons (Being the Ricardos)

Kodi Smit-McPhee (The power of the dog)

Mejor banda sonora original

Don’t look up

Dune

Encanto

Parallel mothers

The power of the dog

También le puede interesar: Descubra todas las referencias colombianas de Encanto, según sus directores

Mejor sonido

Belfast

Dune

No time to die

The power of the dog

Wesr Side Story

Mejor diseño de vestuario

Cruella

Cyrano

Dune

Nightmare Alley

West Side Story

Mejor actriz de reparto

Jesse Buckley

Judi Dench

Ariana Debose

Kirsten Dunst

Aunjanue Ellis

Mejor Cortometraje de Acción en Vivo

Ala Kachuu – Take and Run

The dress

The long goodbye

On my mind

Please hold

Mejor cortometraje animado

Affairs of the art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The windshield wiper

Mejor guion original

Belfast

No mires arriba

El método Williams

Licorice Pizza

The Worst Person in the World

Mejor guion adaptado

CODA

Drive My Car

Dune

La hija oscura

The power of the dog

Mejor banda sonora original

Don’t look up

Dune

Encanto

Parallel Mothers

The power of the dog

Relacionado