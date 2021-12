Diez canciones para no hacer nada en lo que resta del año

Desconectarse para conectarse. Esta es una de las grandes ideas que llegan desde Silicon Valley y qué mejor forma de hacerlo con estas canciones para no hacer nada en lo que queda de 2021.

Estamos seguros que esos espacios de introspección potenciarán su capacidad creativa, productiva y analítica, como le sucedió al clarinetista de jazz Tony Scott en 1964. Esta estrella de la música le dedicó un disco a Japón y su forma de ver la vida con Music for Zen Meditation y álbum que amplió en su segunda entrega Music for Yoga Meditation, de 1968.

Sin duda estas canciones dieron inicio a un género musical que se manifestó como la otra cara de los años 80. Lo que hoy conocemos como «música de la nueva era».

La verdadera música para no hacer nada

Otro hito, con una repercusión que llega hasta nuestros días, sucedió en 1970 cuando George Harrison, el guitarrista de una banda que acababa de disolverse, publicó un disco de corte puramente espiritual, denominado All Things Must Pass, con My Sweet Lord como sencillo.

Ya en 1965 él había utilizado por vez primera el sitar como instrumento en una grabación rock (Norwegian Wood) gracias a la cual se empezaron a sensibilizar los oídos occidentales jóvenes a las tradiciones orientales milenarias, dando paso a lo que hoy conocemos como musiques du monde.

Uno de los primeros en servirse de esta situación fue el sitarista y maestro Ravi Shankar.

A continuación escuche las 10 canciones para no hacer nada:

1. Za Zen, Tony Scott

2. Matsuri, Kitaro

3. Ubóu, The Garifuna Collective

4. My Sweet Lord, George Harrison

5. Queenie Eye, Paul McCartney

6. The Lazy Song, Bruno Mars

7. Perfect Day, Lou Reed

8. Reflektor, Arcade Fire

9. Pancham Se Gara, Anoushka Shankar

10. A Veces, Diamante Eléctrico

La música casi espiritual

Andando en esta senda músico-espiritual nos llegan ensoñaciones que tienen aromas a Kitaro y a los peregrinos que con sus melodías han intentado recrear los sentimientos más puros y emocionantes del pentagrama espiritual a partir de la manipulación de los sonidos reminiscentes de un planeta sin nosotros.

Su trabajo consiste en sentir e imaginar, oír y escuchar la maravilla de la creación anterior al pecado original, utilizando los instrumentos digitales contemporáneos. Aumentándolos con las percusiones, flautas y cuerdas de antaño para, combinando lo análogo con lo digital, acompañarnos a subir la escalera al cielo.

Música natural

También este mes encontramos música que brota del suelo como los árboles y que no necesita de ningún artificio para ser natural. Festeja la vida y viene de sitios cercanos y lejanos, la oímos desde Honduras y Belice, donde habitan los garífunas, hasta las Islas Mascareñas en el océano Índico.

Desde allí importamos vibraciones para que nos orienten cual GPS en la búsqueda del “uno mismo” o nos lleven al disfrute y al éxtasis en la danza.

El siempre presente Paul McCartney se nos aparece otra vez con una nueva canción, y en ella evoca sus días cuando como niño jugaba en su Liverpool natal. O la de Diamante Eléctrico que acepta los errores y fluye como el agua por la montaña.

Tomémoslo como una invitación a entregarnos al juego puro y libre, a desestructurar nuestro tiempo y gozar para vivir la vida con plenitud.

Y de eso se trata diciembre: hacer una pausa, y seguir el lema escrito en una tablita clavada en la playa: “Qué bueno es no hacer nada y después de no hacer nada, descansar”.

