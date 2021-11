Más de 30 temporadas al aire, miles de seguidores y transmisiones (y repeticiones) de sus capítulos alrededor del mundo han convertido a Los Simpsons en la familia más reconocida del mundo. Sus personajes hacen parte de un imaginario tan arraigado en la cultura pop que difícilmente es posible encontrar a alguien que no los conozca.

Los Simpsons han estado en el aire ininterrumpidamente desde 1989, lo que los ha convertido en uno de los programas que más ha durado en el aire. Como lo describe Ángela Cruz, fanática de la serie desde hace más de veinte años, Los Simpsons es uno de los referentes culturales más importantes de nuestros tiempos.

Exactamente son 33 temporadas en las que sus diálogos se han convertido en referencias para todos los que crecimos viendo la serie y en las que también lo han hecho casi todo: Homero fue al espacio, se ganó un Grammy, tocó con los Rolling Stones, en fin, cada uno de sus personajes principales y secundarios han hecho algo memorable.

«Dejemos descansar a Los Simpsons»

A pesar de todo el tiempo que nos ha acompañado esta serie, durante los últimos años la mayoría de la audiencia, sobre todo los que crecimos con el programa, coincidimos en que su humor ya no es el mismo.

Los Simpsons han cambiado y sus seguidores lo hemos notado, no solo en sus voces cambiaron luego de la huelga de actores de doblaje para Latinoamérica en 2013, también las referencias y los chistes que los hacían graciosos han cambiado.

Para Nicolás Arteaga, otro seguidor de vieja data de la serie, «los chistes y el humor de las nuevas temporadas ya no son graciosos en su mayoría».

También le puede interesar: Simsonlandia, un apartamento en Bogotá para fanáticos de los Simpson

Recursos televisivos poco prácticos

La muerte de algunos de sus personajes más reconocidos también han cambiado de cierta forma la serie. Edna Krabappel y Hugo Simpson murieron de forma inesperada. La primera se debe al fallecimiento de La más reciente fue la muerte de la profesora Edna Krabappel, cuya voz en inglés era interpretada por Marcia Wallace, víctima del cáncer de seno. Y la segunda para avivar las llamas de interés de los espectadores.

Incluso, se le rindió un homenaje en el capítulo Four regrettings and a funeral: en la escena tradicional del comienzo donde Bart escribe en el pizarrón en el que usualmente hacía las líneas de su castigo, escribió un conmovedor We’ll really miss you Mrs. K. («Te extrañaremos mucho, señora K.»). Entre tanto, Hugo se fue en Chaper Chase donde Homero trabaja como profesor en la recién fundada universidad del Sr. Burns.

¿Cuándo veremos un final digno?

Estos cambios han hecho que buena parte de sus seguidores consideremos el fin de la serie como una salida digna para un programa que hace parte de la educación sentimental de una generación completa.

Vea tambien: Hormigas culonas cubiertas de chocolate y otras delicias en el Chocoshow 2021

Sin embargo, Juan David Ramírez, que ha visto a los Simpsons durante toda su vida, considera que cancelar un programa no depende solamente de la opinión de sus seguidores, bien sabemos que esto es un negocio y si sigue siendo rentable no hay razón que justifique su cancelación.

Los Simpsons ya están pensando en la temporada 34, tienen película, parques temáticos y hasta el momento no hay intención de acabar con el programa, quizá algo aún es chistoso o las referencias se mudaron hacia otras generaciones, lo único cierto es que nuestra cotidianidad siempre estará ligada a ellos porque seguramente los Simpsons ya lo hicieron.

También le puede interesar: El quiz de los Simpson de 30 preguntas para un verdadero fan

Juan Sebastián Alba Torres , periodista cultural. Escribe sobre cine, televisión, literatura y música Twitter @JuanSalbat Correo electrónico: juan.alba@revistadiners.com.co periodista cultural. Escribe sobre cine, televisión, literatura y música

Relacionado