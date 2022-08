Una pareja de jóvenes camina en la mitad de la calle; atrás viene una familia: abuelos, padres e hijos ríen, hablan duro y bailan. Se acercan cada vez más a la música. A medida que llegan al parque La Araña el ambiente se empieza a iluminar. Hay más gente, más bulla. En la esquina, un malabarista lanza fuego; en la otra, una banda de músicos prende la energía del parque. Por una de las calles, un papá y su hijo entran a la librería Tertulia; en la otra cuadra, un señor con traje mira absorto una obra de arte en una de las más de veinte galerías que abren sus puertas ese día. Así se vive Open San Felipe. Arte, vida, alegría, creatividad.

Entre la avenida Caracas y la carrera 24 y desde la calle 72 hasta la calle 80, en la localidad de Barrios Unidos, queda el tradicional San Felipe. En esas cuadras, desde hace unos diez años, el barrio se ha convertido en un centro de arte, gastronomía, cultura y creatividad de Bogotá. Y desde hace más de tres años llegó Open San Felipe, en el que galerías, restaurantes, cafés y librerías abren sus puertas para recibir a todos durante determinadas fechas del año.

San Felipe es una de las 96 Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) que existen en cincuenta municipios y distritos de toda Colombia. Estos son territorios dentro de los cuales se promueve la creación de espacios multifuncionales y de trabajo colaborativo, que cuentan con una infraestructura óptima para los procesos de creación, comercialización y distribución de bienes y servicios culturales.

Paola Gil, librera de la librería Tertulia, explica que estos espacios le parecen fundamentales, pues concentran y descentralizan el arte y la cultura. Tan solo en Bogotá hay 15 distritos creativos. “Las zonas históricamente reconocidas como centros de cultura ahora se descentralizan. A partir de estas iniciativas se ha logrado que otras zonas se abran a la gente. Y dan otras miradas a la ciudad. No todo es el centro, no todo es Usaquén, no todo es el Parque de la 93. Bogotá no es una. La diversidad es otro punto clave”, afirma.

Lo que sucede en el barrio San Felipe es una muestra de lo que han sido las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN). Espacios geográficos que se delimitan y reconocen mediante decisiones administrativas de la entidad territorial o instrumentos de ordenamiento territorial y que buscan integrar a artistas, creadores, emprendedores, infraestructuras y equipamientos culturales.

El propósito es consolidar los procesos de creación, producción, circulación, distribución y acceso a las manifestaciones, bienes y servicios culturales y creativos.

Una fiesta de la cultura en Medellín

A más de 450 kilómetros del barrio San Felipe, en el barrio Perpetuo Socorro, de Medellín, se vive otra fiesta. Entre los cerros La Asomadera y Nutibara se encuentra este barrio que desde hace cinco años empezó a ver florecer los colores de las paredes de las casas. Pero específicamente desde noviembre de 2020, cuando se constituyó formalmente como Área de Desarrollo Naranja.

En medio de concesionarios y talleres se empezaron a instalar artistas, gestores culturales, emprendedores, y así, paulatinamente y con el esfuerzo de la comunidad, se ha convertido en el que próximamente será el barrio cultural de la capital antioqueña.

Hay dos tipos de ADN. Están los Inducidos, aquellos que surgen como resultado de políticas públicas o programas de gobierno, que tienen la intención de transformar espacios no aprovechados o áreas deprimidas, en nuevos motores de desarrollo económico, social y cultural. A estos pertenece Perpetuo Socorro.

Y están los Espontáneos, resultado de aglomeraciones de actividades económicas asociadas a la cultura y la creatividad, que surgen de manera espontánea dentro del territorio, así como por la alta densidad de equipamientos culturales y prácticas asociadas al sector desarrolladas de manera orgánica, entre los que se encuentra San Felipe.

Creatividad de todos los tamaños

Así como hay grandes espacios en las grandes ciudades del país también los hay en pequeños municipios. La historia de Rosa Fuentes es muestra de ello.

En el municipio de Becerril, Bolívar, Rosa, una reconocida líder del sector cultural, ahora es directora de Cultura y desde la alcaldía ha promovido un sinnúmero de acciones, que han logrado la delimitación del ADN de su territorio. Ha sido tal su trabajo que sorprendió a la viceministra de Creatividad y Economía Naranja, Adriana Padilla.

Otro proyecto que ha destacado la viceministra es el de Sopó, donde se han permitido soñar en tres parques con un planetario y una biblioteca que serán referentes para toda Latinoamérica. Menciona también el ejemplo de Guatavita, que “al impulsar su ADN promueve el turismo cultural, lo que genera nuevos empleos”.

En cuanto a términos artísticos, también le ha llamado la atención la Licorera del Valle, que se convierte en uno de los centros más importantes de la región para la danza, o en Barranquilla, donde se tiene la Fábrica Cultural.

La viceministra Padilla asegura “que pensarnos en el arte, la cultura y la creatividad en este momento se vuelve un tema estratégico, pero también prioritario”.

