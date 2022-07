Si hay una palabra que se puede destacar en la presentación de las nuevas producciones colombianas de Prime Video es talento. Tanto los directivos de la plataforma como los mismos artistas destacaron que este fuerte impulso que toma Prime en el país ha sido aun más fácil de tomar pues el talento nacional es impresionante.

Muestra de lo mismo es la cantidad de producciones colombianas que lanzará la plataforma de streaming.

“Nuestro objetivo en Prime Video es mostrarle al mundo el poder y la belleza de las historias colombianas”, dijo Javiera Balmaceda, directora de originales locales de Amazon Studios para América Latina, Canadá y Australia.

“Para nosotros, es importante mostrar a todos nuestros clientes alrededor del mundo el poder estelar del talento local y la humanidad de Colombia. Por eso estoy aquí, para encontrar historias con sabor colombiano que enganchen a la audiencia y conecten emocionalmente”, añadió.

En total, anunciaron 11 nuevos títulos originales y exclusivos de Prime, que se suman a los ya existentes en la plataforma.

De las 11 producciones, las que se presentaron durante el evento de lanzamiento y que generan una alta expectativa son:

Noticia de un Secuestro

Uno de los lanzamientos más esperados de Prime Video es la serie basada en el libro homónimo de Gabriel García Márquez, Noticia de un secuestro.

El libro, un ícono de la literatura de no ficción de América Latina, fue lanzado en 1996 y cuenta la historia del secuestro de un grupo de prominentes y destacadas figuras en la Colombia de los años 90.

Aunque han pasado más de 20 años desde el lanzamiento del libro, sigue estando vigente como un ejercicio de memoria histórica del conflicto de este país. Y ahora llega en formato de serie.

Los protagonistas de la historia son la periodista y abogada Diana Turbay, interpretada por Majida Issa; Maruja Pachón, por Cristina Umaña; Marina Montoya, por Carmenza Gómez y Beatriz Villamizar, por Julieth Restrepo – y los extraordinarios esfuerzos de sus seres queridos por liberarlos – Alberto Villamizar, por Juan Pablo Raba; y Nydia Quintero, interpretada por la actriz Constanza Duque.

La serie está dirigida por Andrés Wood (Violeta Se Fue A Los Cielos, Machuca) y cuenta con la producción ejecutiva de María Elena Wood, Matías Cardone, Macarena Cardone y Patricio Pereira (Invercine & Wood), Lourdes Díaz y Stuart Ford (AGC Studios), y del propio hijo de García Márquez, el reconocido guionista y director Rodrigo García (The Affair, Six Feet Under).

Cochina Envidia

Suena el timbre. Un grupo de mujeres van a abrir la puerta y se encuentran a su amiga, a quien le van a celebrar su éxito literario, llorando sin parar. Quien está en la puerta es Ana María Orozco. Las amigas que la esperan son Carolina Cuervo, Cecilia Navia y Yeimy Vargas. La serie se desarrolla toda en esa noche en la que el veneno empieza a destilarse de las amigas que se mueren de envidia entre ellas, bien sea por dinero, por amor, por éxito.

Aunque no se saben más detalles de la nueva serie, está basada en la obra de teatro Veneno de Carolina Cuervo.

A Grito Herido

Si a usted le gusta la pararse al frente del televisor y cantar a grito herido las canciones que han marcado una generación acompañado de voces espectacular a la vez que se engancha con una comedia romántica, A grito herido es muy probable que le vaya a gustar.

La serie de Prime Video con 10 episodios de 45 minutos cada uno es protagonizada por cinco poderosos personajes: Paloma (Jeimy Osorio), recién embarazada y cuyo esposo es llevado a la cárcel por corrupción política, Ana (Diana Ángel) quien se está divorciando de su amor de secundaria en medio de la pérdida de su negocio, Karla (Verónica Orozco) que comparte una relación oculta con el marido de su compañera de trabajo, Rocío (Yolanda Rayo) al borde de perder su trabajo de toda la vida como profesora de música y Daniela (María Elisa Camargo), una romántica empedernida que es dejada en el altar.

Este grupo cercano se reencuentran en una boda. Después de una serie de eventos terminan cantando en un escenario, sin saber cómo esto les cambiaría sus vidas para siempre.

LOL: Last One Laughing Colombia

La serie de competencia de comedia ganadora del premio Emmy presentada por Jorge Enrique Abello. La serie tendrá su capítulo colombiano con una mezcla de comediantes renombrados y prometedores de toda Colombia mientras luchan por un gran premio en efectivo.

Los otros títulos de Prime Video

Entre los títulos se encuentran Los Iniciados protagonizada por Andrés Parra (El Presidente). Los Billis, una historia inspirada en hechos reales de los años 80, y una docu-serie protagonizada por Calle y Poché. Perder es Ganar un Poco, la película original local Gospel.

Prime Video también confirmó el lanzamiento de los títulos exclusivos Manes y La Vida Después de un Reality, todos disponibles desde el año 2022.

Además, Prime Video también lanzará 15 títulos para finales del 2023 pues cada nuevo título original estará disponible para transmitir exclusivamente en Prime Video en América Latina. La mayoría, disponible exclusivamente en más de 240 países y territorios en todo el mundo.

